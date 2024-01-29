Daytona 24 Saat: Porsche, Cadillac ile destansı düellosunun ardından zafere ulaştı

Bu zafer, Porsche'nin Daytona 24 saat yarışındaki 19. zaferi oldu. Penske'nin ise, 1969'dan beri buradaki ilk zaferi oldu.

Yarış, Pipo Derani, Jack Aitken ve Tom Blomqvist'ten oluşan son seri şampiyonu Action Express Racing'in #31 Cadillac V-Series.R'ı ile Dane Cameron, Matt Campbell, Josef Newgarden ve Felipe Nasr'dan oluşan #7 fabrika çıkışlı Porsche 963 arasında bir düelloya dönüştü.

Üç tur önce pite girmiş olan Blomqvist daha sıcak lastiklerle, 72 dakika kala Nasr'ı geçti ve liderliği aldı.

Nasr daha sonra telsizden "büyük bir titreşim" bildirmesiyl ve Blomqvist 1.3 saniyeye mal olan önemli bir hatasıyla fark 3.7 saniyeye geriye düştü. Bu da yarışın son saatine girerken liderlerin ne kadar zorlandığını kanıtladı.

Ancak düello tam kızışmaya başlamışken, pit çıkışında GTD sınıfı #12 Lexus RC F'de çıkan bir yangın nedeniyle, 30 dakikadan biraz fazla bir süre kala yarışın yeniden başlamaya neden oldu. Nasr, daha az yakıta ihtiyaç duyduğu için son pitstoplarda Blomqvist'in önüne geçti.

Nasr, son yeşil ışık yandığında Blomqvist'e karşı liderliğini korudu.

Bitime 20 dakika kala, Blomqvist GTD'de geride kalanlara yaklaştıkça baskısını arttırdı. Ancak Nasr soğukkanlılığını korudu. Beş dakika kala fark yarım saniyeye inerken, Nasr özellikle 1. virajda gözle görülür bir şekilde zorlandı, ancak son turda arkadan gelenler ona yardımcı oldu.

Photo by: Art Fleischmann #7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell, Josef Newgarden

Arkalarında, #40 Acura ARX-06, Andretti ile Wayne Taylor Racing için dizginleri ele aldı, #10 numaralı kardeş araç cumartesi akşamı karanlık çöktüğünde elektrik sorunu yaşadı.

Jordan Taylor, Colton Herta ve Jenson Button ile aynı sırayı paylaşan Louis Deletraz, yarış yeniden başladığında ilk virajında Jaminet'ye çarptı, ancak apekste sıkıştırılınca kurtuldu ve üçüncü oldu.

Pazar sabahı bir süre lider olan 6 numaralı Porsche, bir yazılım sorunu nedeniyle güç aktarım parametrelerine uymadığı için aldığı çok sayıda cezadan kurtuldu. Kevin Estre daha sonra Uluslararası At Nalı'nda, bitime dört saat kala, burun değişiminin hemen ardından gerçekleşen çıkış turunda zaman kaybettiren bir iniş yaşadı.

BMW'nin mücadelesi pazar sabahı, tam da podyum için ciddi bir rakip olarak ortaya çıktığı sırada her iki aracının da arızalanmasıyla sekteye uğradı.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #18 Era Motorsport ORECA LMP2-Gibson: Dwight Merriman, Ryan Dalziel, Christian Rasmussen

Era Motorsport sıkı LMP2 mücadelelerinin ardından zafere ulaştı

LMP2 sınıfı, tüm yarışın en iyi ve en karışık anlarından bazılarını yaşattı.

Daytona'da beş takım zafer için mücadele etti: Era Motorsport, APR tarafından Crowdstrike, PR1 Mathiasen tarafından Inter Europol, Riley ve Tower Motorsports.

Era'dan Christian Rasmussen kapanış bölümünde harika bir performans sergileyerek Malthe Jakobsen, Tom Dillmann (Europol), Felipe Fraga (Riley) ve Scott McLaughlin (Tower) tarafından takip edildi.

Fraga kapanış bölümünde üçüncü olurken, Rasmussen de Jakobsen'i geride bırakarak kesin bir zafer elde etti. Dillmann, McLaughlin ile girdiği mücadeleyi kazanarak dördüncü oldu.

United Autosport'un 2 numaralı aracı ilk başlarda çok güçlüydü ancak yarışta bir tur geriye düşünce kazanma şansını kaybetti.

Önde gitmesi beklenen Steven Thomas (TDS Racing), Bus Stop (diğer adıyla Le Mans) Chicane çıkışında büyük bir kaza yaptı ve yarış dışı kalan ilk isim oldu.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #62 Risi Competizione Ferrari 296 GT3: Daniel Serra, Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi, James Calado

Risi Ferrari GTD'yi kazandı

GTD sınıfları 24 saat boyunca sürekli değişen bir yarış sunarken, Pro kategorisi Daniel Serra, Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi ve James Calado'dan oluşan #62 Risi Competizione Ferrari 296 ile Bryan Sellers, Madison Snow, Neil Verhagen ve Sheldon van der Linde'den oluşan #1 Paul Miller Racing BMW M4 arasında geçen bir mücadeleye dönüştü.

Sellers iki saat kala fren pedalında sorun olduğunu bildirdi, bu nedenle ekip rotorları ve kaliperleri değiştirdi. Ancak sağ ön rotor göbeğe tam oturmadı ve van der Linde tekerlek neredeyse yerinden çıkacak şekilde pite döndü.

Araç piste üç tur geride döndü ve GTD Pro'da ikinci sırayı Laurin Heinrich, Seb Priaulx ve Michael Christensen'den oluşan pole kazanan AO Racing Porsche 911'e verdi.

Bu üçlünün dışında kalan herkes büyük sorunlar yaşadı.

Daha önce ELMS şampiyonu olmuş temsilcimiz Salih Yoluç 2024 yılı için kendisine farklı bir yol haritası çizdi. Bunun ilk adımı da Daytona 24 saate katılması oldu. Salih Yoluç, Lone Star Racing'in 80 numaralı Mercedes AMG GT3 ile 20. başladığı yarışı yarışın çeşitli bölümlerinde kaybettikleri zaman ile liderin 4 tur gerisine düşmelerine rağmen GTD kategorisini 8.sırada tamamladı.

Salih Yoluç, yarıştan sonra, "Sekizinci olduk, söylenecek bir şey yok." açıklamasında bulundu.

Yarış sonucu: