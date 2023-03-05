Vasseur: "Dayanıklılığı ve lastik aşınmasını geliştirmeliyiz"

Haberi dinle

Ferrari, Bahreyn'deki ilk yarışta tempo anlamında Red Bull'a ayak uyduramadığı gibi, Charles Leclerc'in yarış dışı kalmasıyla büyük bir şok yaşadı.

Monakolu pilot, üçüncü giderken muhtemel bir kontrol elektroniği arızasıyla yolda kaldı.

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Sky İtalya'ya şöyle konuştu: "Şu anda elimde net bir tablo var."

"Sıralama turlarında mücadelenin içerisindeydik, hızımız iyiydi ama bugün kesinlikle iyi bir sonuç alamadık."

"Düzeltmemiz gereken bir dayanıklılık sorunu olduğu için Charles ile üçüncü olmayı başaramadık."

"Ayrıca Red Bull ile kıyaslandığında lastik aşınması da iyi değildi. Bugünkü tablo buydu."

"Önümüzdeki haftalarda durumu iyileştirmek için elimizden geleni yapmalıyız."

Vasseur, bu tarz sorunlar yaşamayı bekleyip beklemedikleri sorulduğunda, "Açıkçası dayanıklılığın bir sorun olmasını beklemiyorduk, böyle bir şey yaşayacağımızı hiç düşünmemiştik."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Erik Junius

"İlk defa başımıza geldi. Şimdi bir sonuca varmadan önce tam olarak ne olduğunu anlamamız gerekiyor fakat bu biraz şoke ediciydi."

"Charles'ın üçüncülüğü, yeni sezon için iyi bir başlangıç olabilirdi."

"Ayrıca lastik aşınması da bir başka önemli konuydu. Aracımızdaki lastik aşınması, Red Bull'dan daha fazlaydı. Arka arkaya iki yumuşak lastik takmak bizim için çok iyimser olurdu, bunu sadece Red Bull göze alabildi."

"İster yumuşak, ister sert lastikler olsun onlara yetişmek çok zordu. Hem dayanıklılık hem de aşınma konusunda gelişmemiz gerektiğini biliyoruz,"

"Bahreyn her zaman zorludur. Sezonun en kritik pistlerinden biri ve aynı zamanda DRS ile geçiş yapmanın oldukça kolay olduğu bir pist."

"Bu yüzden sorun yaşadığınızda hemen pozisyon kaybediyorsunuz. Ancak dediğim gibi, durumla ilgili elimizde net bir tablo var ve buradan başlamalıyız." dedi.

Vasseur ana önceliklerinin dayanıklılık olduğunu söylerken, lastik aşınmasının ayarlarla ilgili bir durum olduğunu ve bunun için güncellemeye gerek olmadığını belirtti.