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Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Alpine A521

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Formula 1 sezonu öncesinde en çok merak edilen araçlardan birisi, Renault'nun yerini alan Alpine F1 takımının aracı A521 oldu.

Teknik analiz: Alpine A521

Renault, yeni strateji planlaması kapsamında F1 takımının adını değiştirdi ve yan markalarından birisi olan Alpine'e çevirdi.

Birkaç hafta önce "kış renk düzeni" ile tanıtılan Alpine F1 takımı, 2021 F1 aracı A521'e ait görüntüleri internette yayınlamasının ardından Çarşamba günü Esteban Ocon'la Silverstone'da ilk sürüşü yaptı.

İlk bakışta çekici renkleriyle A521'in, takımın bir önceki tasarımının izlerini taşıdığını söyleyebiliriz. Buna karşı bazı değişiklikler yok değil.

Mavi ağırlıklı renkleriyle Alpine sezonun en merak edilen takımlarından birisi. Ancak takımı merak edici kılan esas şey, takımın adı ya da renklerinden ziyade Fernando Alonso'nun kendisi adına yarışacak olması. Evet, 2005 - 2006 Dünya Şampiyonu Alonso iki senelik aranın ardından Alpine ile spora geri dönüyor. Alonso, yaşadığı bisiklet kazasının ardından her ne kadar lansmanda görünmese de takımı fabrikada ziyaret etti.

Alpine A521'de öne çıkan yerleri gelin birlikte inceleyelim.

Alpine A521 burun

Alpine A521 burun

Fotoğraf: Alpine

Alpine A521 ön kanat

Alpine A521 ön kanat

Fotoğraf: Alpine

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi; Alpine A521, tam olarak geçen seneki aracın devamı niteliğinde bir araç.

Geçen sene Mercedes tarzı ince burun tasarımına geçiş yapan Alpine, pek şaşırtıcı olmayan şekilde bu sene de benzer tasarım felsefesine sahip. İnce burun tasarımına geçen seneki ön kanat eklenmiş durumda. Burnun altındaki pelerin hava yönlendirici kanadın tasarımında ise geçen seneye göre bazı farklılıklar bulunuyor. Dikkatli bakıldığında pelerin kanadın kenar kısmında ekstra bir parça yer aldığı, bu bölümün ikiye ayrıldığı görülüyor.

Bu arada kenar plakasının tasarımı geçen senekine benzer olsa da plakanın arka üst köşesindeki basamak, lansman fotoğraflarında bulunmuyordu. Ancak piste çıkan araçta kenar plakasının arka kısmındaki kesik vardı.

Alpine A521 detay

Alpine A521 detay

Fotoğraf: Alpine

Ön tarafta biraz daha geriye gittiğimizde süspansiyonların geçen seneki gibi yüksek konumlandırıldığı, şasi ucunda iki yana ayrılan kanatların yine araçta bulunduğu ve iki kanadın arasında S-kanal çıkışının yer aldığı görülüyor.

Bunların dışında ön fren kanalları geçen seneki araçtaki tasarımın aynısı.

Sidepod üzerinden kenarlara doğru uzanan kanadın ucu geçen sene düzdü ancak bu sene bu bölüm, deflektör kanatla birleşmeden agresif bir şekilde yukarı doğru kıvrılarak bu bölümde girdap oluşturulması hedeflenmiş. Ayrıca sidepod girişi hafif daralmış gibi.

Alpine A521 bargeboards

Alpine A521 bargeboards

Fotoğraf: Alpine

Takım geçen senenin sonunda bargeboard bölgesinde yaptığı güncellemeleri yeni araçta da korumuş.

İki sarı ok ile gösterilen bargeboard kanatları ve aynı zamanda panjur şeklindeki sidepod deflektör kanatları araçta yer almaya devam ediyor.

Bargeboard'un ön tarafından başlayan bumerang kanat, arka tarafta sidepod yanında yer alan deflektör kanatla birleşiyor.

Yukarıdaki resimde, sidepod üzerinde yer alan ve paralel bir şekilde kenara doğru uzayan kanadın uç kısmının yukarı doğru kıvrılma şeklini daha net görebilirsiniz.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Alpine

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aracın kokpit bölümüne dikkatli baktığımızda Alpine'in diğer takımlara kıyasla nispeten çok daha geniş motor kapağı bölümü dikkatlerden kaçmıyor. Oldukça dar bir sidepod girişine sahip olan takım, soğutma için gerekli sistemleri kokpitin arkasına denk gelen yere konumlandırdığı için pilotun arkasında yer alan bölüm diğer takımlardan gözle görülür bir şekilde daha geniş ve bu tasarım felsefesi yeni araçta da devam ediyor.

Kokpit üstündeki hava girişi tasarımı geçen seneki gibi geniş ancak yüksekliği dar. Buna karşı hava girişinin iç kısmı geçen seneye göre daha farklı bir şekilde ayrılmış. Geçen sene ortadaki bölüm daha genişken, bu sene orta bölüm daraltılarak yan taraftaki girişler genişletilmiş.

Bir diğer değişiklik ise halonun arka tarafında yer alıyor. Halonun arka tarafına doğru baktığınızda, kenar kısmının hava akımını yönlendirecek şekilde kanatçık haline getirildiğini görebilirsiniz.

Alpine A521 sidepod

Alpine A521 sidepod

Fotoğraf: Alpine

Halonun arka tarafındaki çıkıntıyı ve halo arkasında yer alan Mercedes tarzı hava çıkışını bu resimde daha iyi görebilirsiniz. 

Alpine yeni aracını lansmanda göstermese de sonrasında piste çıkardığı için bazı detaylar daha iyi görüldü. Aracın rakip takımlardan ayrıştığı noktalardan birisi sidepodun genel tasarımı.

Şu an gridde genel olarak iki tarz sidepod yer alıyor. Bunlardan birisi ön tarafı şişkin ancak altı net bir şekilde kesik, geriye doğru kıvrılan sidepod, diğeri ise ön bölümü biraz daha düz, geriye doğru rampa şeklinde inen sidepod tasarımı.

Mercedes motorlu takımlarda genelde ikinci tasarım yer alıyor. Alpine'de ise altı kesik bir şekilde geriye doğru kıvrılan tasarım bulunuyor.

Alpine A521

Alpine A521

Fotoğraf: Alpine

Renault'nun normalde bu sene için planladığı yeni güç ünitesini gelecek seneye bırakması nedeniyle Alpine aracının arkasında geçen sene kullanılan güç ünitesinin biraz daha geliştirilmiş versiyonu var.

Takım her ne kadar gelişim jetonlarını aracın arkasında kullandığını şimdiden açıklasa da, yayınlanan fotoğraflarda ya da piste çıkan aracın arka tarafında geçen seneye göre bir farklılık bulunmuyor.

Bahreyn'deki testlere ya da yarışa çıkacak Alpine A521'in lansmanda sunulandan çok daha farklı olacağını, takımın yenilikleri şimdiden araca eklemediğini söyleyebiliriz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Alpine
Editör Abdullah Çelik

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