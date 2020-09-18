Sir Jim Ratcliffe kim ve Mercedes F1 takımıyla bağlantısı ne?

Sir Jim Ratcliffe kimdir?

Lancashire'da mütevazı bir geçmişe sahip 67 yaşındaki James Ratcliffe, Birmingham Üniversitesi'nde aldığı kimya mühendisliği diplomasını endüstride başarı için bir sıçrama tahtası olarak kullandı. Daha sonra yönetim becerilerini London Business School'da geliştirdi.

Ratcliffe, 1998'de INEOS'u kurdu ve petrokimya alanında, özellikle eski BP varlıklarını içeren bir dizi satın alma yoluyla şirketini büyüttü.

Ratcliffe'in pozisyonu ne?

Ratcliffe, küresel olarak tahmini 22.000 kişiyi istihdam eden INEOS şirketinin %60 hissedarı, başkanı ve CEO'sudur.

2017 yılında, Land Rover Defender'ı temel alan 4WD Grenadier'i pazarlamak amacıyla bir otomotiv bölümü oluşturmak için 1 milyar sterlinlik bir yatırım yaptı. Ratcliffe ayrıca motosiklet kıyafetleriyle ünlü Belstaff markasının da sahibidir.

Ratcliffe'e neden şövalye nişanı verildi?

Ratcliffe şövalyeliğini, Sunday Times tarafından 21 milyar sterlin değerindeki servetiyle Birleşik Krallık'ın en zengin adamı olarak ilan edilmesinden sadece birkaç hafta sonra, iş ve yatırım hizmetleri nedeniyle Haziran 2018'de Kraliçe'nin Doğum Günü Onur Listesi'yle aldı.

Şövalyeliğinin haberi, çatırtılarla bağlantıları nedeniyle tartışmasız geçmedi ve daha sonra vergi sürgünü olarak Monako'ya taşınması da eleştirmenler arasında heyecan yarattı.

Ancak şövalyeliği, vergi nedeniyle Monaco'ya taşınmasının ardından büyük tartışmalara neden oldu.

The INEOS logo on the bodywork of the Mercedes F1 W11 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

INEOS'un sporla bağlantısı ne?

Nisan 2018'de Ratcliffe, 2021'de Amerika Kupası'nı kazanmak amacıyla INEOS İngiltere ekibini kurdu.

Bu takım, eski McLaren patronu Martin Whitmarsh'ın CEO'su olduğu Ben Ainslie Racing adı altında, Adrian Newey ve Red Bull Technology ile teknik işbirliği yapmış olan Sir Ben Ainslie ile ortaklaşa oluşturuldu.

2019'un başlarında INEOS, 2012'deki ilk galibiyetinden bu yana yedi Tour de France galibiyetine sahip olan çok başarılı Team Sky bisiklet takımının sponsoru olarak duyuruldu. Ekip hızlı bir şekilde Team INEOS'a dönüştü ve 2020'de 4 çeker araçlarının tanıtımını yapmak için INEOS Grenadiers oldu.

Ratcliffe, İsviçre'de Lozan ve Fransa'da Nice aracılığıyla futbol takımı hisselerine sahip ve ismi bir dönem Chelsea'yle de anıldı. Ratcliffe ayrıca, Eliud Kipchoge’in iki saat altı maratonuna da destek verdi.

Ratcliffe ve INEOS'un Mercedes F1 takımıyla bağlantısı ne?

Ratcliffe, başka bir sponsorun konuğu olarak bir grand prix'i ziyaret ettiğinde Toto Wolff ile tanıştı. İkili sohbet etti ve pek çok ortak yönleri olduğunu anladıktan sonra hemen bir anlaşma yapıldı.

Aralık 2019'da takım, bütçe sınırıyla birlikte açığa çıkan personeli ve kaynakları değerlendirmek için kurulan yeni Mercedes-Benz Advanced Science bölümünün yelken ve bisiklet projelerine teknik destek sağlayacağını duyurdu.

Sadece birkaç ay sonra INEOS, beş yıllık bir anlaşma ile F1 takımının ana sponsoru ilan edildi.

Ratcliffe'in Mercedes F1 takımını almak istediği doğru mu?

Ratcliffe’in başarılı ve köklü spor takımlarını satın alma geçmişi, satın alma yoluyla inşa etme ve kendi yönetim tarzını uygulama gibi daha geniş felsefeye sahip olduğunu gösteriyor.

Şu anda açıkça F1'e bir ilgisi var ve en iyi takımdan bir hisse satın almak ve halihazırda teknik ortaklıkları olan bir takımdan bunu yapması oldukça mantıklı görünüyor.

Aynı zamanda Grenadier ile otomobil işinde de yer alıyor ve Mercedes ile gelecekte işbirliği yapması, her ne kadar ilk modelinde BMW motoru kullanıyor olsa da, mantıklı olabilir.

Bu süreçteki işbirliğinin ilk işareti INEOS'un Grenadier için bir üretim üssü olarak Fransa Hambach'taki Daimler Smart otomobil fabrikasını satın almasıyla verildi.

Ratcliffe, Mercedes'ten ne kadar hisse alabilir?

Mercedes F1 takımının % 60'ı Daimler AG'ye ait olup, %30'u Toto Wolff'un elindedir ve son %10'u merhum Niki Lauda'ya tahsis edilmiştir. Wolff, takıma liderlik etmek için görevlendirildiğinde böyle bir dağılım oldu.

Lauda’nın hisseleri belirsizliğini koruyor ve bu bölümü satın almak, Ratcliffe ve INEOS için takıma katılımını daha resmi hale getirmeye karar verirse açık bir başlangıç noktası olabilir.

Mercedes, F1 takımının geleceğinde kalmaya kararlı mı?

Mercedes, 2014'te hibrit döneminin başlangıcından bu yana spora hakim olarak 2020'de yedinci çifte pilotlar ve takımlar dünya şampiyonasını kazanmaya hazırlanıyor.

Tüm üreticilerin, başarılarının zirvesinde olsalar bile, motor sporlarına katılımlarını düzenli olarak gözden geçirdikleri göz önüne alındığında takımın yapısında bir değişiklik olması, ihtimaller dışında değil.

Önemli olan, takımın - çoğunluk hisse sahibi olarak Mercedes olmasa da - sporun geleceğinin bir parçası olarak taahhüt eden yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamasıydı.

Brackley merkezli ekibin sponsorluğu ve TV geliri o kadar yüksek ki, Daimler AG şimdiden çok iyi bir anlaşma elde etti. Ana şirket 2019'da F1 takımına sadece 30 milyon yatırmak zorunda kaldı. Tabii buna Brixworth'teki motor bölümü dahil değil.

2021'de gelecek bütçe sınırıyla birlikte, takımlar gelecek senelerde azalan yarış ücretleri nedeniyle F1'den daha az para alacak olsa da, harcanan para azalacak. Bu, takımın sahibi her kim olursa olsun ticari açıdan başarılı bir oluşum olacağı ve kâr yapılacağı manasına geliyor.

Bu açıdan, yıllardır takıma bu kadar yatırım yapan Mercedes'in hisselerini azaltması tuhaf bir adım olabilir.