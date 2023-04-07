Schumacher'in büyüdüğü kasaba yıkılacak

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Sadece 12 kişinin yaşadığı kasaba, Almanya'nın en büyük açık ocak kömür madenine yer açmak için yıkılacak.

Ancak Schumacher'in çocukken yaşadığı ev ve yeteneklerini geliştirdiği karting pisti de dahil olmak üzere birkaç önemli yer sağlam kalacak.

Yedi kez Dünya Şampiyonu Schumacher'in büyüdüğü Kerpen-Manheim, onun başarısından büyük ölçüde yararlandı. Schumacher, eşi Corinna ile bu kasabada evlendi.

Almanya'da 2029 yılında kömür kullanımının sonlandırılmasına yönelik yasal plana rağmen, Hambach yüzey madeni sebebiyle bütün kasaba yıkılacak.

Ekskavatörlerin 2024 yılında kasabayı yıkmaya başlaması ve üç istisna dışında her şeyi yok etmesi bekleniyor: Kasabadaki kilise, Schumacher'in çocukluk evi ve efsanevi Erftlandring karting pisti.