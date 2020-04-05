Montezemolo: "Senna kaza yapmasaydı Ferrari'ye gelecekti"

Luca Cordero di Montezemolo'nun adı, neredeyse her zaman tüm Ferrari taraftarları için olumlu şeyler çağrıştırıyor. Çünkü Ferrari'de olduğu süre boyunca Niki Lauda ile şampiyon oldu ve 2000'lerin başında Michael Schumacher ile çok sayıda şampiyonluk elde etti.

Koronavirüs nedeniyle insanların evlerinde kaldığı bu dönemde Sky Sport 24'ün sorularını Skype üzerinden yanıtlayan Luca di Montezemolo, Ferrari dönemi hakkında konuştu.

Montezemolo sözlerine Michael Schumacher ile başladı.

Montezemolo, "Schumacher ile anlaştığımızda bazı şüpheler vardı. Ama seçimimin doğru olduğuna inanıyordum. Onu iki yıl önce takıma getirseydik, o zaman çok erken olurdu çünkü kazanacak bir aracımız yoktu. Michael, tüm takımla ilgili yeniden yapılanma başladıktan uzun bir süre sonra geldi. Sürücünün fark yarattığı zamanda takıma katıldı."

"1996'da hassas anlarımız vardı. Zor yarışlar geçirmiştik. Kanada GP'de şaft arızası vardı. Fransa'da pole pozisyonunu kazandık ama yarışa başlayamadık. Ama sonra zaferler elde ettik, Spa ile Monza'da kazandık."

Montezemolo, daha sonra Ayrton Senna ile hiç çalışamadığı için üzgün olduğunu kabul etti.

“Ayrton Senna, Imola'daki trajik kazadan önce Çarşamba günü, Bologna'daki evime geldi. Bana her ne pahasına olursa olsun bizimle yarışmak istediğini söylemekle kalmadı, aynı zamanda Williams'tan ne pahasına olursa olsun ayrılmak istediğini söyledi. Imola'dan sonra bunun üstüne gidecektik. Onu ekipte görmekten çok memnun olurdum. "

Sonrasında Senna kaza yaptı ve Ferrari iki yıl sonra Schumacher'le anlaştı. Peki Senna ve Schumacher, aynı takım için yarışır mıydı?

"Schumacher-Senna ikilisi, kendi kuyularını kazmaları anlamına gelirdi. Aynı takımda iki yıldızınız olduğunda kazanamazsınız. Harika bir şov olurdu, ama Ferrari için iyi olmazdı."

Montezemolo, Ferrari'nin başında olduğu dönemde Lewis Hamilton'a hiçbir zaman ilgi göstermediklerini söyledi.

"Hamilton hakkında bir kez Lauda ile konuştum, onu McLaren'den Mercedes'e götürmek istediğini söyledi, Ancak o sırada yeni bir sürücü aramıyorduk. Hamilton'a sahip olmak için asla doğru zaman yoktu."

Montezemolo, Michael Schumacher'in kendilerine Sebastian Vettel'i önerdiğini dile getirdi.

"Schumacher, Sebastian Vettel'i Toro Rosso'dan Red Bull'a geçişinden önce Ferrari'ye getirmek için takımdaki herkesi ikna etmeye çalıştı. Ama o zaman yeterince olgunlaşmamıştı ve Alonso'yu tercih ettik. Fernando, belirli karakter özelliklerini dışarıda bırakırsak, bizimle büyük zaferler kazandı ve iki kez şampiyonluğu son yarışta kaybetti."

Montezemolo, Vettel'in hatalarıyla ilgili, "Vettel çok fazla baskı hissediyor, desteklenmesi gerekiyor, ama yine de çok güçlü bir pilot. Elbette çok fazla hata yaptı. Ama bu hataları, kendini cesaret etmeye zorladığı için yaptı." derken, Charles Leclerc'le ilgili ise, “Leclerc çok güçlü, ama umarım motivasyonunu kaybetmez. Alfa Romeo ile çok hızlı olduğunu ve çok az hata yaptığını görmüştük. Ancak şimdi Vettel'le güçlü kalıp kalamayacağını göreceğiz. Bu, Binotto için hassas bir konu olacak. Sürücülerle açıkça konuşmalı ve kendileri için değil, Ferrari için yarıştıklarını açıklamalı. Ancak, gerçek değerleri 4-5 yarış sonra göreceğiz." dedi.

İtalyan patron son olarak da Ferrari'nin şampiyonluk ihtimalini yorumladı.

“Ferrari istikrarlı bir şekilde liderlik savaşı vermesi için neredeyse her şeye sahip. Umarım tekrar kazanabilirler. Çok uzun süredir şampiyon olamadılar, ancak uzun zamandır son yarışa şampiyon olabilecek bir pozisyonda girmiyorlar. Son birkaç yılda olduğu gibi, bitime dört yarış kala kimin şampiyon olduğunu görmek istemiyorum."