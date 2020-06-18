Albon: "Taraftarlar ile olan 'özel' iletişim, gerçek hayata da taşınacak"

Albon koronavirüs karantinası sırasında eSpor'a ilgi gösterem isimlerin başında yer aldı ve Taylandlı pilot, bu deneyimin ona yeni bir rekabet dünyasını tanıttığını ve takipçileriyle daha yakın olmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Albon'a göre, Twitch gibi yayın platformlarında, taraftarları ile kurduğu bu özel etkileşim, her ne kadar gerçek F1 yarış hafta sonlarında zor olabilecek olsa da, gelecekte de sürdürülebilir.

FIA 2020 eKonferansında tecrübelerini anlatan Albon şunları söyledi: "Bence taraftarların, bir sürücü ile gerçek bir bağlantı kurabileceğinin farkına vardım."

"Bu aslında F1'in olduğu durumla alakalı. Bir sürücüyü yakından tanımanız gerçekten zor. Evde olma hissi, bir gruba hitap etmek ve o bağlantıyı yaşamak gerçekten çok ama çok özel bir şey.

"Bana göre çok açık ve herkese oldukça açık bir şekilde konuşabilirsiniz. Ve biz de bu inanılmaz fan kitlesine sahibiz. Bence taraftarlarımız çok cana yakın."

"Bunun gerçek hayata taşınmaması için bir neden göremiyorum. Bence devam edecek. Tabii ki sezon başladığı anda çok yoğun olacağız, ancak Noel ve Yeni Yıl döneminde sezon durduğunda, hepimiz bu bağlılığı devam ettirmek için oraya geri döneceğiz."

Albon, F1'in düzenlediği Sanal GP serisinin düzenli katılan isimlerinden biri oldu ve kendisi gibi sürücülerin gelecekte eSpor ile daha çok vakit geçirmesi konusunda pek çok fırsat bulunduğunu belirtti.

"Gerçekten çok keyif aldım. Çok eğlendim ve çok rekabetçi bir ortamdaydık. Bence sürücüleri, kendileri aralarında yarışabilecekleri ortamlara koymak, bizi her zaman birbirimizi yenmek konusunda ekstra hevesli yapacaktır."

"Bence sporun kitlesi, yani sadece sürücülerle değil ancak taraftarlarla ve bizim yaptığımız yayınlardaki bağlılık gibi şeylerde de, gerçekten çok etkileyiciydi. Bu tamamen yeni dünya hakkında açıldım ve daha önce hiç içine girmemiştim, bence burası bizim için heyecanlı bir fırsat yaratabilir."

Race at Home Challenge serisinin şampiyonu olan eski Formula 1 sürücüsü ve Mercedes FE pilotu Stoffel Vandoorne, taraftarlarla olan yayın macerasının, karantinada yaptığı yarışlar sırasındaki en iyi şeylerden biri olduğunu söyledi.

"Twitch'te canlı yayın yapmaya başlamak, benim için çok yeni bir şeydi. Tabii ki de ne olduğunu biliyordum. Bence Lando [Norris] buna, biz daha karantinaya girmeden önce bile çokça dahil olan tek sürücüydü."

"Bu durum, taraftarlarımla bir araya gelmek konusunda, benim için çok yeni bir deneyimdi. Onlar aksiyonu benim açımdan izlemekle beraber, sürücüler arasındaki iletişimin gerçek hayatta ne kadar rahat olduğunun da farkına vardılar ve bu onların çok hoşuna gitti."

"Bu tür iletişim çok daha eğlenceli, çok daha etkileyici ve eninde sonunda evinde bulunan taraftarınızın da keyif aldığını biliyorsunuz. Çok fazla şeyi düşünmüyorsunuz, sadece kendiniz oluyorsunuz."