Verstappen, F1'i çok fazla cadde yarışına sahip olmaması konusunda uyardı

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Spa'nın ev sahipliği yaptığı Belçika Grand Prix'si, Liberty Media'nın yeni bölgelere açılma hevesi nedeniyle F1 takviminden çıkarılma riskiyle karşı karşıya olan bir dizi tarihi yarıştan birisi.

Son yıllarda Formula 1 takvimine Cidde, Bakü ve Miami gibi cadde yarışları eklenirken, gelecek yıl bu yarışlara Las Vegas da katılacak. Ayrıca halihazırda takvimde Singapur ve Monako gibi uzun yıllardır spora ev sahipliği yapan pistler de var.

Şampiyona lideri Verstappen, kısa bir süre önce Spa'yı kaybetmenin üzüntü verici olduğunu söylemiş ve F1'in tarihi pistlere önem vermesi gerektiğini belirtmişti.

Verstappen, takvimden çıkması beklenen Fransa GP öncesinde Spa'yı kaybetme ihtimalleriyle alakalı şöyle dedi: "Bu elbette üzücü."

"Her şeyden önce bu benim en sevdiğim pistlerin başında geliyor. Sürüş yapması harika bir pist."

"Elbette oraya ulaşmanın, trafik nedeniyle diğer pistlere kıyasla bazen biraz daha zor olabildiğini biliyorum."

"Fakat bu çok ikonik bir pist ve kendimi 2028'de ya da sonrasında, sırf taraftar katılımı olsun diye sadece şehre yakın cadde pistlerinde yarışırken görmek istemiyorum çünkü takvimde bu tür ikonik pistlere ihtiyacınız var."

"Elbette herkesin para kazanmak istediğini biliyorum ama bunun da bir sınırı olmalı. Çünkü F1 araçlarına uygun şekilde tasarlanmayan cadde pistlerinde sürmek yerine, bu harika pistleri takvimde tutmak önemli."

French Grand prix track side Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Paul Ricard'ın F1 ile olan sözleşmesi bu yıl sona eriyor ve sporun Nice kentinde hazırlanacak bir cadde pistiyle Fransa'da kalabileceği konuşuluyor.

Alpine'den Esteban Ocon, F1 CEO'su Stefano Domenicali ile Fransa'nın spordaki geleceğini tartıştığını ve "Fransa'nın F1'de yeri olduğuna" kesin olarak inandığını söyledi.

Ocon ayrıca, ikonik Le Mans'ın gelecekte Fransa GP'ye ev sahipliği yapabileceğine inanıyor.

Le Mans'a değinen Ocon, "Tabii ki pist sınırları ve tüm bunlar için biraz çalışma gerekiyor."

"Yani Formula 1'in düzgün şekilde gerçekleştirdiği bir Le Mans yarışı, şov anlamında oldukça etkileyici olurdu." dedi.

Le Mans'ın 13,6 km'lik düzenine ek olarak MotoGP pisti de FIA Grade 2 lisansına sahip. Bu yüzden her iki pist de F1'e ev sahipliği yapacak seviyede değil.