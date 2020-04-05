Senna'nın Schumacher'i kızdırdığı gün

1992 senesi Williams için çocuk oyuncağı bir seneydi ve Brezilya GP, Renault motorlu bir aracın aldığı üçüncü 1-2 sonuç olmuştu. Nigel Mansell, iyi start alan Riccardo Patrese'yi liderlik için geçti, böylece yarış üçüncülük için olacaktı. Senna'da bu sırayı almak için yarışacaktı.

Riccardo Patrese, Williams FW14B Renault start sonrası lider Fotoğraf: Sutton Images

Senna'nın yeni McLaren-Honda aracı, V12 güç ünitesinin ikinci senesindeydi ve araç, en düzgün tempo ile Williams ikilisinden iki saniye yavaş olsa da Schumacher'in Benetton B191B (1991 aracının, 1992 senesinin 4.yarışına kadar kullanılmış versiyonu) aracından 0.6 saniye daha hızlıydı. Ancak Senna'nın erkenden problemler yaşadığı belliydi, çünkü Brezilyalı pilot start-finiş çizgisini geçer geçmez sağ kolunu havaya kaldırıp sallamaya başladı.

Zaman turları gittikçe düşmesine rağmen - Senna'nın attığı en hızlı tur, 26 araçlık griddeki 21. en hızlı turdu! - arkasında Schumacher, Jean Alesi (Ferrari), Martin Brundle (Benetton), Pierluigi Martini (Dallara), Karl Wendlinger (March) ve Thierry Boutsen'in (Ligier) bulunduğu trenin önüne geçmesine izin vermemeyi başardı. McLaren MP4/7A'nın ilk yarışında, Senna'nın Honda V12 motoru tutukluk yaptı ve bu sorun kalıcı bir sorundu - buna rağmen Senna, arkasında büyük bir destek ile beraber, sonuna kadar savaştı.

Senna, Schumacher'i bir kere şaşırtmayı başarmıştı. Kötü start alan Mansell'ın arkasında sıkışan Senna, Alman pilota ilk virajda atak yapmıştı. Sola dönen viraj sırasında dıştan gelmeye çalışan Brezilyalı pilot, bir sonraki virajda içeri çizgiye düştü ve Alman pilot ayağını gazdan geçti.

Riccardo Patrese, Williams FW14B, Nigel Mansell, Williams FW14B, Ayrton Senna, McLaren MP4/7A, Michael Schumacher, Benetton B191B Fotoğraf: Sutton Images

Senna, motoru yüksek devirde sıkışana kadar arayı açmayı başardı. Daha sonra Senna "Her şey bir anda gitti, düzlüklerde 250 km hızla giderken sanki ayağımı çekmişim gibi oldu." dedi.

Sekizinci turun başında Schumacher, Senna'yı son virajdan sonraki düzlükte geçti; Senna'nın motorunun durumu ise gittikçe kötüleşiyordu ancak Brezilyalı pilotun vazgeçmeye niyeti yoktu. Schumacher, yaralı pozisyonda olan rakibinin ona hamle yapmayacağını düşünüyordu, Senna ise birinci viraja gelinirken içeri doğru atak yaptı ve üçüncülüğü Schumacher'den geri aldı.

Ayrton Senna, McLaren MP4/7A Fotoğraf: Sutton Images

Tekrardan öne geçen Senna, ECU'yu geri dönüştürmek için iki kere kontak kapatmaya çalıştı ve eski çalışma düzenine geçmek için kısa vites geçişleri yaparak yakıt karışımını değiştirmeye çalıştı. Bu denemelerin tempoya olan etkisi Schumacher'i oldukça sinirlendirmişti.

"Ondan daha hızlıydım ve o bir tür oyun oynuyordu, ki beni şaşırttı, üç kez Dünya Şampiyonu olmuş bir pilottan böyle bir sürüş beklemezdim." diyen Schumacher, sinirli açıklamasına şu şekilde devam etti: "İlk 10 turda olabildiğince hızlı gidiyordu ancak daha sonrasında benim onu geçme durumumu zorlaştırdı. Yavaş bir virajda fren yaptı, daha sonrasında bir anda hızlandı ve düzlükte arayı açtı."

"Eninde sonunda onu geçmeme izin verdiğinde, hava koridorumu kullandı ve beni geri geçti. Bu tür sürüş sebebiyle arkadakilerin beni yakalayıp geçme şansı doğdu ve bundan dolayı çok sinirliyim."

Michael Schumacher, Benetton B191B, Jean Alesi, Ferrari F92A'nın önünde ilerliyor. Fotoğraf: Sutton Images

Hatta Schumacher, yarışın bazı bölümlerinde Alesi'nin Ferrari'sine karşı savunma yapmak zorunda kaldı. Senna'nın arkasında 5 tur daha geçirdikten sonra Alman pilot, 13. turda Senna'yı geride bırakacağı atağı yaptı - ancak bu zamana kadar Williams ikilisi ile ara 30 saniye üzerine çıkmıştı.

18. turda ise Senna, iyice gerilere düştükten sonra yarıştan çekildi. Yarıştan çekilmeden önce ise motorununun vitesinde uzun bir devirde ilerledi ve sert bir şekilde aracını kapattı.

Senna durumu "ciddi ve kesintili bir motor arızası" olarak tanımladı ve ekledi: "Bu sorunun vereceği etki kesinlikle tahmin edilemezdi ve bir turda 4-5 kez etki gösterip diğer turda hiç etki göstermeyebilirdi."

"Motorun kesintili problemi o kadar kötüydü ki sanki fren yapıyormuşum gibi hissediyordum. Bı probleme rağmen devam ettim, sorunun gitmesini umuyordum ki bu sırada diğer sürücüleri de elimi kaldırarak uyarmaya çalışıyordum."

"Kesintili sorun devam etti ve yarıştan çekilmemin ana sebebiydi - bu koşullar altında sürmek çok riskliydi."

McLaren MP4-7A'nın arkasındaki bir Honda motoru. Fotoğraf: Ercole Colombo

Senna'nın yarış dışı kalması ve Schumacher'in son podyum pozisyonunu almasına rağmen yarıştaki drama birmemişti. Alesi, ilk virajda Brundle ile çarpışmıştı ve Britanyalı pilotun Benetton'unu kullanılamaz hale getirmişti. Brundle, özür beklediği bir konumda Fransız pilotu aramak için Ferrari pitlerine gitmişti, ancak Alesi'nin hala yarışta olduğu ona söylenmişti (Alesi daha sonrasında yarışı dördüncü bitirdi).

Ligier kampında da drama vardı: Erik Comas, Johnny Herbert'in Lotus'unu geçmeye çalıştığı sırada Comas'nın takım arkadaşı Thierry Boutsen, olmayan bir aralığa girmeye çalıştı ve hem Comas'ya hem de duvara çarptı. Comas havalanarak Herbert'e çarptı ve Lotus'u da yarış dışı bıraktı.