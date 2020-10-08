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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Rio pisti için ağaçların kesilmesine karşı

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Hamilton, Rio pisti için ağaçların kesilmesine karşı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Lewis Hamilton, Rio de Janeiro'da planlanan yeni bir Formula 1 pisti için ağaçların kesilmesine ya da sökülerek başka yere dikilmesine karşı olduğunu söyledi.

F1, Rio de Janeiro'yu yeni bir pist ile yakın gelecekte takvime eklemeyi umuyor. Brezilya GP için Sao Paulo ile olan mevcut anlaşma bu sene bitiyor.

Rio'da Deodoro'daki eski bir askeri üssün yer aldığı bölgede yeni bir pist yapılması planlanıyor ancak bunun için 70 bin civarında ağacın kesilmesi gerekebilir. Bu yüzden halk buna karşı çıkıyor.

Son senelerde çevreci tutumu ile dikkat çeken Hamilton, pist için ağaçların kaldırılmasına karşı olduğunu söyledi.

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Hamilton, "Şahsi fikrimi sorarsanız, dünyanın yeni bir piste ihtiyacı yok."

"Dünyada harika olan çok sayıda pist var. Interlagos'u seviyorum. Rio'ya gittim, orası güzel bir yer."

"Henüz bu konu hakkındaki tüm detayları bilmiyorum. Bu projenin sürdürülebilir olabileceğini duydum."

"Ancak en sürdürülebilir şey, özellikle de pandemi ile savaştığımız ve tüm dünyada krizin olduğu bir dönemde ağaçları kesmemek olur."

"Ormanları yok etmenin iyi bir şey olduğunu, akıllıca bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Bunun nedenlerine dair tüm detayları bilmiyorum ancak şahsen bunu desteklemiyorum." dedi.

Rio de Janeiro için önerilen pist tasarımı

Rio de Janeiro için önerilen pist tasarımı

Fotoğraf: Uncredited

Pistin yapılmasının planlandığı bölgede yer alan ağaçların büyük bölümünün sökülerek daha geniş bir alanda yeniden dikilmesi planlanıyor.

Yarış organizatörü Rio Motorsports'a göre, pistin yapımı için Deodoro'da kullanılacak toplam alan 55 bin hektar büyüklüğünde ve bu alanda 70 bin civarında ağaç yer alıyor.

Organizatörler tarafından yapılan açıklamada pist yapılacak bölgede kesilecek ya da sökülecek 70 bin ağaç yerine, pistin de yer aldığı alan dahil olmak üzere o bölgeye 700 bin ağaç dikileceğini ve bölgenin bugüne göre daha yeşil olacağı belirtildi.

Pist organizatörlerinin pisti inşa edebilmek için gerekli izini alması koşuluyla Rio'da yarış yapılması konusunda anlaşmaya varılmış gibi görülüyor.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Luke Smith

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