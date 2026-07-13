Hamilton: "Belçika'da Britanya'dan daha iyi bir iş çıkarmalıyım"
Lewis Hamilton, Formula 1 Belçika Grand Prix'si öncesinde Silverstone'da kaçırdığı galibiyet fırsatına değinerek, Spa-Francorchamps'ta daha iyi bir performans sergilemesi gerektiğini söyledi.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Ferrari, takımlar şampiyonasında 255 puanla ikinci sırada yer alırken, lider Mercedes'in 78 puan gerisinde bulunuyor. Lewis Hamilton ise şampiyonada 147 puanla üçüncü sırada.
Silverstone'da Charles Leclerc'in kazandığı yarışta Hamilton'ın podyuma çıkması, Ferrari'nin son üç yarıştaki ikinci zaferini elde etmesini sağladı ve takımın şampiyonluk mücadelesindeki yükselişini bir kez daha ortaya koydu.
Ancak Spa-Francorchamps, Ferrari için farklı bir sınav olacak.
7.004 kilometre uzunluğundaki pist, takvimin en uzun ve en hızlı pistlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kemmel Düzlüğü'nde araçlar 330 km/s'nin üzerine çıkarken, La Source'tan başlayıp Eau Rouge ve Raidillon üzerinden Les Combes'a uzanan bölüm en önemli geçiş noktası konumunda. Bu nedenle düzlük hızı ve aerodinamik verimlilik, hem tur zamanları hem de yarış performansı açısından kritik önem taşıyor.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Mercedes, sezon boyunca düzlük hızında en güçlü takımlardan biri olarak dikkat çekerken, Ferrari'nin son dönemde kaydettiği verimlilik gelişimini Spa gibi güç ünitesini ve enerji kullanımını ön plana çıkaran bir pistte de sürdürmesi gerekecek.
Ferrari'nin Belçika Grand Prix'sinde rekabetçi olup olamayacağı sorulan Hamilton şöyle konuştu: "Spa farklı bir pist. Ancak şu ana kadar gerçekten çok iyi bir gelişim gösterdik."
"Bana güven veren nokta şu oldu: Silverstone'a gelirken simülatör bize ayarlar konusunda çok farklı bir başlangıç noktası öneriyordu. Ancak mühendislerimle birlikte normalde izlediğimiz yönü tercih ettik."
"Charles, simülatörün önerdiği ayarlarla başladı. Sonrasında ise benim benimsediğim yaklaşımın ve izlediğim yönün doğru olduğu ortaya çıktı ve o da bu yöne geçti."
"Israr ettiğim gelişim yönünün karşılığını verdiğini görmek güzel. Şimdi değişiklikler yapmaya ve gelişmeye devam etmemiz gerekiyor."
"Güncellemeler getirmeyi sürdürmeliyiz. Spa uzun düzlükleriyle farklı bir meydan okuma sunacak. Ancak işin sonunda Silverstone'da yaptığımdan daha iyi bir iş çıkarmam gerekiyor."
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