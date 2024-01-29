Daytona 24 Saat: Porsche, Cadillac ile destansı düellosunun ardından zafere ulaştı
Porsche Penske Motorsport, Cadillac ile girdiği heyecan verici zafer mücadelesinin ardından Daytona 24 Saat'in 62. edisyonunu kazandı.
Bu zafer, Porsche'nin Daytona 24 saat yarışındaki 19. zaferi oldu. Penske'nin ise, 1969'dan beri buradaki ilk zaferi oldu.
Yarış, Pipo Derani, Jack Aitken ve Tom Blomqvist'ten oluşan son seri şampiyonu Action Express Racing'in #31 Cadillac V-Series.R'ı ile Dane Cameron, Matt Campbell, Josef Newgarden ve Felipe Nasr'dan oluşan #7 fabrika çıkışlı Porsche 963 arasında bir düelloya dönüştü.
Üç tur önce pite girmiş olan Blomqvist daha sıcak lastiklerle, 72 dakika kala Nasr'ı geçti ve liderliği aldı.
Nasr daha sonra telsizden "büyük bir titreşim" bildirmesiyl ve Blomqvist 1.3 saniyeye mal olan önemli bir hatasıyla fark 3.7 saniyeye geriye düştü. Bu da yarışın son saatine girerken liderlerin ne kadar zorlandığını kanıtladı.
Ancak düello tam kızışmaya başlamışken, pit çıkışında GTD sınıfı #12 Lexus RC F'de çıkan bir yangın nedeniyle, 30 dakikadan biraz fazla bir süre kala yarışın yeniden başlamaya neden oldu. Nasr, daha az yakıta ihtiyaç duyduğu için son pitstoplarda Blomqvist'in önüne geçti.
Nasr, son yeşil ışık yandığında Blomqvist'e karşı liderliğini korudu.
Bitime 20 dakika kala, Blomqvist GTD'de geride kalanlara yaklaştıkça baskısını arttırdı. Ancak Nasr soğukkanlılığını korudu. Beş dakika kala fark yarım saniyeye inerken, Nasr özellikle 1. virajda gözle görülür bir şekilde zorlandı, ancak son turda arkadan gelenler ona yardımcı oldu.
Photo by: Art Fleischmann
#7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell, Josef Newgarden
Arkalarında, #40 Acura ARX-06, Andretti ile Wayne Taylor Racing için dizginleri ele aldı, #10 numaralı kardeş araç cumartesi akşamı karanlık çöktüğünde elektrik sorunu yaşadı.
Jordan Taylor, Colton Herta ve Jenson Button ile aynı sırayı paylaşan Louis Deletraz, yarış yeniden başladığında ilk virajında Jaminet'ye çarptı, ancak apekste sıkıştırılınca kurtuldu ve üçüncü oldu.
Pazar sabahı bir süre lider olan 6 numaralı Porsche, bir yazılım sorunu nedeniyle güç aktarım parametrelerine uymadığı için aldığı çok sayıda cezadan kurtuldu. Kevin Estre daha sonra Uluslararası At Nalı'nda, bitime dört saat kala, burun değişiminin hemen ardından gerçekleşen çıkış turunda zaman kaybettiren bir iniş yaşadı.
BMW'nin mücadelesi pazar sabahı, tam da podyum için ciddi bir rakip olarak ortaya çıktığı sırada her iki aracının da arızalanmasıyla sekteye uğradı.
Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images
#18 Era Motorsport ORECA LMP2-Gibson: Dwight Merriman, Ryan Dalziel, Christian Rasmussen
Era Motorsport sıkı LMP2 mücadelelerinin ardından zafere ulaştı
LMP2 sınıfı, tüm yarışın en iyi ve en karışık anlarından bazılarını yaşattı.
Daytona'da beş takım zafer için mücadele etti: Era Motorsport, APR tarafından Crowdstrike, PR1 Mathiasen tarafından Inter Europol, Riley ve Tower Motorsports.
Era'dan Christian Rasmussen kapanış bölümünde harika bir performans sergileyerek Malthe Jakobsen, Tom Dillmann (Europol), Felipe Fraga (Riley) ve Scott McLaughlin (Tower) tarafından takip edildi.
Fraga kapanış bölümünde üçüncü olurken, Rasmussen de Jakobsen'i geride bırakarak kesin bir zafer elde etti. Dillmann, McLaughlin ile girdiği mücadeleyi kazanarak dördüncü oldu.
United Autosport'un 2 numaralı aracı ilk başlarda çok güçlüydü ancak yarışta bir tur geriye düşünce kazanma şansını kaybetti.
Önde gitmesi beklenen Steven Thomas (TDS Racing), Bus Stop (diğer adıyla Le Mans) Chicane çıkışında büyük bir kaza yaptı ve yarış dışı kalan ilk isim oldu.
Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images
#62 Risi Competizione Ferrari 296 GT3: Daniel Serra, Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi, James Calado
Risi Ferrari GTD'yi kazandı
GTD sınıfları 24 saat boyunca sürekli değişen bir yarış sunarken, Pro kategorisi Daniel Serra, Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi ve James Calado'dan oluşan #62 Risi Competizione Ferrari 296 ile Bryan Sellers, Madison Snow, Neil Verhagen ve Sheldon van der Linde'den oluşan #1 Paul Miller Racing BMW M4 arasında geçen bir mücadeleye dönüştü.
Sellers iki saat kala fren pedalında sorun olduğunu bildirdi, bu nedenle ekip rotorları ve kaliperleri değiştirdi. Ancak sağ ön rotor göbeğe tam oturmadı ve van der Linde tekerlek neredeyse yerinden çıkacak şekilde pite döndü.
Araç piste üç tur geride döndü ve GTD Pro'da ikinci sırayı Laurin Heinrich, Seb Priaulx ve Michael Christensen'den oluşan pole kazanan AO Racing Porsche 911'e verdi.
Bu üçlünün dışında kalan herkes büyük sorunlar yaşadı.
Daha önce ELMS şampiyonu olmuş temsilcimiz Salih Yoluç 2024 yılı için kendisine farklı bir yol haritası çizdi. Bunun ilk adımı da Daytona 24 saate katılması oldu. Salih Yoluç, Lone Star Racing'in 80 numaralı Mercedes AMG GT3 ile 20. başladığı yarışı yarışın çeşitli bölümlerinde kaybettikleri zaman ile liderin 4 tur gerisine düşmelerine rağmen GTD kategorisini 8.sırada tamamladı.
Salih Yoluç, yarıştan sonra, "Sekizinci olduk, söylenecek bir şey yok." açıklamasında bulundu.
Yarış sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Pilotlar
|#
|Şase
|Tur
|Zaman
|Ara
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|1
|D. Cameron F. Nasr M. Campbell J. Newgarden Porsche Penske Motorsport
|7
|Porsche 963
|791
|
23:58'24.723
|32
|2
|P. Derani J. Aitken T. Blomqvist Whelen Cadillac Racing
|31
|Cadillac V-Series.R
|791
|
+2.112
23:58'26.835
|2.112
|33
|3
|J. Taylor L. Deletraz C. Herta J. Button Wayne Taylor Racing with Andretti
|40
|Acura ARX-06
|791
|
+14.989
23:58'39.712
|12.877
|32
|4
|N. Tandy M. Jaminet K. Estre L. Vanthoor Porsche Penske Motorsport
|6
|Porsche 963
|791
|
+15.387
23:58'40.110
|0.398
|39
|5
|G. Bruni N. Jani A. Picariello R. Dumas Proton Competition
|5
|Porsche 963
|791
|
+44.479
23:59'09.202
|29.092
|32
|6
|T. van der Helm R. Westbrook P. Hanson B. Keating JDC/Miller Motorsports
|85
|Porsche 963
|789
|
+2 Laps
23:59'19.406
|2 Laps
|33
|7
|C. dePhillippi N. Yelloly M. Martin R. Rast BMW M Team RLL
|25
|BMW M Hybrid V8
|778
|
+13 Laps
23:59'03.365
|11 Laps
|33
|8
|J. Krohn P. Eng A. Farfus D. Vanthoor BMW M Team RLL
|24
|BMW M Hybrid V8
|776
|
+15 Laps
23:59'20.969
|2 Laps
|33
|9
| D. Merriman R. Dalziel
C. Zilisch
C. Rasmussen Era Motorsport
|18
|ORECA 07
|767
|
+24 Laps
23:59'46.247
|9 Laps
|37
|10
| G. Kurtz C. Braun T. Sowery
M. Jakobsen Crowdstrike Racing by APR
|04
|ORECA 07
|767
|
+24 Laps
23:59'53.047
|6.800
|36
|11
|G. Robinson F. Fraga J. Burdon F. Massa Riley
|74
|ORECA 07
|767
|
+24 Laps
24:00'04.187
|11.140
|40
|12
|J. Smiechowski N. Boulle T. Dillmann C. Novalak Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports
|52
|ORECA 07
|767
|
+24 Laps
24:00'04.480
|0.293
|37
|13
| J. Farano
M. DinanF. Habsburg S. McLaughlin Tower Motorsports
|8
|ORECA 07
|767
|
+24 Laps
24:00'05.285
|0.805
|37
|14
