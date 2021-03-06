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Formula 1 / Son dakika

'Ekstrem' kış antrenmanları yapan Bottas, mental kazanımlara yoğunlaşıyor

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, Editör

Valtteri Bottas, yeni F1 sezonu için ‘ekstrem’ bir kış antrenman programından geçtiğini ve bu sayede daha fazla performans kazanmak adına mental kazanımlar üstüne yoğunlaştığını söyledi.

'Ekstrem' kış antrenmanları yapan Bottas, mental kazanımlara yoğunlaşıyor

Son 4 yıldır Mercedes F1 takım arkadaşı Lewis Hamilton’a dünya şampiyonluğu yolunda yenilen Valtteri Bottas, bu sezona şampiyon olma arzusuyla giriyor.

2020 sezonu tamamlandıktan sonra Bottas, Aralık ayı itibariyle kış arasını Finlandiya ve Monako arasında bölüştürerek hem sıcak hem de soğuk koşullarda çalıştı.

Mercedes’in 2021 sezonunda yarıştıracağı W12’nin lansmanı sonrasında konuşan Bottas, yeni sezon öncesinde kendisini formda hissettiğini söyledi.

“Yeterli tatil zamanım oldu ve fiziksel çalışma konusunda da iyi bir süreç geçirdim, bu yüzden o yönden çok güçlü hissediyorum.”

“Aynısı mental durumum için de geçerli, hayatımdaki her şeyin dengede olduğunu hissediyorum ve şimdi burada takımla birlikte meşgul olmaktan ve sezona hazırlanmaktan da zevk alıyorum, o yüzden şu an her şeyin mükemmel olduğunu söyleyebilirim.”

“Elbette saf bir tatil değildi, fitliğime ve diğer her şeye de sıkı bir şekilde çalıştım. Fakat kendimi mutlu eden birçok şeyi de yapabildim.”

“Çok kış antrenmanı yaptım, çok ekstrem koşullarda hem de. Finlerin ‘Sisu’ tutumunu sergilemeye çalıştım, yani basitçe beni güçlü kılacak şeyleri yaptım. İyi geçti.”

Bottas 2020 sezonunun Avusturya’daki açılış yarışını kazandı fakat şampiyonluk yolunda Hamilton’a karı mücadeleye sürdüremedi. Geçtiğimiz sezon Bottas 2 galibiyet alırken takım arkadaşı Hamilton 11 galibiyeti hanesine yazdırdı.

Geçtiğimiz sezonun ortasında şampiyon olma ümitlerinin tükendiğini gören Bottas, 2021 sezonunda kendisi için en önemli konunun istikrar olduğunu söyledi.

Fin pilot ayrıca her hafta sonuna girerken, en iyi mental durumda olduğunu garantilemek adına mental yaklaşımı üstünde çalıştığını da ekledi.

Bottas, “İşin mental kısmına bu sezon çok çalışmam ve odaklanmam gerekecek.”

“Grand prix’lerde mental olarak en iyi şekilde olmaya çalışacağım ve her yarış hafta sonuna doğru yaklaşımı bulacağım, ‘akışına bırakma’ kafa yapısını sürdürmeye çalışacağım.”

Fakat Autosport/Motorsport.com tarafından tam olarak neyin üstünde çalıştığı ve çalışmalarını bir zihin koçuyla mı yaptığı sorulduğunda Bottas şu cevabı verdi: “Sıkıcı olduğum ve çok bilgi vermediğim için özür dilerim fakat bu soruyu cevaplandırmamayı tercih ederim.”

“Bu özel bir konu, ayrıca tüm tekniklerimi vs. de paylaşmak istemem.”

“Daha önce söylediğim gibi, kış boyunca üstünde durduğum bir konu ve sezon boyunca da buna daha çok odaklanacağım. Yardıma ihtiyacım olursa da, profesyonellerin yardımını alacağım.”

“Eğer ihtiyacım olmazsa da aynayı kullanırım.” dedi.

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Steiner: "Bütçelerin daha çok kısıtlanması gerekirse, F1 hızlıca karar alabilir"

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Steiner: "Bütçelerin daha çok kısıtlanması gerekirse, F1 hızlıca karar alabilir"
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

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