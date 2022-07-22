AlphaTauri, sezonun ilk büyük güncellemesini Paul Ricard'a getirdi

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Birçok takım araçlarını güncellemeye yaklaşık 2-3 ay önce başlamış olsa da, daha muhafazakar bir yaklaşım benimseyen AlphaTauri son ayları büyük revizyonlar yerine ince ayarlamalar yaparak geçirdi.

Ancak bu yaklaşım takımın rakiplerine karşı zayıf kalmasına ve ciddi puanlar kaybetmesine sebep oldu, nitekim AlphaTauri son üç yarıştır puana hasret.

AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton, Avusturya'daki son yarışta, Fransa'daki "makul ölçüde büyük" güncellemenin takıma yardımcı olacağını söylemişti.

Paketin detayları FIA'nın etkinlik öncesi teknik sunumunun bir parçası olarak Cuma günü karşımıza çıktı ve AlphaTauri'nin AT03'ü yükseltmek için zemine odaklandığını doğrulandı.

Alpha Tauri AT03 rear wing Photo by: Giorgio Piola

Aracın tabanı, taban tünel girişleri ve kenarlar, güncellemenin bir parçası olarak revize edildi -buna aerodinamik yük miktarını artırmak amacıyla taban gövdesinin yeniden profillendirilmesi de dahil.

Takıma göre, zemindeki en dıştaki giriş artık daha kısa ve girişin kamber çizgisi değişti, iç giriş ise daha arkaya doğru bir arka kenar konumuna sahip.

AlphaTauri ayrıca, mevcut zemin kenarı kanadının aşağı akışına küçük bir çentik eklemenin yanı sıra, kesikli ve daha dar bir zemin kenarı tercih etti.

Arka kenarına daha fazla kamber eklenmiş ve yan duvardaki bir kesiği kaldırılmış olan difüzörde de değişiklikler yapıldı. Motor kapağındaki omuz gövdesi uzatıldı ve genişletildi, böylece üst güvertede bir oluk yaratıldı.

AlphaTauri AT03 technical detail Photo by: Luke Smith

Son haftalarda AlphaTauri'nin güncelleme ihtiyacı konusunda sesini yükselten Pierre Gasly, Perşembe günü verdiği bir demeçte güncellemenin potansiyeli konusunda iyimser davrandı.

Gasly, "Fazla bir şey kaçırdığımızı düşünmüyorum, ancak orta grup birbirine çok yakın. 0.2-0.3 saniye sizi şu an 7-8 sıra yukarı veya aşağı çekebilir."

"Son birkaç yarıştır orta grubun gerilerine doğru hareket ediyorduk, umarım bu güncellemeler bizi tekrar savaşa sokabilir."

“Güncellemelerin getirisini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise, güncellemenin ardından "simülasyonlardan elde edilen sayılara dayanarak" ilk yedi mücadelesine girmeyi hedeflediğini söylüyor.

Tsunoda, "Araç her pistte farklı davranışlar sergiliyor."

"Umarım önceki koşullardan en az 0.3-0.4 saniye daha hızlı olacağız." dedi.