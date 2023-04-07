Vasseur: "Red Bull'a verilen bütçe sınırı cezası oldukça hafif"

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Geçen yıl Ekim ayında 2021 bütçe sınırını aştığı tespit edilen Red Bull, 7 milyon dolar para cezasına ve rüzgar tüneli süresinde %10 kısıntı cezasına çarptırıldı.

Birçok kişi cezanın takımı etkilemesini bekliyordu, buna rağmen Red Bull ilk üç yarışı da domine ederek kazanmayı başardı.

Red Bull'un mevcut formuna şaşırıp şaşırmadığı sorulan Vasseur, "Red Bull'un ceza aldığını düşünmüyorum, uygulanan yaptırım çok hafifti."

"Temel olarak, aero açısından sezon boyunca yaklaşık bir saniye gelişim kaydedeceğinizi düşünürseniz, bunun %10'u yaklaşık 0.1 saniyeye tekabül eder."

"Doğrusal bir ilerleme olmadığı için muhtemelen daha da az bir kayıptan bahsediyoruz, dolayısıyla kaynakları daha başka yerlere harcayabilirsiniz."

"Hem FIA, hem Red Bull bu süreçte iyi iş çıkarttılar. Yine de cezanın çok hafif olduğuna inanıyorum."

"Sezon boyunca sahip olduğumuz gelişim oranını göz önünde bulundurursanız, bunun doğrusal bir şey olmadığını da düşünürseniz, o zaman rüzgar tüneli cezası nedeniyle artan parayı başka bir alanda ağırlık tasarrufu için harcayabilirsiniz.

"Cezanın etkisinin büyük olduğunu düşünmüyorum, özellikle de önceki yıl daha fazla harcama yapıldığı için sezona avantajla başladığını hesaba katarsanız."

"İyi bir iş çıkarmadıklarını söylemek istemiyorum, çünkü dürüst olmak gerekirse araç üzerinde çok iyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum."

"Hiçbir şekilde bahane bulmaya çalışmıyorum. Mesele bu değil. Ancak bana cezanın hafif olup olmadığını sorarsanız, cevabım evet olur."

Laurent Mekies, Racing Director, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Photo by: Ferrari

RB19'un DRS açıkken rakiplerine kıyasla önemli bir hız avantajına sahip olduğunu da kabul eden Vasseur, bunun diğer takımların da dikkatini çektiğini düşünüyor.

Vasseur, "Çok büyük bir DRS avantajına sahipler, herkesten daha büyük. Böyle bir şeyi nasıl yapabildiklerini anlamak zorundayız."

"Bence geçen yıl bu fark muhtemelen daha da belirgindi ama aradaki farkın bir kısmını telafi ettik. Ancak bu konuda hâlâ gelişmemiz gerekiyor."

"İlk üç yarış itibariyle Red Bull'a pek de uzak olmadığımızı ve hiç olmazsa sıralama turlarında zirve için mücadele edebileceğimizi hissettik, yarışta ise işler daha zor."

"Belki de en azından analiz edebildiğimiz rakamlara göre, Melbourne'deki yarışta dezavantajımız çok daha düşüktü; bu durum aynı zamanda pilotların aracı farklı yakıt seviyeleri, farklı lastikler ile sınırda kullanma kapasitesinden de kaynaklanıyor."

"Eğer aracınız çok güçlüyse, belki de yeni lastiklerle sıralama turlarında durumu idare edebilirsiniz, nitekim yumuşak lastiklerle beş tur attıktan sonra aracın dengesinin ne durumda olacağını biliyorsunuz."

"Ancak yarış mesafesinde işler muhtemelen biraz daha zor olacak, zaten son birkaç haftadır bu yönde ilerliyoruz." dedi.