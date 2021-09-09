Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Alfa Romeo, F1 kadrosuna karar vermeden önce F2'deki tablonun "netleşmesini" bekliyor Sonraki / Binotto, bu seneki teknik tartışmalara yaklaşımda çifte standart olduğunu düşünüyor
Formula 1 Haberler

Steiner: “Abartılan Mazepin-Schumacher rekabeti kişisel değil”

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Haas takım patronu Gunther Steiner, takımın sürücüleri Nikita Mazepin ile Mick Schumacher arasındaki rekabetin kişisel olmadığını ve abartıldığını düşünüyor.

Steiner: “Abartılan Mazepin-Schumacher rekabeti kişisel değil”

Steiner, geçtiğimiz hafta sonu Zandvoort’ta yaşadıkları olayların ardından İtalya Grand Prix’si öncesinde Mazepin ve Schumacher ile görüşecek.

Mazepin, Schumacher’in takım protokolünü ihlal ederek kendisini piste çıkış turunda geçerek sıralama turlarını mahvettiğini söyledi. Ancak Schumacher geçiş yapması için kendisine izin verildiğini iddia etti.

Yarışta ise Schumacher, ilk turun sonunda Mazepin’in start düzlüğünde geç ve agresif bir şekilde yaptığı savunma hamlesine çok kızdı ve ilişkilerinde gelişme kaydedebileceklerini söyledi. Mazepin ise Schumacher ile sorunu olmadığını belirtti.

Monza’da perşembe günü yapacakları toplantı öncesinde bu duruma değinen Steiner, gelecekte sorunlar çıkmasını engellemek için durumu çözmek istediğini açıkça belirtti.

Steiner, “Geçtiğimiz hafta olanlar hakkında pazar günü bir toplantı yaptık. Bugün de bir tane yapacağız.”

“Bu konu üzerinde çalışıp, diğer birçok şeyde olduğu gibi bunu da çözmeye çalışacağız.”

“Bu ikilinin nasıl yarışmaları gerektiğini ve kimseye yardımcı olmayan durumları nasıl engelleyeceklerini öğrenebileceklerinden emin olmak istiyorum.”

“Arkadaş olup olmadıkları, özel hayatlarında neler yaptıkları umrumda değil. Ancak pistte, takım için iyi performans göstermeleri gerek.”

“İkisi bir arada olmadığında, bu konuda aynı fikirde oluyorlar. Sadece, ikisi de odada olduğunda bir anlaşma bulmamız gerek. Üzerinde çalıştığımız şey bu. İyi arkadaş olmayan birçok takım arkadaşı var.”

“Bunu yürütmemiz gerekiyor. Onlar gençler ve bunu anlamalılar ve sonrasında aynı takımda beraber ilerleyebilirler.” dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Haas, bu sezon hiç puan alamamasıyla beraber takımlar şampiyonasında son sırada yer alıyor. Ancak takım, 2021’i bir geçiş sezonu olarak görüyor ve gelecek seneki yeni kurallara tam olarak odaklanabilmek için bu sezonki aracını geliştirmiyor.

Bundan ötürü de Mazepin ve Schumacher yarışların birçoğunda yalnızca birbirleriyle mücadele ediyorlar. Steiner de ikilinin rekabetinin bu sebeple alevlendiğini düşünüyor.

“Bunun kişisel olduğunu düşünmüyorum, bence bunun sebebi şartlar.”

“Başka takımlarla savaşmıyoruz. Sürücülerimiz birbirleriyle savaşıyor. Dolayısıyla bu savaş abartılıyor. Savaşacak başka birileri yok.”

“Eğer başka üç, dört araçla savaşsalardı kendi aralarındaki mücadeleyi görmezdiniz. Çünkü bu hamleleri takım arkadaşınız dışında birine yaparsanız veya takım arkadaşınız dışında biriyle sert şekilde savaşsanız, bu bir fark yaratmaz. Ama bu, takım arkadaşınızla olursa, bu neredeyse kişisel olur.”

“Ancak savaşacakları başka biri yok. Bu yüzden birbirlerine odaklanıyorlar. Bana göre sorunlardan biri bu. Etraflarında başka kimse yok.”

paylaşım
yorumlar
Alfa Romeo, F1 kadrosuna karar vermeden önce F2'deki tablonun "netleşmesini" bekliyor

Önceki haber

Alfa Romeo, F1 kadrosuna karar vermeden önce F2'deki tablonun "netleşmesini" bekliyor

Sonraki haber

Binotto, bu seneki teknik tartışmalara yaklaşımda çifte standart olduğunu düşünüyor

Binotto, bu seneki teknik tartışmalara yaklaşımda çifte standart olduğunu düşünüyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Corinna: "Michael artık 'farklı' fakat aramızda"

43 dk
2
Formula 1

Binotto, bu seneki teknik tartışmalara yaklaşımda çifte standart olduğunu düşünüyor

1 s
3
Formula 1

Williams 2022 için neden Albon'u De Vries'a tercih ettiğini açıkladı

4 s
4
Formula 1

Red Bull: "Mercedes, Monza ve Rusya'da hız avantajına sahip olacak"

3 s
5
Formula 1

Hamilton: "Şu anda sporda uzun süre kalmayı düşünmüyorum"

6 s
Son Haberler
Corinna: "Michael artık 'farklı' fakat aramızda"
F1

Corinna: "Michael artık 'farklı' fakat aramızda"

43dk
Binotto, bu seneki teknik tartışmalara yaklaşımda çifte standart olduğunu düşünüyor
F1

