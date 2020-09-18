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Formula 1 / Son dakika

Sainz, Perez'in ayrılığı yüzünden Racing Point'e kızgın

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Sainz, Perez'in ayrılığı yüzünden Racing Point'e kızgın
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sergio Lillo
Çeviren: Abdullah Çelik

Carlos Sainz, Racing Point'te Sergio Perez'in Sebastian Vettel'e yer açması için gönderilmesine kızgın olduğunu söyledi.

Perez'in Racing Point'te uzun vadeli anlaşması bulunuyordu ancak anlaşmasında erken ayrılmasını sağlayacak bir madde yer alıyordu. Takım o maddeyi kullanarak sene sonunda Perez'le yollarını ayırma kararı aldı. 

Gelecek sene Aston Martin'e dönüşecek Racing Point, bu ayrılığın ardından Ferrari ile yollarını ayıracak olan Vettel'le anlaştı.

Takımın bu hamlesi, özellikle 2018'de Force India'yken takımın hayatta kalmasına yardımcı olan Perez'e karşı yaklaşımı nedeniyle tartışmalara neden oldu.

Sainz, Perez'in takımdan gönderilmesinin ve takım arkadaşı Lance Stroll'ün pozisyonunun asla tehdit altında olmamasının, F1'de her şeyin performans olmadığını gösterdiğini söyledi.

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Sainz, "Checo bize, F1'de her şeyin performans olmadığını gösterdi. Saf performansa göre değerlendirirsek, onun Racing Point'ten ayrılması ya da onların onu istememesi için bir neden yok."

"Ancak F1'de başka şeyler de var. Performans dışında çok önemli olan farklı etmenler de var."

"Bana göre Checo'nun ayrılığı çok kötü bir olay çünkü yıllardır güvendiği takımı, batmaktan kurtardığı ve sonunda onun için iyi bir araç üreten takım artık onunla devam etmek istemiyor. Bu gerçekten kötü bir şey." dedi.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Sergio Perez, Racing Point RP20

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Sergio Perez, Racing Point RP20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

Sainz, Perez'in F1'de devam edebilmesini umduğunu söyledi.

Sainz, "Bu beni biraz kızdırıyor çünkü onunla iyi ilişkiye sahibim ve pilot olarak ona çok saygı duyuyorum."

"Bu tür şeyler size, sporun dönütünün çok az olduğunu hatırlatıyor. Ancak bu sporda mücadele etmeyi, bu sporun profesyonelleri olmayı biz seçtik. Bu yüzden kabul etmemiz lazım."

"Umarım kendisini motive edecek, mutlu edecek ve 2022'de iyi olacak bir koltuk bulur."

"Ben de kariyerimde çok politik olan belirsiz dönemler yaşadım. Bu tür durumlarda pist üstünde performansınızla yapabileceğiniz bir şey olmaz. Bu, sporun daha az spor olduğu ve sporcunun kontrolünün dışında olan alanlardan birisi. Kimse bu durumda olmak istemez." dedi.

Gelecek sene McLaren'da Sainz'ın yerine geçecek olan Daniel Ricciardo, Perez için henüz çok geç olmadığını düşünüyor.

Ricciardo, "O, kesinlikle koltuk hak ediyor. Bir rakip olarak ona saygı duyuyorum ve birey olarak onunla iyi anlaşıyorum."

"Açıkçası biraz geç bir dönem ancak yine de aşırı geç sayılmaz. Daha zamanının olduğunu düşünüyorum. Eylül ayındayız ancak hâlâ zamanı var."

"Açıkçası pek fazla koltuk yok. Ancak evet, umarım bir koltuk bulur. O hâlâ genç bir isim." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr. , Sergio Perez
Editör Jonathan Noble

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