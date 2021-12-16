Verstappen: "Hamilton'la birbirimize çok saygı duyuyoruz"

Max Verstappen, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ı mağlup etmesinin ardından geçen hafta sonu dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

İkili, yıl boyunca kıyasıya bir rekabet içerisine girdiler ve bazen yaşanan mücadeleler, temasla sonuçlandı. Ancak Abu Dhabi'deki yarıştan sonra Hamilton, Verstappen'in yanına giderek genç sürücüyü şampiyonluk için tebrik etti.

Yarıştan sonra Hamilton'ın, son anlarda Verstappen'e geçilmesinin ardından "yarışın manipüle edildiğine" dair sözler sarf ettiği ortaya çıktı.

BBC'ye konuşan Verstappen, bu konuda "Duygu seviyesi gerçekten çok yüksek. Bu, tüm sezon boyunca böyleydi, bu yüzden bence bu oldukça normal bir şey."

"Hoşuma giden şey, Lewis'in yarıştan hemen sonra yanıma gelmesiydi. Yıl içinde kafa kafaya geldiğimiz anlar oldu ama birbirimize karşı çok fazla saygı duyuyoruz."

"Yıl boyunca birbirimizi sınırlara kadar zorladık. Sürekli olarak kendimizin ve aracın yapabileceği şeylerin sınırındaydık."

"Takımlar da doğru kararlar vermeleri için baskı altındaydı. Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundaydık. Aksi takdirde, karşı tarafın bizi yeneceğini biliyorduk."

"Lewis ve takımı için inanılmaz derecede zor olmalı ama yedi şampiyonluk kazandı. Belki de bu onun biraz rahatlamasını sağlar. Gelecek yıl elinden gelenin en iyisini yapacağına eminim, ki bunun çok üst seviye bir şey olduğunu düşünüyorum."

"Temelde araçlarımızın nasıl olacağına bağlı ama umarım onunla olan rekabetimiz gelecek yıl da devam eder. Benim için inanılmaz bir rakipti. Ona karşı yarışmak gerçek bir zevkti." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing with the team Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool

Perşembe sabahına kadar Verstappen'in dünya şampiyonluğuyla alakalı hâlâ soru işaretleri vardı. Çünkü Mercedes, yarış sonucuna itiraz etmeyi düşünüyordu fakat sonunda başvuruyu geri çektiler.

Verstappen, "Yarışı pist üstünde kazandık."

"İnsanlar bunun şanslı bir zafer olduğunu söylüyorlar. Kesinlikle şanslı olduğumuz bir zaferdi."

"Ancak sezonun geneline baktığınızda, aslında çok şanssızdık. Eğer öyle olmasaydı, Mercedes'in sezon sonuna doğru yakaladığı üstünlüğe rağmen şampiyonluk savaşını çok daha erken bir noktada bitirebilirdik."

"Yani bazen şanslı olmanın güzel bir şey olduğunu düşünüyorum."

Temyiz kararı hakkında Verstappen, "Onlar [Mercedes] adına konuşamam ama yarışların pist üstünde kazanılması gerektiğini düşünüyorum ve tüm sezon boyunca öyle yaptık."

"Tüm sezon boyunca en çok pole ve galibiyet elde eden taraf bizdik. Son yarış yoğun ve çılgınca geçti ama bence bir takım olarak bunu hak ettik."

"O son yarışta herkesin yaşadığı duygulara baktığınızda, yarış boyunca yaşananların spor için gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum."

"Kendime bakıyorum ve neyi daha iyi yapabilirdim diye düşünüyorum. Organizatörler için de durum aynı. Her zaman 'Gelecek yıl için neyi daha iyi yapabiliriz?' diyecekler."

"Michael Masi çok zor bir iş yapıyor. İnsanlar onun yardıma ihtiyacı olabileceğini söylüyor. Evet, bence bu doğru nokta. Fakat herkesin yardıma ihtiyacı var. Benim de yardıma ihtiyacım var.

"Michael iyi bir adam ve elinden gelenin en iyisini yapıyor ve ondan nefret etmeye başlamak çok adaletsiz olur çünkü yaptığı iş çok zorlu." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool