Alonso'dan uyarı: "Spa'da bataryayı doğru yönetemezsek F2 araçlarından daha yavaş olacağız"

2026 sezonunda yürürlüğe giren yeni güç ünitesi kurallarıyla birlikte elektrik motoru ve içten yanmalı motorun güç katkısı neredeyse 50/50 seviyesine ulaştı. Bu da enerji yönetimini performansın en kritik unsurlarından biri haline getirdi.

Bu durum özellikle 'enerji açısından zorlayıcı' pistlerde daha belirgin şekilde hissediliyor.

Britanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Silverstone, uzun düzlükleri ve sınırlı sert frenleme noktaları nedeniyle bu pistlerden biriydi. Bu hafta sonu yarışılacak Spa-Francorchamps da benzer özellikler taşıyor.

Fernando Alonso, en verimli enerji kullanım stratejisinin uygulanması halinde pilotların pistin ikinci sektörünü tamamen elektrik desteği olmadan geçmek zorunda kalacağını söyledi.

Alonso, bu durumda 2026 Formula 1 araçlarının Formula 2 araçlarından bile daha düşük güce sahip olduğunu ifade etti.

Formula 1'in en üst basamağına geçiş serisi olan Formula 2'de hibrit sistem kullanılmıyor. Tüm takımlar, Dallara tarafından üretilen ortak şasiyle birlikte 3.4 litrelik Mecachrome V6 turbo motor kullanıyor.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Alonso, "Silverstone ve Spa enerji tüketimi açısından çok zor pistler. Tüm düzlüklerde elektrik gücünü kullanmanız mümkün değil."

"Önümüzdeki hafta da aynı durum geçerli olacak. Spa'da 1. virajdan 5. viraja kadar tüm enerjinizi kullanırsanız, turun geri kalanında işiniz biter."

"Bu nedenle 14. virajdan Bus Stop şikanına kadar olan bölümde elektrik desteğine sahip olabilmek için ilk bölümde biraz enerji tasarruf etmeniz gerekiyor."

"Ancak bu iki uzun düzlükte enerjiyi kullanırsanız -ki en ideal strateji bu- ikinci sektörü yaklaşık bir dakika boyunca tamamen elektrik desteği olmadan geçmeniz gerekiyor."

"Elektrik desteği olmadığında şunu unutmamalıyız; bu yıl araçlarımız geçen yıla göre çok daha düşük güce sahip. Hatta elektrik desteği devre dışı kaldığında Formula 2 araçlarından bile daha az güç üreteceğiz."

"İşte asıl zorluk da bu."