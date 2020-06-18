Takımlar, F1'in yeni COVID-19 garaj prosedürlerine nasıl uyum sağlıyorlar?

Racing Point Formula 1 teknik direktörü Andrew Green, dün Silverstone'da COVID-19 prosedürlerini test ederek takımın, prosedürler hakkında daha çok bilgiye sahip olduğunu belirtti - ve alınan en önemli dersin, pit garajında yapılan işlemlerin daha uzun süreceği olduğunu söyledi.

Green'e göre güç ünitesinin değişimi, normal durum ile karşılaştırıldığında iki kat daha uzun sürebilir ve bu durum, tüm takımların hafta sonu boyunca dayanıklılık ve verimlilik üzerine odaklanmasına neden olabilir.

Lance Stroll, 100 kilometrelik tanıtım organizasyonu veya reklam çekimi izni kapsamında, RP20 ile sürüş yaptı, ancak takım bu fırsat sayesinde sezona, FIA tarafından getirilen sosyal mesafe kuralları ve koruyucu giysi zorunlulukları üzerinde çalışarak da hazırlanmış oldu.

"Aracı tekrardan çalışırken görmek güzel." diyen Green ekledi: "Herkes için güzel bir gürültü oldu, ve başarmak istediğimiz şeyi de başardık, bu da çalışacağımız olan yeni ortamı denemek ve anlamak oldu. Bu egzersizin asıl amacı buydu. Çok fazla şey öğrendik."

"Çok farklı bir durum ve ilerleyen dönemde gerçek bir zorluk olacak. Aslında tamamen araç üzerinde çalışan mühendislerle olan mesafeye dikkat etmek ve giymek zorunda oldukları kişisel koruyucu giysilere saygı göstermek ile alakalı bir durumdu."

"Durum böyle olunca, araç üzerinde çalışmanız gereken zaman değişiyor. Bazı işler daha uzun sürüyor ve bunu düzenlememiz lazım. Yarış ortamında pist kenarında araç üzerinde çalışabilmemiz için kısıtlı bir zamana sahibiz ve şu an uygulanan karantina durumları da buna eklendi."

"Bu yüzden araçtaki parçaları değiştirmek ve düzenlemek için gerekli olan normal zamana bakmamız ve daha sonrasında bunları tekrardan düzenlememiz lazım. Böylece yarış hafta sonunda yapmamız gereken her şeyi yapabilelim ve karantina kuralları ile ters düşmeyelim. Dün ile ilgili öğrenmeye çalıştığımız şeylerin en büyük parçası buydu."

Green, planlanmamış güç ünitesi değişikliklerinin zorluğundan da bahsetti - ve bu da bir sürücünün sabah yaşayacağı teknik problemin, öğle seansını da etkileyebileceği anlamına geliyor.

"Umarım acil bir değişiklik yapmamız gerekmez burası kesin! Tahminimce bir motor değişimi, normal koşullardakinden iki kat daha uzun sürecek. Çalışanların belirli üyeleri araç üstünde aynı anda çalışabilir ve bu da güç ünitesi değişikliğinin hızını sınırlıyor. Güç ünitesi değişiminin gerektiği durumlarda bu, çok zorlu bir görev olacak."

"Yapmak istemeyeceğiniz şey ise bir hafta sonunda çok fazla değişim yapmak olacaktır, bu bizim edindiğimiz kesin bir bilgi. Bugünden itibaren hafta sonlarının önemli kısımlarına odaklanmalıyız, bunları doğru şekilde geçirmeliyiz ve daha sonrasında diğer alanlara bakmalıyız. Yoksa çok fazla konsantre olmanız gerekecek."

"Bu iş daha çok aracı doğru ve güçlü bir şekilde bir araya getirmekle alakalı, böylece içeri girip normalde değiştirmek istemeyeceğimiz şeyleri değiştirmek zorunda kalmayız."

"Bu yüzden dayanıklılık, işleri düzgün götürmek açısından çok önemli bir faktör olacak. Büyük bir dayanıklılık sorunuyla karşılaştığınızda ise bu durum takımı, her şeyi zamanında tamir etmek ve düzeltmek konusunda zora sokacaktır."

Green aynı zamanda sürücülerin kazalar konusunda daha dikkatli olması gerektiğinin de altını çizdi: "Eğer bir antrenman seansında kontrolü kaybedip çok fazla zarar verirlerse, bunun tamirinin çok uzun süreceğinin farkında olması gereken iki sürücüye sahibiz. Bence onlar bunun farkında olacaklardır."

Her ne kadar Racing Point, Avusturya hafta sonu öncesinde bir pistte araçlarını çalıştırma şansı bulmasına rağmen Green'e göre bu durum onlara bir avantaj getirmeyecek.

"Pek zannetmem. Bu tip çalışmalarda çok kısıtlı bir keşfe sahip olursunuz. Eğer isterseniz fabrikada çok fazla iş yapabilirsiniz, bu sadece canlı ortamda bir kısıtlama altına almakla alakalı."

"Kesinlikle çok fazla ders çıkardığımız bir sabah yaşadık, dik bir öğrenim eğrisine sahibiz ve önümüzdeki birkaç yarışta, uyum sağlamak için gerekli ayarları yapacağız. Bu durum ise bize yarış hafta sonlarının, araçlar çalıştığı anda ne kadar zor geçeceği konusunda bir hatırlatmada bulundu."

"Bence bazı takımlar farklı yaklaşımlara sahip olacak. Herkes Mercedes güç ünitesi ile yarışmıyor ve Renault güç ünitesi veya Ferrari güç ünitesi için alınan protokol nedir bir fikrim yok, bu yüzden belirli farklar olacaktır."

"Takımı, çalıştığımız yöne adapte etmeye çalışıyoruz. Belki bazı takımlar, kendi adaptasyon yöntemleri sayesinde biraz daha efektif olacaklardır."