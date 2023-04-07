Önceki / Vasseur: "Red Bull'a verilen bütçe sınırı cezası oldukça hafif" Sonraki / Szafnauer: "Üç haftalık ara, güncelleme konusunda bize yardımcı olacak"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Wolff: "Lewis varken bir B planı düşünmeye gerek yok"

Mercedes takım patronu Toto Wolff'e göre Lewis Hamilton'ın Formula 1'de kalması kesin, dolayısıyla başka seçeneklere yönelmeye gerek duymuyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Wolff: "Lewis varken bir B planı düşünmeye gerek yok"
Haberi dinle

Hamilton'ın Mercedes'le olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor ve henüz iki taraf da anlaşmaya varabilmiş değil.

Geçtiğimiz kış bu konunun hızlı bir şekilde çözüleceğine dair bir umut vardı, ancak görüşmeler bir süredir askıya alınmış vaziyette.

Bu durum iki taraf için de sıkıntı yaratıyor, ancak Hamilton'ın ani bir emeklilik kararı alması durumunda daha fazla sıkıntıya girmesi beklenen taraf herhangi bir B planına sahip olmadığı düşünülen Mercedes.

Yine de duruma epey rahat yaklaşan Wolff'e göre Hamilton'ın devam edeceği neredeyse kesin.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "Eğer A planımız halen en iyisiyse, her ihtimale karşı bir B planı düşünmekte gerçekten zorlanıyorum."

"Diğer pilotlarla görüşmeye gerek duymuyorum, çünkü takımda olanlardan memnunum, bu kesin. Şu anda bir B planı yok, Lewis var." dedi.

"Lewis'in herhangi bir karar alması durumunda bizi erkenden haberdar edeceğini düşünüyorum. Gelip de 'bunu daha fazla yapamayacağım, yarın buradan gidiyorum' diyeceğini sanmıyorum."

"Takım için her zaman sorumluluk hisseden biri olarak bizi yalnız bırakmazdı. Pilotlar her zaman böyle kararlar alabilirler ama o bizi hayal kırıklığına uğratmazdı."

"Ama bence başkaları için cazip bir takım olduğumuza inanıyoruz, dolayısıyla bir çözüm de bulabiliriz." dedi. 

paylaşım
yorumlar

Vasseur: "Red Bull'a verilen bütçe sınırı cezası oldukça hafif"

Szafnauer: "Üç haftalık ara, güncelleme konusunda bize yardımcı olacak"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Szafnauer: "Üç haftalık ara, güncelleme konusunda bize yardımcı olacak"

Szafnauer: "Üç haftalık ara, güncelleme konusunda bize yardımcı olacak"

Formula 1
Avustralya GP

Szafnauer: "Üç haftalık ara, güncelleme konusunda bize yardımcı olacak" Szafnauer: "Üç haftalık ara, güncelleme konusunda bize yardımcı olacak"

Russell: "Red Bull ile fark 1 saniyeden 0.3 saniyeye geriledi"

Russell: "Red Bull ile fark 1 saniyeden 0.3 saniyeye geriledi"

Formula 1
Avustralya GP

Russell: "Red Bull ile fark 1 saniyeden 0.3 saniyeye geriledi" Russell: "Red Bull ile fark 1 saniyeden 0.3 saniyeye geriledi"

Windsor: "Mercedes, Avustralya performansının ardından ikilemde kalabilir"

Windsor: "Mercedes, Avustralya performansının ardından ikilemde kalabilir"

Formula 1
Avustralya GP

Windsor: "Mercedes, Avustralya performansının ardından ikilemde kalabilir" Windsor: "Mercedes, Avustralya performansının ardından ikilemde kalabilir"

Son Haberler

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi" Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri" Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz" Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

F1 Formula 1
Avustralya GP

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.