Haas: "Aracın Rusya bayrağına boyanmasının WADA kararıyla ilgisi yok"

Spor Tahkim Mahkemesi, doping suçlamaları nedeniyle Rusya'nın gelecek iki Olimpiyat etkinliğinde ve iki yıl boyunca herhangi bir dünya şampiyonasında ismini, bayrağını ve marşını kullanmasını yasakladı.

Mahkeme ayrıca Rusya'nın iki yıl boyunca uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmak için teklif vermesini de engelledi.

Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), 2019 sonunda Rusya'yı 4 yıl boyunca Olimpiyat Oyunları'ndan men etmişti. Rusya, WADA'nın söz konusu yasak kararını Spor Tahkim Mahkemesi'nde temyize götürmüştü.

Rusya Otomobil Federasyonu, Şubat ayında bunun FIA'nın Dünya Şampiyonaları'nı da etkilediğini doğrulamıştı. Bu da Mazepin'in bu yıl Rus bayrağı altında yarışamayacağı anlamına geliyordu. Mazepin'in kıyafetlerinde ulusal amblemler, bayraklar veya sembollerin yanı sıra, "Rusya" veya "Rus" kelimeleri kullanılması da yasaklandı.

Haas, Perşembe günü 2021 sezonu için yeni bir renk düzeni tanıttı ve geleneksel beyaz, kırmızı ve gri renklerinin yerini, Rusya bayrağının renkleri olan kırmızı, beyaz ve mavi aldı. Ayrıca aracın pek çok bölümünde Rus bayrağı bulunuyor.

Ancak takım Patronu Gunther Steiner, tasarımın WADA kararının F1'i kapsayacağını bilmeden çok önce kararlaştırıldığını ve bunun yasağı delme amacı taşımadığını dile getirdi.

Steiner, "Hayır, hiçbir şeyi delmeye çalışmadık."

“Geçen yıl, WADA'nın Rus bayrağıyla ilgili tüm bu kararları almasından çok önce bu renk düzenini belirlemiştik."

“Açıkçası Rus bayrağını, bir Rus bayrağı olarak kullanamayız, ancak bir araçta renklerini kullanabiliriz. Sonuçta, Rus bayrağını sadece sporcular taşıyamıyor, takımlar değil. Takım da zaten bir Amerikan takımı." dedi.

Steiner, takımın yeni sezon öncesinde FIA ile konu hakkında temas halinde olduğunu, ancak tasarım için onaya ihtiyaç olmadığını dile getirdi.

Tüm bunlardan ötürü Mazepin, çaylak F1 sezonunda Rus sürücü olarak sınıflandırılamayacak. Bunun yerine "Rusya'nın tarafsız sporcusu" ya da "Rusya. Tarafsız Sporcu" gibi ifadelerle çağırabilecek.

Bunun dışında "tarafsız sporcu" ifadesine uygun kıyafetler giyebilecek.

Mazepin, "F1'in varlığından haberdar olduğumdan bu yana, hayatım boyunca Formula 1'de yarışmak istedim.

"Hedefime ulaştığım yılda böyle şeyler olması çok talihsiz bir durum. Ancak bunu herhangi bir şekilde yargılamak veya karar vermek bana düşmez.

“Şu anda nasıl çağrılacağıma dair bir görüşmeler yapmaya devam ediyorum ve henüz verilmiş bir karar yok." dedi.