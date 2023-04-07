Wolff: "Lewis varken bir B planı düşünmeye gerek yok"

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Hamilton'ın Mercedes'le olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor ve henüz iki taraf da anlaşmaya varabilmiş değil.

Geçtiğimiz kış bu konunun hızlı bir şekilde çözüleceğine dair bir umut vardı, ancak görüşmeler bir süredir askıya alınmış vaziyette.

Bu durum iki taraf için de sıkıntı yaratıyor, ancak Hamilton'ın ani bir emeklilik kararı alması durumunda daha fazla sıkıntıya girmesi beklenen taraf herhangi bir B planına sahip olmadığı düşünülen Mercedes.

Yine de duruma epey rahat yaklaşan Wolff'e göre Hamilton'ın devam edeceği neredeyse kesin.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "Eğer A planımız halen en iyisiyse, her ihtimale karşı bir B planı düşünmekte gerçekten zorlanıyorum."

"Diğer pilotlarla görüşmeye gerek duymuyorum, çünkü takımda olanlardan memnunum, bu kesin. Şu anda bir B planı yok, Lewis var." dedi.

"Lewis'in herhangi bir karar alması durumunda bizi erkenden haberdar edeceğini düşünüyorum. Gelip de 'bunu daha fazla yapamayacağım, yarın buradan gidiyorum' diyeceğini sanmıyorum."

"Takım için her zaman sorumluluk hisseden biri olarak bizi yalnız bırakmazdı. Pilotlar her zaman böyle kararlar alabilirler ama o bizi hayal kırıklığına uğratmazdı."

"Ama bence başkaları için cazip bir takım olduğumuza inanıyoruz, dolayısıyla bir çözüm de bulabiliriz." dedi.