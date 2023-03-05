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Mercedes yeni sezona zirveye geri dönme hedefiyle başlasa da yeni W14, geçen seneye kıyasla büyük bir gelişim değildi ve Aston Martin'in de gelişmesiyle Mercedes şu anda 4. en hızlı takım gibi duruyor.

Bahreyn GP'de lastik aşınması ve genel olarak yarış temposu konusunda Red Bull, Ferrari ve Aston Martin'in arkasında gözüken Mercedes; yarışı 5 ve 7. sıralarda tamamladı.

Yarışın ardından konuşan Wolff, "yarış kariyerinin en kötü günlerinden birini geçirdiğini" dile getirirken; radikal değişiklikler yapmaları gerektiğini ve ilk güncellemeler için Imola'yı beklemeyeceklerini de ekledi.

Sky Sports F1 mikrofonlarına konuşan Wolff, "Yarış kariyerimdeki en kötü günlerden biriydi. Her alanda hız eksiğimiz var. Aston Martin hızlı ve bunu hak ediyorlar. Red Bull ise farklı gezegenden gelmiş gibi. Canımızı yakan da bu, çok önde olmaları."

"Red Bull'un performansı bana bizim en iyi yıllarımızı hatırlatıyor, bizim herkesin 1 saniye önünde olduğumuz yılları. Adım adım zirveye geri dönmeliyiz, bunu yapabiliriz. Elbette bunu yapabiliriz."

"Aston Martin bulunduğu yerde olmayı hak ediyor çünkü fantastik bir iş yaptılar. Bu bizim için iyi bir haber çünkü çünkü onların aracının içerisinde birçok parça Mercedes'ten. Yani geri dönmek için nerelere nokta atışı yapacağımızı biliyoruz." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images