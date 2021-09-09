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Binotto, bu seneki teknik tartışmalara yaklaşımda çifte standart olduğunu düşünüyor

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, Şef Editör

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, son dönemde motor tartışmalarının merkezinde yer alan Mercedes'e ve diğer takımlara neden kendilerinin 2019'da maruz kaldıkları yaklaşımın sergilenmediğini anlamadığını söyledi

Binotto, bu seneki teknik tartışmalara yaklaşımda çifte standart olduğunu düşünüyor

Red Bull, geçtiğimiz haftalarda Mercedes'in güç ünitesinde ekstra güç için plenumu süper soğutacak bir yöntem bulduğundan şüphelendiğine dair FIA'ya başvuruda bulunmuştu.

F1 kurallarında plenum için minimum sıcaklık değeri belirlenmiş durumda. Mercedes, Red Bull'un sorusuna rağmen motorunda sıra dışı bir şey yapmadığı konusunda ısrarcı.

Red Bull, Mercedes'in yanlış bir şey yapıp yapmadığı konusunda FIA'dan cevap bekliyor.

Bu konu son dönemde herkes tarafından konuşuldu ancak Ferrari'nin 2019'da yaşadığına benzer bir drama yaşanmadı.

O dönemde Ferrari, FIA'nın yakıt ölçümleri konusunda akıllıca bir sistem bulmuştu. Bu sistemin nasıl çalıştığı uzun süre bulunamayınca gündemi çok fazla meşgul etti. Bunun üzerine FIA, araçlara ekstra sensörler eklemek zorunda kaldı.

Ferrari'nin güç ünitesi tasarımı FIA'nın incelemelerine maruz kalsa da, yönetim kurulu Ferrari'nin kuralları ihlal ettiğini kanıtlayamadı.

Bunun sonucunda FIA, olayı mahkemelere taşıyarak uzatmamak için Ferrari ile özel bir anlaşma yaptı ve Ferrari, FIA'ya güç ünitesinde neler yaptığı konusunda rehberlik etti.

Bu sonuç, rakip takımların çok fazla eleştirisine neden olmuştu. Hatta bazı takımlar, Ferrari'nin neler yaptığını öğrenebilmek için olayı daha da ileriye taşıyabileceklerini ifade etmişlerdi.

Hatta bu olayın sonucunda Mercedes'in takım patronu Toto Wolff ile Binotto'nun arası açılmıştı.

Bu sene de 2019'dakine benzer şekilde teknik direktifler verildi ancak Mercedes'in 2019'da kendilerinin maruz kaldığı gibi bir saldırıya maruz kalmadıklarını söyledi.

Binotto, "Mercedes'in konusuna girmeden, diğer konulara değinmeyi tercih ederim:  Esnek kanatlar ve lastik basıncı yönetimi gibi şeyler de teknik direktif gerektirdi."

"FIA'nın ölçümleri gerekliydi çünkü onlar kuralları farklı yorumluyorlardı. Ve tüm bunlar, 2019'da olanlardan farklı şeyler değil."

"Yaklaşımda neden farklılıklar var? Belki o zaman medyaya fazla maruz kaldık ve rakiplerimizin saldırısına uğradık. Ama bu artık geçmişte kaldı."

"Hâlâ 2019'daki tarzı bir yaklaşımın yanlış olduğunu düşünüyorum. Ancak o dönemde yaşananların bugün yaşananlardan ve her zaman yaşananlardan farklı olmadığının altını çizmek önemli." dedi.

Binotto, Ferrari'nin Mercedes'in güç ünitesiyle alakalı resmi bir başvuruda bulunmadığını ancak kendisinin Christian Horner ile konuştuğunu söyledi.

Binotto, "Biz başvuruda bulunmadık. Tüm takımlar ve üreticiler gibi biz de rakiplerimizin neler yaptığını anlamaya çalışıyoruz. Fotoğrafları inceliyor, GPS verilerine bakıyoruz."

"Bazı şüphelerimiz vardı ve bunu Red Bull ile görüştük. Şahsen Christian Horner ile konuştum ancak FIA'ya bu konuda açıklama yapması için resmi bir başvuruda bulunmadık." dedi.

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