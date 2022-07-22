Fransa GP 1. antrenman: Leclerc lider, Verstappen ikinci!

Haberi dinle

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu Paul Ricard'da devam ediyor ve hafta sonunun ilk antrenman seansı bugün öğleden sonra gerçekleştirildi.

Hemen hemen her takımın küçük güncellemeler getirdiği hafta sonunda, güç sıralamasının nasıl olacağı merak ediliyordu ve ilk antrenman seansında Ferrari ile Red Bull'un yine çok yakın olduğu görüldü.

İlk antrenman seansında Valtteri Bottas'ın yerini Robert Kubica alırken, Lewis Hamilton'ın koltuğuna da Nyck de Vries geçti.

Seans içerisindeki en büyük olay Red Bull pilotu Sergio Perez'in spin atması ancak bir yere çarpmadan yola devam etmesiydi.

Ayrıca McLaren pilotu Daniel Ricciardo da pist dışına çıktı ve bir yere çarpmadan yola kaldığı yerden devam etti

Seansın ilk 10 dakika bölümünde Max Verstappen'in 1:34.991'lik turuyla üstünlüğü vardı. Bu tur uzun süre zirvede yer alırken, sonrasında Hollandalı pilot 1:34.346 yaptı ve liderliğini daha da pekiştirdi. Fakat birkaç dakika sonra Carlos Sainz'dan 1:34.268 geldi ve liderlik el değiştirdi.

Verstappen, Ferrari pilotuna 1:34.021 ile yanıt verse de, son sözü 1:33.930'luk turuyla Charles Leclerc söyledi ve seansı lider tamamladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Motorsport Images

Verstappen son anlarda derecesini geliştirememesinin ardından 0.091 saniye geride kaldı ve seansın en hızlı ikinci ismi oldu. Hollandalı pilot, özellikle son sektörde Leclerc'e kıyasla çok fazla zaman kaybetti.

Sainz, Ferrari ile 0.338 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaparken, Mercedes pilotu George Russell 0.951 saniye geride ilk dördü tamamladı. De Vries, Mercedes ile katıldığı ilk antrenman seansında 1.4 saniye geride dokuzuncu oldu ve ilk ona girmeyi başardı.

AlphaTauri'de yenilenen AT03'ün direksiyonuna geçen Pierre Gasly, güçlü bir ilk antrenman seansı geçirdi ve 1 saniye geride beşinci oldu.

Red Bull'un diğer pilotu Perez, aracın dengesinden genel manda mutsuzdu ve 1.2 saniye geride altıncı olabildi.

Bu hafta sonu en büyük güncelleme paketine sahip McLaren'dan Lando Norris, 1.3 saniye geride yedinci olurken, seans içerisinde pedal sorunu yaşadı.

Williams pilotu Alex Albon, sürpriz şekilde 1.4 saniye geride sekizinci olurken, ilk onu Ricciardo tamamladı.

Alfa Romeo'da Zhou Guanyu, 1.7 saniye geride 11. en iyi zamana imza atarken, Aston Martin sürücüleri Lance Stroll ve Sebastian Vettel 11. ve 13. en iyi zamanları yaptılar.

İkiliyi kendi ülkesinde yarışan Esteban Ocon ayırdı. Fernando Alonso, Alpine ile ilk seansta 1.9 saniye geride ancak 15. olabildi.

Haas pilotları ilk seansta geride kaldılar. Mick Schumacher 16. olurken, Kevin Magnussen 17. sırada yer aldı.

Son üç sırada Yuki Tsunoda, Robert Kubica ve Nicholas Latifi yer aldı.

İlk seansta sadece Latifi en hızlı turunu orta hamurla attı. Diğer isimler yumuşak lastiği kullandı.

İkinci antrenman seansı TSi 18:00'de yapılacak.

Seans sonucu:

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images