Sainz: "Zorlamaya başladığım anda lastikler yanıyorlar, çok fazla aşınma var"

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Bahreyn Grand Prix'sine Red Bull'un ve Aston Martin'in temposu damga vururken, Ferrari sezona istediği başlangıcı yapamadı. Kırmızılar lastik aşınması konusunda Red Bull ve Aston Martin'in oldukça gerisindeydi ve bu durum yarış temposuna yansıdı. Verstappen'in elindeki RB19, yarışta Ferrari pilotlarından tur başına neredeyse 1 saniye kadar daha hızlıydı.

Özellikle arka lastikleri kontrol etmekte zorlanan Sainz ise yarış boyunca araçta rahat değildi ve çizgiyi Verstappen'in 48 saniye gerisinde 4. sırada geçti.

İspanyol sürücü aracı her zorladığında lastiklerin "piştiğini" söylüyor ve yarış temposunda Aston Martin ile Red Bull'un gerisinde olduklarını da ekliyor.

Yarışın ardından konuşan Sainz, "Şu anda yarış temposunda Aston Martin'in ve açık bir şekilde Red Bull'un gerisindeyiz. Aston'un yarış temposu çok endişe verici. Arka lastikleri daha az aşındırdığımız pistlere geldiğimizde biraz daha mücadele edebilmeyi umuyorum."

"Red Bull ve Aston'un aracında bir şey olduğu açık, bizden çok daha az aşınma yaşıyorlar. Mercedes ve biz, benzer seviyede aşınma yaşıyoruz."

"Aston ve Red Bull ise bir nedenden dolayı aşınma yaşamıyor. Buna bakmamız gerek, analiz etmeliyiz ve ne yapabileceğimize bakmalıyız."

"Aracımızdaki lastik aşınması geçen seneyle aynı derecede kötü. Sadece Aston ve Red Bull, neredeyse bizim yarımız kadar aşınma yaşamalarına neden olan bir şey buldular. Fernando ve Max'in lastikleri ne kadar zorlayabildiğini görüyorsunuz."

"Biz zorlamaya başladığımız an geri gitmeye başlıyoruz. Bu durum da yarışta size fazla bir aralık ya da seçenek bırakmıyor."

"Geçen yılın sonunda Red Bull'un yarışlarda net bir avantajı vardı, bu yıl bu avantajı daha da artırmışlar gibi duruyor. Bahreyn gibi pistlerde arka lastiklere çok fazla yük bindiriyoruz, bunu geliştirmemiz gerek. Eminim ki iyi bir analiz yaparak durumu iyiye çevirebiliriz." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, leads Pierre Gasly, Alpine A523, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, Fernando Alonso'yla 4. sıra için verdiği mücadele hakkında ise şunları söylüyor: "Güzel bir savaştı. Maalesef bu mücadele yüzünden az kalsın Lewis'e de bir sıra kaybediyordum çünkü bizim araçta lastikleri biraz zorladığımda direkt pişiyorlar. Sorun, lastiklerin çok fazla aşınması. Zorlamaya başladığımızda lastikler çok ısınıyor. Bu da yarışta fazla zorlama aralığım olmadığı anlamına geliyor.

"Alonso ile yaşadığımız teması hissettim ama bence temiz güzel bir savaştı. Sadece ufak bir temas yaşadık. Bu tarz mücadeleler her zaman eğlenceli oluyor."

Aracın düzlük hızının iyi olduğunu ve bu durumun kendilerine gelecek yarış olan Cidde'de yardımcı olacağını düşünen Sainz, gelecek yarışlarda daha iyi olacakları görüşünde.

"Düzlük hızımız iyi ve bu bize Cidde'de yardımcı olacak. Ayrıca Cidde'deki asfalt da oldukça farklı. Cidde arka tarafın sınırlandığı bir pist değil. Eminim ki diğer pistlerde durum biraz daha farklı olacak. Bahreyn yıl boyunca en ekstrem aşınmanın olduğu pist konumunda yani daha sadece bir örneğimiz oldu. Eminim ki diğer pistlerde oyunu daha iyi oynayabiliriz."