Steiner: “Abartılan Mazepin-Schumacher rekabeti kişisel değil”

Steiner, geçtiğimiz hafta sonu Zandvoort’ta yaşadıkları olayların ardından İtalya Grand Prix’si öncesinde Mazepin ve Schumacher ile görüşecek.

Mazepin, Schumacher’in takım protokolünü ihlal ederek kendisini piste çıkış turunda geçerek sıralama turlarını mahvettiğini söyledi. Ancak Schumacher geçiş yapması için kendisine izin verildiğini iddia etti.

Yarışta ise Schumacher, ilk turun sonunda Mazepin’in start düzlüğünde geç ve agresif bir şekilde yaptığı savunma hamlesine çok kızdı ve ilişkilerinde gelişme kaydedebileceklerini söyledi. Mazepin ise Schumacher ile sorunu olmadığını belirtti.

Monza’da perşembe günü yapacakları toplantı öncesinde bu duruma değinen Steiner, gelecekte sorunlar çıkmasını engellemek için durumu çözmek istediğini açıkça belirtti.

Steiner, “Geçtiğimiz hafta olanlar hakkında pazar günü bir toplantı yaptık. Bugün de bir tane yapacağız.”

“Bu konu üzerinde çalışıp, diğer birçok şeyde olduğu gibi bunu da çözmeye çalışacağız.”

“Bu ikilinin nasıl yarışmaları gerektiğini ve kimseye yardımcı olmayan durumları nasıl engelleyeceklerini öğrenebileceklerinden emin olmak istiyorum.”

“Arkadaş olup olmadıkları, özel hayatlarında neler yaptıkları umrumda değil. Ancak pistte, takım için iyi performans göstermeleri gerek.”

“İkisi bir arada olmadığında, bu konuda aynı fikirde oluyorlar. Sadece, ikisi de odada olduğunda bir anlaşma bulmamız gerek. Üzerinde çalıştığımız şey bu. İyi arkadaş olmayan birçok takım arkadaşı var.”

“Bunu yürütmemiz gerekiyor. Onlar gençler ve bunu anlamalılar ve sonrasında aynı takımda beraber ilerleyebilirler.” dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Haas, bu sezon hiç puan alamamasıyla beraber takımlar şampiyonasında son sırada yer alıyor. Ancak takım, 2021’i bir geçiş sezonu olarak görüyor ve gelecek seneki yeni kurallara tam olarak odaklanabilmek için bu sezonki aracını geliştirmiyor.

Bundan ötürü de Mazepin ve Schumacher yarışların birçoğunda yalnızca birbirleriyle mücadele ediyorlar. Steiner de ikilinin rekabetinin bu sebeple alevlendiğini düşünüyor.

“Bunun kişisel olduğunu düşünmüyorum, bence bunun sebebi şartlar.”

“Başka takımlarla savaşmıyoruz. Sürücülerimiz birbirleriyle savaşıyor. Dolayısıyla bu savaş abartılıyor. Savaşacak başka birileri yok.”

“Eğer başka üç, dört araçla savaşsalardı kendi aralarındaki mücadeleyi görmezdiniz. Çünkü bu hamleleri takım arkadaşınız dışında birine yaparsanız veya takım arkadaşınız dışında biriyle sert şekilde savaşsanız, bu bir fark yaratmaz. Ama bu, takım arkadaşınızla olursa, bu neredeyse kişisel olur.”

“Ancak savaşacakları başka biri yok. Bu yüzden birbirlerine odaklanıyorlar. Bana göre sorunlardan biri bu. Etraflarında başka kimse yok.”