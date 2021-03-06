Steiner: "Bütçelerin daha çok kısıtlanması gerekirse, F1 hızlıca karar alabilir"

Geçtiğimiz sene bahar ayları civarında ertelenince F1, bir dizi acil önlem aldı. Bunların arasında yeni regülasyonları 1 yıl ertelemek, 2021 için şasi parçalarını dondurmak ve bütçe kısıtlamasını düşürmek yer alıyordu.

Steiner, 23 yarışlık takvim planı ve yarışların çoğunda seyircilerin de bulunma ihtimaliyle birlikte, 2021’in şimdiden finansal açıdan çok daha iyi göründüğüne inanıyor.

Motorsport.com’a konuşan Steiner, “Eğer kafanız kırılmamışsa, sargı beziyle sarmanın bir manası yoktur.”

“Tam anlamıyla neler olduğunu anlamamız için biraz beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Geçen sene bekleyişimiz çok sürmedi ve sonrasında taraftarları etkileyen şeyler yaşandı - ve çok hızlı bir şekilde büyük değişikliklere giriştik.”

“İhtiyaç olduğu takdirde herkesin bir adım atmak için hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. İhtiyaç var gibi görünmüyor, bu yüzden iyimser kalalım, fakat ihtiyaç olursa; geçen sene, iyi bir pozisyonda çıkabilmek adına hızlıca karar almamız gerektiğini öğrendik.”

“Eğer düşünürseniz, geçen sene pandemiyle yüzleştik ve Concorde anlaşmasının da imzalanması gerekti. Her şey bittiğinde yine 10 takım halinde buradaydık. Kimse ayrılmadı ya da ayrılmak zorunda bırakılmadı.” dedi.

Steiner, yeni Concorde Anlaşması ve bütçe kısıtlamasının küçük takımların talihini değiştirdiğini söyledi.

İtalyan yönetici, “Kesinlikle, önceden de birkaç kez söylemiştim; Concorde Anlaşması olmadan, yeni gelir dağılımı modeli olmadan şu anda burada olabileceğimizi sanmıyorum.

“Büyük takımların muhtemelen bizden daha çok sabit gider kalemleri vardır çünkü biz gayet küçük bir takımız.”

“Takım olarak tam bütçe sınırında değiliz fakat diğer takımların eskiden bize kıyasla %100 daha çok harcaması varsa, şu anda belki %10 daha çok harcama yapıyorlardır ve bu da bizleri yaklaştırıyor.”

“Yine de iyi bir iş çıkarmamız gerek ve bütçe kısıtlamasına girerken bile bizden çok daha fazla kaynakları var, yani halen avantajlılar.”

“Fakat kısa sürede eşit koşullar altında olacağımızı umuyorum. Bu gerçekleşirse mükemmel olur.” diyerek sözlerini tamamladı.