Sir Jim Ratcliffe kim ve Mercedes F1 takımıyla bağlantısı ne?

Lancashire'da mütevazı bir geçmişe sahip 67 yaşındaki James Ratcliffe, Birmingham Üniversitesi'nde aldığı kimya mühendisliği diplomasını endüstride başarı için bir sıçrama tahtası olarak kullandı. Daha sonra yönetim becerilerini London Business School'da geliştirdi.

Ratcliffe, 1998'de INEOS'u kurdu ve petrokimya alanında, özellikle eski BP varlıklarını içeren bir dizi satın alma yoluyla şirketini büyüttü.

Ratcliffe, küresel olarak tahmini 22.000 kişiyi istihdam eden INEOS şirketinin %60 hissedarı, başkanı ve CEO'sudur.

2017 yılında, Land Rover Defender'ı temel alan 4WD Grenadier'i pazarlamak amacıyla bir otomotiv bölümü oluşturmak için 1 milyar sterlinlik bir yatırım yaptı. Ratcliffe ayrıca motosiklet kıyafetleriyle ünlü Belstaff markasının da sahibidir.

Ratcliffe şövalyeliğini, Sunday Times tarafından 21 milyar sterlin değerindeki servetiyle Birleşik Krallık'ın en zengin adamı olarak ilan edilmesinden sadece birkaç hafta sonra, iş ve yatırım hizmetleri nedeniyle Haziran 2018'de Kraliçe'nin Doğum Günü Onur Listesi'yle aldı.

Şövalyeliğinin haberi, çatırtılarla bağlantıları nedeniyle tartışmasız geçmedi ve daha sonra vergi sürgünü olarak Monako'ya taşınması da eleştirmenler arasında heyecan yarattı.