| B. Keating
N. PinoB. Hanley P. O'Ward United Autosports USA
|2
|ORECA 07
|765
|
+26 Laps
23:58'42.515
|2 Laps
|39
|15
| E. Lux
K. SimpsonJ. Allen
S. Alvarez Dragonspeed
|81
|ORECA 07
|764
|
+27 Laps
23:59'50.022
|1 Lap
|39
|16
|
P. HyettP. Chatin M. Brabham
A. Quinn AO Racing
|99
|ORECA 07
|753
|
+38 Laps
23:59'28.160
|11 Laps
|37
|17
|D. Serra D. Rigon A. PierGuidi J. Calado Risi Competizione
|62
|Ferrari 296 GT3
|733
|
+58 Laps
24:00'03.261
|20 Laps
|31
|18
| L. Heinrich
S. PriaulxM. Christensen AO Racing
|77
|Porsche 911 GT3 R (992)
|732
|
+59 Laps
23:58'48.041
|1 Lap
|28
|19
|R. Ward P. Ellis I. Dontje D. Morad Winward Racing
|57
|Mercedes AMG GT3
|731
|
+60 Laps
24:00'01.790
|1 Lap
|30
|20
|S. Mann F. Heriau M. Molina K. Cozzolino Af Corse
|21
|Ferrari 296 GT3
|731
|
+60 Laps
24:00'04.521
|2.731
|31
|21
|B. Sellers M. Snow N. Verhagen S. Linde Paul Miller Racing
|1
|BMW M4 GT3
|730
|
+61 Laps
23:58'27.560
|1 Lap
|33
|22
|
M. Franco
A. CostaA. Balzan C. Sbirrazzuoli Conquest Racing
|34
|Ferrari 296 GT3
|730
|
+61 Laps
23:58'29.162
|1.602
|33
|23
| O. Triarsi
C. ScardinaR. Agostini A. Rovera Triarsi Competizione
|023
|Ferrari 296 GT3
|730
|
+61 Laps
23:58'29.338
|0.176
|33
|24
| M. Skeen M. Grenier K. Koch
M. Goetz Korthoff/Preston Motorsports
|32
|Mercedes AMG GT3
|730
|
+61 Laps
23:58'36.129
|6.791
|29
|25
|R. Frey M. Gatting S. Bovy D. Pin Iron Dames
|83
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|730
|
+61 Laps
23:59'09.629
|33.500
|30
|26
|
A. AdelsonE. Skeer J. Heylen F. Makowiecki Wright Motorsports
|120
|Porsche 911 GT3 R (992)
|729
|
+62 Laps
23:58'49.765
|1 Lap
|30
|27
| S. Yoluç
R. AndradeS. Andrews A. Christodoulou Lone Star Racing
|80
|Mercedes AMG GT3
|729
|
+62 Laps
23:59'13.626
|23.861
|36
|28
|J. Andretti G. Chaves S. Hargrove T. Preining Andretti Motorsports
|43
|Porsche 911 GT3 R (992)
|728
|
+63 Laps
23:58'45.431
|1 Lap
|33
|29
|R. Gunn A. Riberas M. Farnbacher Heart Of Racing Team
|23
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|727
|
+64 Laps
23:59'01.874
|1 Lap
|31
|30
|A. Garcia A. Sims D. Juncadella Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports
|3
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|726
|
+65 Laps
23:58'26.939
|1 Lap
|28
|31
|H. Tincknell M. Rockenfeller C. Mies Ford Multimatic Motorsports
|64
|Ford Mustang GT3
|726
|
+65 Laps
23:58'44.829
|17.890
|27
|32
|R. Lacorte G. Sernagiotto A. Fuoco E. Cheever Cetilar Racing
|47
|Ferrari 296 GT3
|722
|
+69 Laps
23:58'30.558
|4 Laps
|33
|33
|
F. PereraJ. Pepper A. Caldarelli M. Bortolotti Iron Lynx
|19
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|721
|
+70 Laps
23:58'42.964
|1 Lap
|34
|34
|D. Brule A. Udell T. Hindman J. Andlauer Kellymoss with Riley
|92
|Porsche 911 GT3 R (992)
|719
|
+72 Laps
23:59'01.205
|2 Laps
|32
|35
|
K. LiA. Fjordbach L. ten Voorde K. Bachler MDK Motorsports
|86
|Porsche 911 GT3 R (992)
|718
|
+73 Laps
23:59'19.517
|1 Lap
|32
|36
|B. Iribe F. Schandorff O. Millroy T. Gamble Inception Racing
|70
|McLaren 720S GT3 EVO
|716
|
+75 Laps
23:58'36.519
|2 Laps
|30
|37
|T. Milner N. Catsburg E. Bamber Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports
|4
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|715
|
+76 Laps
23:58'36.868
|1 Lap
|30
|38
| R. Foley P. Gallagher
