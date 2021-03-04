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Formula 1 / Aston Martin lansmanı / Son dakika

Szafnauer: "Bu sene orta gruptaki mücadele oldukça zorlu olacak"

Ekleyen:
, Editör

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, 2021 sezonunda orta gruptaki mücadelenin sert geçeceğini ancak bu mücadeleye hazır olduklarını söyledi.

Szafnauer: "Bu sene orta gruptaki mücadele oldukça zorlu olacak"

2020 sezonunun belki de en rekabetçi mücadelesi orta grupta geçen mücadeleler olmuştu. Şampiyonluk, birinci olan Mercedes için dört yarış kala netleşmiş olsa da; McLaren, Racing Point ve Renault'nun üçüncülük için verdiği savaş, sezonun son turlarına kadar sürdü.

Bu mücadelenin galibi ise, Carlos Sainz Jr ve Lando Norris ile yarışan McLaren olmuştu. 

Üçüncülüğü kaybetmelerine rağmen Racing Point - yeni adıyla Aston Martin - tarihinin en başarılı sezonunu geride bırakmıştı. Sezon içerisinde iki sürücüsünün birden COVID-19'a yakalanmış olmasına rağmen takım, bir galibiyet, bir pole pozisyonu ve dört podyum sonucu alarak başarılı bir sezon geçirmişti.

Normal olarak takım, bu yükselişini 2021'de de korumak ve yeni renklerinin yanında Aston Martin ismi ile beraber başarılı bir geleceğe başlangıç yapmak istiyor. 

Takım patronu Otmar Szafnauer, orta gruptaki mücadele hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Bence bizim için arkamızdakilere bakmayıp sadece önümüzdekilere bakmamız bir aptallık olurdu."

"Bence iyi bir iş yapmamız gerekiyor. Orta gruptaki rekabet artıyor, daha zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Siz de bunu biliyorsunuz, Ferrari'nin sonsuza kadar altıncılıkta kalmasını bekleyemem, bu nedenle sezonun başında ve kalan bölümünde onları yenmek çok zor olacak."

"McLaren de bizi, geçtiğimiz sene üçüncülük için yenmiş olabilir, bu nedenle çok zorlu bir rakip olacaklardır. Renault'da da arkalarında bir üretici desteği var. Alonso, iki kez dünya şampiyonu bir pilot onlara katılıyor, onlara karşı da işler kolay olmayacak."

 

"Bu nedenle orta grubun en önünde yer almamız bizim için çok ama çok zor olacak. Kolay olmayacaktır. Ve evet, aynı zamanda önümüzde yer alan takımları da izlememiz gerekiyor, Mercedes'e ve Red Bull'a yaklaşmamız gerek."

"Bu yüzden önümüzde büyük bir hedef var, ancak bu meydan okumayı kabul ediyoruz, bunun için de çok çalışacağız ve başarı yakalamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

En son 1960'da F1'de yer alan Aston Martin ismi, 61 yıllık aranın ardından motor sporlarının en üst seviyesine geri döndü. 

Aston Martin isminin, takım üzerinde bir baskı yaratıp yaratmadığı sorusuna Szafnauer şu yanıtı verdi: "Yarışçı ruhuna sahip olan bir grup insan olarak, takımda özel bir DNA'ya sahip olmamız nedeniyle, elimizde olan kaynaklarla sporun en üst noktasında mücadele etme konusunda her zaman kendimiz üzerinde baskı yarattık."

"Geçmişte başka baskılar üzerimizdeydi, gerek finansal baskılar gerek bir aracı tamamen bir araya getirememiş olmamız, ancak yarışmamız gerekiyordu ve elimizdekinin en iyisini yapmamız lazımdı. Bu da tamamen farklı bir baskı türüydü."

"Ancak bunlara tamamen alışkınız, sadece baskının içerisinde ışıldamayı bilmeliyiz, sistemimiz gayet buna yardımcı oluyor ve bizi doğru bir yöne doğru ilerletiyor. Aynı zamanda üzerimizde bulunan bu baskının, aradığımız elması yaratacağı konusunda emin olmalıyız." 

"Baskı, kendi kendine başlatılan bir şeydir, finansal veya teknik konuda olan sınırlamalara rağmen, baskının bizim nasıl ilerlediğimizle alakası yoktur."

"Bunlar, bizim sınırlamalar içerisinde hareket ettiğimiz alanlar ve biz de, elimizden gelenin en iyisini yaptığımız konusunda kendimizi baskılıyoruz. Bu kısıtlamalar da yeni değişti, bu nedenle artık yapabileceğimiz daha fazla şey var."

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Seri Formula 1
Etkinlik Aston Martin lansmanı
Takımlar Aston Martin Racing
Editör Efe Kahya

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