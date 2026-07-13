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Formula 1 Belçika GP

Mekies: “Her gün performansımızı geliştirmek için uğraşıyoruz”

Laurent Mekies, Spa-Francorchamps pistinin yüksek hızlı yapısı nedeniyle Belçika Grand Prix'sinin kendileri için tıpkı Silverstone'daki gibi zorlu geçebileceğini kabul etti.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Fotoğraf: Erik Junius

Milton Keynes merkezli ekip, bu sezon RB22 aracıyla istikrarlı bir performans yakalamakta zorlanıyor. Takımın şu ana kadarki beklentilerin altında kalan sezonunda öne çıkan en olumlu sonuçlar, Max Verstappen'in Montreal ve Spielberg'de elde ettiği podyum dereceleri oldu. 

FIA'nın ek geliştirme programı (ADUO) kapsamında ürettikleri yeni içten yanmalı motor referans noktası olarak belirlense de Red Bull'un güç ünitesi enerji verimliliği konusunda rakiplerinin gerisinde kaldı. Ayrıca aracın şasisi de özellikle yüksek hızlı virajlarda Mercedes ve Ferrari ile rekabet etmekte zorlanıyor.

Gözler Belçika Grand Prix'sine çevrilirken Mekies, eski formlarına dönme konusundaki beklentileri makul bir seviyede tuttuğunu ifade etti: "Şu durum, mevcut araçlarla içinde bulunduğumuz karmaşık yapıyı çok iyi özetliyor: Avusturya'da galibiyet mücadelesi verirken, sadece birkaç gün sonra Silverstone'da araçtaki performansımızı engelleyen oldukça ciddi sınırlamalarla karşılaştık.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Takım Patronu

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Takım Patronu

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

“Bu sorunların Silverstone gibi yüksek enerji tüketimi gerektiren pistlerde daha da belirginleştiğini ve buralarda daha çok zorlandığımızı biliyoruz.” 

“Enerji kısıtlamalarının yoğun olduğu pistlerde rakiplerimize kıyasla daha fazla geride kalıyoruz ve bu açıdan korkarım ki Spa-Francorchamps da bu kategoriye giriyor."

Yaşanılan tüm bu zorluklara rağmen Mekies, altı takımlar şampiyonluğu bulunan Red Bull bünyesinde çalışan ekibe olan güvenini dile getirerek mücadeleci bir duruş sergiledi. Fransız yönetici, karşılaştıkları sorunlara mutlaka çözümler bulacaklarını belirtti: "Araçta yaşadığımız sorunlar, havlu attığımız ve bu yarışı tamamen gözden çıkardığımız anlamına gelmiyor.” 

“Sadece bu alanda kendimizi geliştirmek için daha fazla veriye ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor; biz her gün performansımızı geliştirmek için uğraşıyoruz.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Dolayısıyla bu hafta sonunu, bu tarz pistlerde ileriye doğru küçük bir adım atmak için kullanmalıyız. Spa-Francorchamps için umutluyum ve takımın adapte olma hızına güveniyorum.” 

“Bu yıl kendi ürettiğimiz güç ünitesini kullandığımız ilk sezonumuz ve bu tarz yüksek enerji tüketen pistlerdeki sorunların üstesinden geleceğiz.”

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