Binotto, bu seneki teknik tartışmalara yaklaşımda çifte standart olduğunu düşünüyor

1 s
Steiner: “Abartılan Mazepin-Schumacher rekabeti kişisel değil”
F1

Steiner: “Abartılan Mazepin-Schumacher rekabeti kişisel değil”

1 s
Alfa Romeo, F1 kadrosuna karar vermeden önce F2'deki tablonun "netleşmesini" bekliyor
F1

Alfa Romeo, F1 kadrosuna karar vermeden önce F2'deki tablonun "netleşmesini" bekliyor

2 s
McLaren, 2022 yılında daha büyük takvime ve "üçlü yarışlara" karşı
F1

McLaren, 2022 yılında daha büyük takvime ve "üçlü yarışlara" karşı

2 s
Son Videolar
Autodromo Nazionale di Monza'da sanal bir tur 01:34
Formula 1
14 s

Autodromo Nazionale di Monza'da sanal bir tur

Bottas Alfa'ya, Russell Mercedes'e - Bu, Formula 1 için ne anlama geliyor? 14:34
Formula 1
14 s

Bottas Alfa'ya, Russell Mercedes'e - Bu, Formula 1 için ne anlama geliyor?

George Russell, 2022'de Mercedes'e geçiyor 01:19
Formula 1
7 Eyl 2021

George Russell, 2022'de Mercedes'e geçiyor

#ThinkingForward - Mattia Binotto 18:41
Formula 1
7 Eyl 2021

#ThinkingForward - Mattia Binotto

Max Verstappen ev yarışı olan Hollanda Grand Prix'sini kazandı 02:05
Formula 1
7 Eyl 2021

Max Verstappen ev yarışı olan Hollanda Grand Prix'sini kazandı

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
McLaren, 2022 yılında daha büyük takvime ve "üçlü yarışlara" karşı İtalya GP
Formula 1

McLaren, 2022 yılında daha büyük takvime ve "üçlü yarışlara" karşı

Williams 2022 için neden Albon'u De Vries'a tercih ettiğini açıkladı
Formula 1

Williams 2022 için neden Albon'u De Vries'a tercih ettiğini açıkladı

Aston Martin, Monza'da James Bond filmi için 007 logolarıyla yarışacak İtalya GP
Formula 1

Aston Martin, Monza'da James Bond filmi için 007 logolarıyla yarışacak

Haas F1 Team Daha fazlası
Haas F1 Team
Mazepin: "Schumacher ile bir ‘problemimiz’ yok ama ‘önde’ ben olmak istiyorum" Hollanda GP
Formula 1

Mazepin: "Schumacher ile bir ‘problemimiz’ yok ama ‘önde’ ben olmak istiyorum"

Schumacher, Mazepin'le olan anlaşmazlığın çözülmesini beklemiyor Hollanda GP
Formula 1

Schumacher, Mazepin'le olan anlaşmazlığın çözülmesini beklemiyor

Haas: "Schumacher-Mazepin olayında suçlanacak bir taraf yok" Hollanda GP
Formula 1

Haas: "Schumacher-Mazepin olayında suçlanacak bir taraf yok"

Çok Okunanlar Bugün

Corinna: "Michael artık 'farklı' fakat aramızda"
Formula 1 Formula 1

Corinna: "Michael artık 'farklı' fakat aramızda"

Binotto, bu seneki teknik tartışmalara yaklaşımda çifte standart olduğunu düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Binotto, bu seneki teknik tartışmalara yaklaşımda çifte standart olduğunu düşünüyor

Williams 2022 için neden Albon'u De Vries'a tercih ettiğini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Williams 2022 için neden Albon'u De Vries'a tercih ettiğini açıkladı

Red Bull: "Mercedes, Monza ve Rusya'da hız avantajına sahip olacak"
Formula 1 Formula 1

Red Bull: "Mercedes, Monza ve Rusya'da hız avantajına sahip olacak"

Hamilton: "Şu anda sporda uzun süre kalmayı düşünmüyorum"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Şu anda sporda uzun süre kalmayı düşünmüyorum"

Alfa Romeo, F1 kadrosuna karar vermeden önce F2'deki tablonun "netleşmesini" bekliyor
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, F1 kadrosuna karar vermeden önce F2'deki tablonun "netleşmesini" bekliyor

11 - 12 Eylül'deki Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'na herkes davetli
OTOMOBİL OTOMOBİL

11 - 12 Eylül'deki Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'na herkes davetli

Formula 1 ve Motorsport Network Dünyanın en büyük F1 anketini sunar
GENEL GENEL

Formula 1 ve Motorsport Network Dünyanın en büyük F1 anketini sunar

Son Haberler

Corinna: "Michael artık 'farklı' fakat aramızda"
Formula 1 Formula 1

Corinna: "Michael artık 'farklı' fakat aramızda"

Binotto, bu seneki teknik tartışmalara yaklaşımda çifte standart olduğunu düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Binotto, bu seneki teknik tartışmalara yaklaşımda çifte standart olduğunu düşünüyor

Steiner: “Abartılan Mazepin-Schumacher rekabeti kişisel değil”
Formula 1 Formula 1

Steiner: “Abartılan Mazepin-Schumacher rekabeti kişisel değil”

Alfa Romeo, F1 kadrosuna karar vermeden önce F2'deki tablonun "netleşmesini" bekliyor
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, F1 kadrosuna karar vermeden önce F2'deki tablonun "netleşmesini" bekliyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.