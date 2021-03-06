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Formula 1 / Son dakika

Williams, 2021 sezonu hakkında iyimser

Ekleyen:
, Editör

Williams Formula 1 takım patronu Simon Roberts, yeni sezon öncesinde iyimser açıklamalarda bulundu.

Williams, 2021 sezonu hakkında iyimser

Williams, 2020 sezonunda tarihinde ilk kez puan almayı başaramamış ve sezonu son sırada tamamlamıştı.

Ancak takım, yeni araç üzerinde detaylı bir çalışma yaptığı için yeni sezon hakkında iyimser görünüyor.

Roberts şöyle konuştu: "Bu sezon diğerlerinden biraz daha farklı olacak çünkü araç üzerindeki pek çok parça homolog olmuş durumda."

"Geçen yıl kullandığımız şeyler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz ve kurallar nedeniyle kaybedilen yere basma gücünü geri kazanmaya çalışıyoruz. Planladığımız her şeyi yaptık ve programımıza tam uyduk. Takım harika bir iş çıkardı, bu yüzden mutluyum."

"Bu sene aracın rengini değiştirmekle kalmadık, aynı zamanda aerodinamik anlamda değişiklikler yaptık. Takım, soğutma sistemlerini yeniden tasarladı ve aracın ağırlığını azaltmaya çalıştı. Her şeyi analiz ettik ve en iyi hale getirdik."

"Acele etmemize gerek yoktu, çünkü aracı zaten iyi biliyorduk. Bununla geçen yıl 17 Grand Prix'ye katıldık ve bu yüzden çok fazla verimiz vardı. Sonuç olarak mühendisler, her zaman çalışma fırsatı bulamadıkları alanlarda çalışabildiler."

"Bazı kısımları, birbirleriyle daha iyi uyacak şekilde basitleştirdik ve aracın ağırlığını önemli ölçüde azalttık. Her zaman geliştirme şansı bulamayacağımız tüm detaylar üzerinde çalıştık. Aracı daha hızlı ve daha dayanıklı hale getirmek istedik."

"Şasi aynı kaldığı için yeni araca FW43B adı verildi. Geçen yıl sahip olduğumuz tüm şasileri güncelledik: her şey söktük, kontrol ettik ve yerine yerleştirdik. Yeni bir şasi yapmamıza gerek yoktu. Bu yüzden daha fazla zamanımız oldu ve tüm detaylar üzerinde daha yakından çalışabildik. Bütün bu küçük şeyler aracını hızını etkiliyor."

"Lastikler bu yıl biraz değişti ve bu da aracın dinamiklerini etkileyecek. Ancak ana değişiklik bu değil; Kural değişiklikleri aracın tabanını ve arkasını etkiledi. Bunların hepsi, tüm takımları aerodinamik anlamda geriye götürmek ve lastik üzerindeki baskıyı azaltmak için tasarlandı."

"Açıkçası, bu değişiklikleri destekledik. Tüm takımlar gibi Williams da yere basma gücü kaybetti ve asıl görev bu kayıpları telafi etmekti. Başarılı olanlar işlerinde en iyisini yapmış olanlar. Biz de bunu yapmaya çalıştık ama sonuçları sadece Bahreyn'deki sıralama turlarında görebileceğiz."

Roberts, yeni araçla yaptıkları ilk sürüşün iyi gittiğini de ekledi.

"Williams yeni aracını piste çıkaran ilk ekipti. Bu, sadece tüm sistemlerin çalışıp çalışmadığını görmek için kullanılan bir fırsat. Yine de aradan sonra herkesi bir arada görmek güzeldi ve garajda olumlu bir atmosfer vardı."

"Silverstone'da hiçbir test yapmadı.  Çekim günü boyunca, demo lastiklerle sadece 100 km tamamlamanıza izin veriliyor ve bu lastikler, yarış lastiklerinden biraz farklı. Hiçbir şey denemedik ve tur süresi bize hiçbir şey ifade etmiyordu."

"Takım, aracın davranışıyla ilgili genel bir fikir edindi  ve bu bağlamda, her şey yolunda gitti. Her iki sürücü de sorunsuz birkaç tur attı."

"Ekip önceden belirlenen bir program dahilinde çalıştı ve gerekli olan her şeyi yaptı. Yine de aracın hızını değerlendirmek için henüz çok erken."

Williams FW43B

Williams FW43B

Fotoğraf: Williams

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Editör Kemal Şengül

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