J. WalkerJ. Klingmann Turner Motorsport
|96
|BMW M4 GT3
|711
|
+80 Laps
23:59'08.980
|4 Laps
|34
|dnf
|F. Montecalvo P. Thompson A. Telitz R. Miyata Vasser Sullivan
|12
|Lexus RC F GT3
|705
|
+86 Laps
23:07'21.053
|6 Laps
|27
|Yarış dışı
|40
|M. Goikhberg L. Spinelli D. DeFrancesco S. Mitchell Forte Racing
|78
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|676
|
+115 Laps
23:59'41.758
|29 Laps
|33
|dnf
|J. Hand D. Müller F. Vervisch Ford Multimatic Motorsports
|65
|Ford Mustang GT3
|650
|
+141 Laps
21:31'26.313
|26 Laps
|28
|Yarış dışı
|42
| K. Marcelli D. Formal
G. DoyleA. Harrison Wayne Taylor Racing with Andretti
|45
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|643
|
+148 Laps
24:00'17.685
|7 Laps
|30
|dnf
|R. Taylor F. Albuquerque B. Hartley M. Ericsson Wayne Taylor Racing with Andretti
|10
|Acura ARX-06
|601
|
+190 Laps
21:35'22.036
|42 Laps
|30
|Yarış dışı
|dnf
|M. Kirchhofer O. Jarvis J. Hinchcliffe A. Rossi Pfaff Motorsports
|9
|McLaren 720S GT3 EVO
|532
|
+259 Laps
19:15'18.956
|69 Laps
|24
|Yarış dışı
|dnf
| L. Willsey J. Barbosa
N. SiegelJ. Edgar Sean Creech Motorsport
|33
|Ligier JS P217
|510
|
+281 Laps
19:05'20.029
|22 Laps
|28
|Yarış dışı
|dnf
| A. Mantella
N. VarroneT. Merrill C. Eastwood AWA
|17
|Chevrolet Corvette C8.R GTD
|508
|
+283 Laps
17:11'03.635
|2 Laps
|26
|Yarış dışı
|dnf
|R. vanderZande S. Bourdais S. Dixon A. Palou Cadillac Racing
|01
|Cadillac V-Series.R
|423
|
+368 Laps
13:14'45.769
|85 Laps
|22
|Yarış dışı
|dnf
|J. Hawksworth B. Barnicoat K. Kirkwood M. Conway Vasser Sullivan
|14
|Lexus RC F GT3
|397
|
+394 Laps
14:37'42.602
|26 Laps
|17
|Yarış dışı
|dnf
|
S. MonkK. Legge T. Calderon S. McAleer Gradient Racing
|66
|Acura NSX GT3
|368
|
+423 Laps
12:59'03.989
|29 Laps
|20
|Yarış dışı
|dnf
| R. Hardwick D. Olsen
G. LevoratoC. Lewis Proton Competition
|55
|Ford Mustang GT3
|367
|
+424 Laps
12:53'39.804
|1 Lap
|19
|Yarış dışı
|dnf
|O. Fidani M. Bell L. Kern A. Lynn AWA
|13
|Chevrolet Corvette C8.R GTD
|308
|
+483 Laps
13:14'03.111
|59 Laps
|21
|Yarış dışı
|dnf
|R. De Angelis Z. Robichon I. James M. Sorensen Heart Of Racing Team
|27
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|303
|
+488 Laps
10:18'53.225
|5 Laps
|13
|Yarış dışı
|dnf
|J. Potter A. Lally S. Pumpelly N. Thiim Magnus Racing
|44
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|294
|
+497 Laps
11:01'45.753
|9 Laps
|19
|Yarış dışı
|dnf
|C. Schiavoni M. Cressoni R. Grosjean M. Cairoli Iron Lynx
|60
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|293
|
+498 Laps
10:41'24.861
|1 Lap
|18
|Yarış dışı
|dnf
|K. Habul J. Gounon L. Stolz M. Engel Sun Energy 1
|75
|Mercedes AMG GT3
|193
|
+598 Laps
7:08'03.112
|100 Laps
|13
|Yarış dışı
|dnf
| D. Andersen
S. LucasL. Hörr S. Huffaker MDK by High Class Racing
|20
|ORECA 07
|185
|
+606 Laps
10:14'06.271
|8 Laps
|19
|Yarış dışı
|dnf
| D. Goldburg P. diResta
B. GargF. Rosenqvist United Autosports USA
|22
|ORECA 07
|128
|
+663 Laps
4:57'40.916
|57 Laps
|9
|Yarış dışı
|dnf
| L. Perez-Companc N. Nielsen
L. WadouxM. Vaxivière Richard Mille AF Corse
|88
|ORECA 07
|107
|
+684 Laps
3:34'07.984
|21 Laps
|7
|Yarış dışı
|dnf
| T. Steven M. Jensen
H. McElreaC. Milesi TDS Racing
|11
|ORECA 07
|58
|
+733 Laps
1:55'14.732
|49 Laps
|4
|Yarış dışı
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