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Formula 1 / Son dakika

Hamilton - Marko arasında yaşanan "ırkçılık" gerilimi açığa kavuştu

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Hamilton - Marko arasında yaşanan "ırkçılık" gerilimi açığa kavuştu
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
18 Haz 2020 12:02

Dün Lewis Hamilton ve Mercedes, Helmut Marko ile Red Bull arasında yaşanan ırkçılık gerilimiyle ilgili sıkıntı, sorunun kaynağının ortaya çıkmasıyla geride kalmış oldu.

Dün öğleden sonra ortaya çıkan "yalan haber" neredeyse Red Bull ve Mercedes arasında soğuk savaşa neden olacaktı. 6 kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton, sosyal medya hesabı üzerinden Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'yu hedef aldı.

Hamilton, "Helmut, siyahi ya da renkli tenli insanların eşitlik mücadelesini dikkat dağıtıcı olarak görmeniz beni üzdü. Dürüst olmak gerekirse bu beni çok yaraladı. Uyan artık. Bu spor değişmeli." şeklinde mesaj attı.

Mercedes pilotu, internet üzerinden gördüğü bir haber üzerine bu paylaşımı yaptı. O haberde Marko'nun RTL'ye "Max Verstappen'in Spielberg'de kazanmaya odaklandığını, Hamilton'ın ırkçılıkla alakalı tartışmalar nedeniyle dikkatinin dağınık olduğunu" söylediği iddia edildi.

Sosyal medyada çok fazla takipçisi olan Hamilton'ın paylaşımının ardından ortalık çok hareketlendi ve Marko'ya karşı tepkiler çoğaldı.

Bunun üzerine Red Bull'un basın sözcüsü Marko'yu arayarak "Tam olarak ne söylediğini" sordu. İnternetten uzak olan Marko, yaşananların ardından saatlerce Red Bull ve RTL ile telefon trafiği yaşadı ve RTL, söylenenleri bulmak için arşivi karıştırdı.

Yapılan araştırmanın ardından Marko'nun sözlerini yayınlayan kişilerin Marko'nun sözlerini kullanarak tamamen kendi sözlerini ürettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Red Bull'un takım patronu Christian Horner, Hamilton'a SMS ile gerçek cümleleri attı ve Mercedes pilotu daha önceki mesajını sildi.

Sonrasında Marko da Hamilton'a e-posta ile ulaştı. Hamilton'ın kendisine cevap verdiği belirtildi ancak mesajlar hakkında ayrıntı verilmedi.

Marko ayrıca Hamilton'ın paylaşımını eleştirmedi ve şu sözleri söyledi: "O duygusal anlamda yüklü birisi. Yarış pilotu olarak, yayınlanan haberlerin doğru olup olmadığını araştırmak zorunda değil. Bu açıdan onun tepkisi anlaşılabilir." 

Ortalığın kızışmasına neden olan internet sitesi, kısa süre içerisinde o haberi kaldırdı ve Marko ve Red Bull'a özür dilediği içeriği yayınladı. Motorsport-Total.com'un kendileriyle irtibata geçmesi üzerine o siteden yapılan açıklamada "Destekçilerimizden birisinin yaptığı talihsiz bir hataydı. Yaşananlardan dolayı çok özür diliyoruz." denildi.

O siteye katkıda bulunan blog yazarının, sosyal medyada sahte bir hesap tarafından yapılan paylaşımı baz alarak o haberi hazırladığı ve yayınladığı, paylaşımların ekran görüntülerinin ellerinde olduğu belirtildi. Ortalığın gerilmesinin ardından ilgili paylaşım ve hatta hesabın kendisi silindi.

Red Bull yaşananların ardından ilgili paylaşımlarla alakalı yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Marko son olarak, "Tanrıya şükür, gazetecilerin çoğu neler olduğunu araştırıyor. RTL saatlerde bu yalan haberlerin yalan olduğunu ortaya çıkarmak için çalıştı ve kimse bu konu hakkında bir şey yazmadı."

"Ben ırkçı birisi değilim. Takımımızda birçok milletten çalışan var. Sürücü yetiştirme programımız da hep öyle oldu. Ve şirketimizde 15 milletten insan var." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Christian Nimmervoll

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