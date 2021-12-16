Wolff, Max Verstappen'in şampiyonluk için ihtiyaç duyduğu zaferi elde etmesine kapı açan Abu Dhabi Grand Prix'sinin son anlarında yaşananlar nedeniyle Michael Masi ve yönetimine kızgınlığını koruyor.

Takım, Masi'nin hangi tur bindirilen araçların turlarını geri alabileceğini seçmesinin yanı sıra, yeniden başlatma zamanlamasının da açık bir kural ihlali olduğuna inanıyor.

Pazar gecesi Mercedes tarafından yapılan bir protesto, hakemler tarafından reddedildi ve Perşembe günü takım, FIA'nın olaylarla ilgili soruşturma başlatmasını memnuniyetle karşıladığı için konuyla ilgili itirazını geri çektiğini duyurdu.

Wolff, Masi'nin yaptıklarından son derece mutsuz olmasına rağmen, FIA'dan gelen cevabın Avustralyalı'nın yarışın son dakikalarında yaptığından çok fazlası olması gerektiğini söyledi.

Wolff, "Michael Masi ile konuşmakla ilgilenmiyorum."

"Yarışın son dört dakikasında alınan kararlar Lewis Hamilton'ın hak ettiği bir dünya şampiyonluğuna mâl oldu. Sürüşü, özellikle son dört yarışta hatasızdı. Pazar günü Abu Dhabi'de en başından beri liderdi."

"Startta kazandı ve liderliği bir daha asla kaybetmedi. Yarışın son turunda ondan bunu çalmak kabul edilemez."

"İşte bu yüzden, kişisel ve profesyonel bir bakış açısıyla bunu yapamam… Değerlerim ve dürüstlük duygum Pazar günü alınan kararlara uymuyor."

"Bu kararlardan ve bu durumlardan nasıl kaçınılabileceğine karar vermek FIA'ya kalmış." dedi.

Wolff, şikayeti tamamen FIA'ya yönelik olduğundan, Verstappen'in şampiyon olmasıyla ilgili hiçbir sorunu olmadığı konusunda netti.

Wolff, "Max ve Red Bull'un Pazar günü şampiyonluğu kazanması kesinlikle bir problem olmazdı ve bu durumun Max ile ilgisi yok."

"O bunu hak eden bir şampiyon. Sürüşü olağanüstü ve Red Bull zorlu bir rakip. Orada çalışan insanlara büyük saygı duyuyorum, bu yüzden bunun onlarla hiçbir ilgisi yok."

"Burada oturup tüm bu tartışmalardan ve dürüst, sportmen ve adil olunmamasının spora verdiği zarardan kaçınmayı çok isterdim."

"Bu yüzden FIA'nın nasıl ilerleyeceklerine karar vermeleri gerekiyor. Son birkaç gün içinde FIA ile ve oluşturulan komisyonla iyi bir diyalog kurduk."

"Gelecekte böyle bir senaryodan kaçınmak için, tüm rakiplerimizle ve diğer takımların sürücüleriyle birlikte doğru kararları alıp buna göre hareket edeceğimize, güvenim ve inancım var." dedi.

Michael Masi, Race Director Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Wolff, Mercedes'in Abu Dhabi'de yaşananlardan dolayı FIA'yı sorumlu tutacağına söz verdiğini ve takımın, bu konunun halının altına süpürülmesini kabul etmeyeceğini söyledi.

"Komisyonun sadece sözleriyle değil eylemleriyle de bir şeyler yapmalarını bekliyorum ve onları bu eylemlerden sorumlu tutacağız."

"Eğlencenin ardından sporun geldiği bir yerde devam edemeyiz. Teknik ve sportif her alanda, anlık kararlarla hareket ediliyor."

"Dolayısıyla sezon başlamadan önce net önlemler alınmalı, böylece her sürücü, her takım ve taraftarlar, neyin uygun olup olmadığını anlamalı."

Bazı şeyleri 'yanlış anladıkları' için taraftarları ve medyayı suçlayan ve 2019'da, Ferrari'nin motoruyla ilgili bir soruşturmanın ayrıntılarını daha önce gizli tutan FIA'nın, doğru değişiklikleri yapacağına ve hatalarını üstleneceğine neden inandığı sorulduğunda, Wolff, "Şeffaflık döneminde böyle kararlar artık gizli odalarda alınamaz."

"İyimser olmamın nedeni, spordaki çoğu ortağın, yıl boyunca alınan kararlarla ilgili hayal kırıklığımı paylaşacak olması."

"Yarışçı olan herkes, siz, biz, ne olduğunu biliyoruz. Bu yüzden yine de güveniyorum çünkü hepimiz aynı ipi, aynı yönde çekeceğiz."

"Takımlardan ve sürücülerden geri bildirimler aldık. Ayrıca [FIA'dan] Peter Bayer ve [F1 CEO'su] Stefano [Domenicali]'den, önümüzdeki haftalarda ve aylarda, son yıllarda daha da açılan boşlukları kapatacağımıza dair söz aldık." dedi.