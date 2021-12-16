Mercedes, "hayal kırıklığına uğramış" Hamilton'ın F1'den ayrılmamasını umuyor

Hamilton Yas Marina'daki son beş tura kadar sekizinci pilotlar şampiyonluğunu kazanma yolundaydı. Son beş turda ise yarış alt üst oldu ve Max Verstappen ilk şampiyonluğunu aldı.

Mercedes, son bölümde yaşananları protesto etse de, hakemler bunları reddettiler. Mercedes daha sonra olay ıtemyize götürmeye karar verdi, fakat bugün itibariyle bu konudaki başvurusunu geri çekti.

Wolff, hem kendisinin hem de Hamilton'ın yarışın ardından "acı ve sıkıntının" üstesinden gelmek için mücadele edeceklerini ancak böyle tartışmalı bir şekilde şampiyonluğu kaybetmenin hayal kırıklığının, Hamilton'ı çıkış kapısına doğru itmemesini umduğunu açıkladı.

Wolff, "Lewis ve ben şu anda hayal kırıklığına uğramış durumdayız."

"Spora karşı hayal kırıklığına uğramadık, sporu vücudumuzun her bir noktasına kadar çok seviyoruz ve kronometre asla yalan söylemeyeceği için seviyoruz."

"Ancak bu temel spor adaleti ve sporun özgünlüğü ilkesini kırarsak, o zaman aniden kronometre artık geçerli olmamaya başlar çünkü rastgele karar verme sürecine maruz kalırız. Bu sevgiyi kaybedebileceğiniz açık."

"Ortaya koyduğun tüm emeğin, terin, gözyaşının ve kanın, en iyi performansları piste çıkarmakta gerçekten gösterilip gösterilemeyeceğini sorgulamaya başlıyorsun çünkü bunlar rastgele elinizden alınabiliyor."

"Pazar günü yaşanan acı ve sıkıntının üstesinden asla gelemeyeceğiz." dedi.

Wolff, "Lewis umarım devam eder. Onun yarışmaya devam etmesini çok isterim çünkü o tüm zamanların en iyi sürücüsü."

"Son dört yarış açısından baktığınızda, Pazar günü onları domine etti ve yarışı kimin kazandığına dair hiçbir şüphe yoktu. Bu da dünya şampiyonluğunu kazanmaya değerdi."

"Önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca olaylar üzerinde çalışacağız. Bence bir yarışçı olarak, kalbi, performansının zirvesinde olduğu için devam etmesi gerektiğini söyleyecek."

"Ancak Pazar günü ona yaşatılan acının da üstesinden gelmeliyiz çünkü o değerleri net olan bir adam. Bu olanları anlamak zor." diye ekledi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Erik Junius

Wolff, Hamilton'ın hem temyiz hem de bunu geri çekme kararlarının bir parçası olduğunu ve ikisinin de şampiyonluğu "mahkeme salonunda" almak istemediğini de sözlerine ekledi.

Takım patronu, takımın itirazı geri çekmeyi inanılmaz derecede zor bulduğunu ve Abu Dhabi yarışı sırasında spor kurallarının "serbest stilde" uygulanmasıyla takıma zalimce davranıldığını söyledi.

Wolff, "Bu yoldaki her adımımızı ortak kararlarla attık."

"Lewis ile birlikte, protesto etmeye, temyizi başlatmaya ve temyizi geri çekmeye karar verdik. Tahmin edebileceğiniz gibi sadece onun için değil, takım olarak bizim için de dünya şampiyonluğunun sonucunu belirleyen bir kararla karşı karşıya kalmak korkunçtu."

"Fakat hiçbirimiz, ne o ne de biz, mahkeme salonunda bir dünya şampiyonluğu kazanmak istemedik."

"Ancak diğer tarafta, Pazar günü gerçekten haksızlığa uğradık ve bu sadece kötü bir karar değil, kuralların serbest stilde okunmasıydı ve Lewis'i savunmasız bıraktı." dedi.