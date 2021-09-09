Alfa Romeo, F1 kadrosuna karar vermeden önce F2'deki tablonun "netleşmesini" bekliyor

Alfa Romeo, pazartesi günü yaptığı açıklama ile gelecek yıl Valtteri Bottas'la yarışacağını doğruladı ve George Russell'ın Mercedes'e geçişini başlatan adımı atmış oldu. Russell'ın Williams'taki yerine Alex Albon geçerken, artık "aptal sezonun" ana konusu Alfa Romeo'nun ikinci koltuğu olmuş durumda.

Vasseur, yeni anlaşma kapsamında artık Ferrari Sürücü Akademisi'nde yer alan sürücülerle yarışmak zorunda değil. Buna rağmen Antonio Giovinazzi'yle devam etme ihtimalini reddetmezken, başka seçeneklere bakmaya devam ediyor.

Mick Schumacher'in Haas'tan ayrılarak Alfa Romeo'ya geçebileceği yönünde tahminler olsa da, Ferrari'nin tercihinin hâlâ Giovinazzi olduğu olduğu anlaşılıyor.

Alpine'in genç yeteneği Guanyu Zhou, koltuk için Giovinazzi'nin ana rakibi olarak görülüyor ve arkasında Çin'deki sponsorlarından gelen büyük bir mali destek var.

Zhou şu anda Formula 2 şampiyonasında ikinci sırada yer alıyor fakat henüz daha sezonun orta kısmına gelindi ve yılın ilerleyen kısmında Monza, Sochi, Cidde ve Abu Dhabi'de yapılacak dört hafta sonu var.

Vasseur, Zhou'nun adını vermese de F2'de sezonun nasıl geliştiğini görmek istediğini söyledi.

"Daha fazla yarışa katılması gereken bazı genç çocuklar var. Bu yarışlar geride kalmadan önce net bir tabloya sahip olamayacağız.”

Vasseur, Zandvoort hafta sonunun başında, test eksikliği nedeniyle çaylak sürücülerle yarışmaya pek ilgi duymadıklarını söylemişti. Fakat Bottas'ın lider pilot olarak açıklanmasından sonra artık bunun bir ihtimali odluğunu kabul ediyor.

Takım patronu, şu anda Sauber'in sürücü akademisinde yer alan ART sürücüsü Theo Pourchaire'yle yarışma konusunda hevesli görünüyor fakat daha önce 2022'nin 18 yaşındaki sürücüyü F1'e getirmek için çok erken bir zaman olacağını belirtmişti. Pourchaire şu anda F2'de yer alıyor ve şampiyonayı altıncı sırada götürüyor. Yine de sezonun bitimine daha çok yarış var.

Théo Pourchaire, Alfa Romeo Photo by: Alfa Romeo

Alex Albon'la Williams koltuğunu almak için çekişmeye giren ve kaybeden Nyck de Vries'ın Alfa Romeo'da yarışma şansı ise azalmış durumda.

Motorsport.com'a konuşan Vasseur, "Antonio da dahil olmak üzere şu anda bizim için tüm seçenekler açık. Antonio iyi bir iş çıkarıyor. Fakat bence Valtteri'yi buraya getirmek ve takıma dahil etmek bizim için büyük bir fırsat."

"Bu sayede takım arkadaşının çaylak veya deneyimli biri olup olmadığının bir önemi kalmayacak çünkü zaten Valtteri'nin deneyiminden ve hızından faydalanabileceğiz."

"Listemizde kimin olup kimin olmadığı konusunda yorum yapmayacağım. Fakat bazılarıyla anlaşma ihtimalimiz, motor tedarikçileriyle olan bağları nedeniyle biraz daha zor görünüyor."

"Ferrari ile bir sözleşmemiz var ve bu tür anlaşmaları yapmak ya zor ya da imkansız görünüyor. Diğerlerini ise göreceğiz." dedi.

Fakat Vasseur, Zandvoort sıralama turlarında etkileyici bir yedincilik alan Giovinazzi'nin takımda kalma şansının devam ettiğinin altını çizdi.

Vasseur, "Antonio ile önümüzdeki iki veya üç yarışın nasıl gideceğini göreceğiz."

“Belki de temiz bir sayfa açmıştır ve bu durum aynı zamanda onun için iyi bir uyanma çağrısı olabilir. Hissedarlarımızla beraber herhangi bir karar almadan önce tablonun netleşmesini istiyorum." dedi.