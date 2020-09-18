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Formula 1 / Analiz

McLaren fabrikasının satışı, F1 takımı için ne manaya geliyor?

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McLaren fabrikasının satışı, F1 takımı için ne manaya geliyor?
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

McLaren'ın Woking'deki efsanevi fabrikasını satışa çıkarmasının ardından, F1 takımın yine maddi sıkıntıda olduğu yönünde endişeler gündeme geldi.

Koronavirüsün finansal açıdan McLaren'a etkisi oldukça sert oldu. McLaren, otomotiv ve yarış bölümlerinde 1500 civarında çalışanının işine son verirken, Bahreyn Ulusal Bankası'ndan 150 milyon sterlin borç almak zorunda kaldı.

Bu tedbirler ideal olmasa da, en azından her iki bölüm yeniden çalışmaya başladı. McLaren böylece finansal belirsizlikleri bir yana bırakmayı başardı.

McLaren Teknoloji Merkezi'nin satılığa çıktığı haberinin ardından, takımın ekonomik durumunun bir dönemler olduğu gibi parlak olmadığı sonucuna varmak kolaydı. Şirketin 200 milyon sterlin paraya ihtiyaç duyduğu gizli değildi.

Takım anlık önlemler almak yerine bir süredir fabrikayı satmayı ve ardından kiralamayı değerlendiriyordu.

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Bu planın öncüsü, Mart ayında McLaren Grubu'nun yeni yönetim kurulu başkanı olarak katılan Paul Walsh'di.

Walsh'in ilk çıkarımlarından birisi, McLaren'in kendi fabrikasına sahip olarak olağan dışı bir durum içerisinde olmasıydı. Bu tür şirketler çok nadiren içerisinde bulundukları binalara sahip olurlar. Böyle sektörlerde, binaya yatırılan parayı açığa çıkarıp büyümek için gerekli alanlarda yatırım yapmak daha mantıklı bir adım olarak kabul ediliyor.

Zak Brown, Executive Director, McLaren

Zak Brown, Executive Director, McLaren

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren Racing CEO'su Zak Brown bu konu hakkında, "Tüm paramız gayrimenkul üzerinde bağlanmış durumda. Biz emlak şirketi değiliz. Biz yarış takımı ve otomobil şirketiyiz. Bu, McLaren bilanço tablosunu temizlemek için başlangıç adımı oldu."

"Sanırım dünyadaki şirketlerin büyük çoğunluğu, içerisinde bulundukları gayrimenkullere sahip değiller."

"Çok fazla para bu binaya bağlanmış durumda. Hayal edeceğiniz üzere bu şekilde işinize yatırım yapmak isterken, paranızı binalara bağlamanız pek verimli bir kullanım olmuyor."

"Bu açıdan, bu gayri menkulü sonunda birilerine satacağız. Ardından uzun vadeli kiralayacağız ve parayı işimizi büyütme yolunda yatırım yapmak için kullanacağız. Bu, çok tipik bir finansal yeniden yapılanma çalışması." dedi.

Fabrikanın satışı planlarının bu dönemde ortaya çıkmasının nedeni, Walsh'in uzun zamandır planlar üzerinde çalışıyor olması. Şirket, koronavirüs döneminde anlık kararlar almak yerine uzun vadeli planlar yaptı.

Brown, "İyi miktarda borcumuz var ve Paul bu konuda bir yön belirliyor. Bilanço tablosunda daha güçlü olmak için kararlar alıyoruz, şirketlerimizi büyütmek için doğru alanlarda yatırım yapacağız ve finansal açıdan daha güçlü bir şirket olacağız. Bu açıdan çok heyecanlıyız çünkü  Paul'un bu konuda sıra dışı bir geçmişi var." dedi.

McLaren, Bahreyn'deki bankadan aldığı borçla nakit sıkıntısını aştı ancak Brown, fabrikanın satışıyla çok daha iyi durumda olacaklarını düşünüyor.

Classic McLarens at the Technology Center

Classic McLarens at the Technology Center

Photo by: McLaren

Brown, "Nakit akışı konusunda finansal açıdan iyi durumdayız. Açıkçası COVID vurduğunda, Formula 1 bölümünü, otomobil bölümünü ve belli bir noktaya kadar teknoloji bölümünü kapattığımızda, acil likiditeye ihtiyacımız oldu ve bunu iyi idare ettik."

"Bunu başardık. Artık daha ciddi kararlar alabileceğimiz zamanımız var. Fabrika satışı ve ardından kiralanması çok iyi bir karar olacak çünkü kiralamamızın ardından senelik kira bedeli ödeyeceğiz."

"Ancak bu sayede elde edeceğimiz kaynakları işlerimizde kullanarak göstereceğimiz büyüme ile, o parayı fazlasıyla çıkaracağız çünkü yaptığımız işi bir sonraki seviyeye taşımış olacağız." dedi.

McLaren F1 taraftarları için en önemlisi, tüm bu yeniden yapılanma sürecinin takımın griddeki yükselişini olumsuz etkilemeyecek olması.

McLaren takımlar şampiyonasında 3. sırada bulunuyor ve gelecekte bütçe sınırı ve yeni kurallarla birlikte daha da ilerleme konusunda iddialı. Bu konuda tam tersi olması için alarm çanları çalmıyor.

Brown, "F1'in gelecek dönemi için 5 senelik bir iş planımız var. Ön tarafta olmak istediğimiz yere dönebilmek için gerekli kaynaklara, insanlara ve desteğe sahip olduğumuz konusunda rahatım." dedi.

The McLaren Technology Center

The McLaren Technology Center

Photo by: McLaren

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Seri Formula 1
Takımlar McLaren
Editör Jonathan Noble

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