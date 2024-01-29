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IMSA Daytona 24 Saat
Yarış raporu

Daytona 24 Saat: Porsche, Cadillac ile destansı düellosunun ardından zafere ulaştı

Porsche Penske Motorsport, Cadillac ile girdiği heyecan verici zafer mücadelesinin ardından Daytona 24 Saat'in 62. edisyonunu kazandı.

Charles Bradley
Editör Charles Bradley
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Bu zafer, Porsche'nin Daytona 24 saat yarışındaki 19. zaferi oldu. Penske'nin ise, 1969'dan beri buradaki ilk zaferi oldu.

Yarış, Pipo Derani, Jack Aitken ve Tom Blomqvist'ten oluşan son seri şampiyonu Action Express Racing'in #31 Cadillac V-Series.R'ı ile Dane Cameron, Matt Campbell, Josef Newgarden ve Felipe Nasr'dan oluşan #7 fabrika çıkışlı Porsche 963 arasında bir düelloya dönüştü.

Üç tur önce pite girmiş olan Blomqvist daha sıcak lastiklerle, 72 dakika kala Nasr'ı geçti ve liderliği aldı.

Nasr daha sonra telsizden "büyük bir titreşim" bildirmesiyl ve Blomqvist 1.3 saniyeye mal olan önemli bir hatasıyla fark 3.7 saniyeye geriye düştü. Bu da yarışın son saatine girerken liderlerin ne kadar zorlandığını kanıtladı.

Ancak düello tam kızışmaya başlamışken, pit çıkışında GTD sınıfı #12 Lexus RC F'de çıkan bir yangın nedeniyle, 30 dakikadan biraz fazla bir süre kala yarışın yeniden başlamaya neden oldu. Nasr, daha az yakıta ihtiyaç duyduğu için son pitstoplarda Blomqvist'in önüne geçti. 

Nasr, son yeşil ışık yandığında Blomqvist'e karşı liderliğini korudu. 

Bitime 20 dakika kala, Blomqvist GTD'de geride kalanlara yaklaştıkça baskısını arttırdı. Ancak Nasr soğukkanlılığını korudu. Beş dakika kala fark yarım saniyeye inerken, Nasr özellikle 1. virajda gözle görülür bir şekilde zorlandı, ancak son turda arkadan gelenler ona yardımcı oldu.

#7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell, Josef Newgarden

Photo by: Art Fleischmann

#7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell, Josef Newgarden

Arkalarında, #40 Acura ARX-06, Andretti ile Wayne Taylor Racing için dizginleri ele aldı, #10 numaralı kardeş araç cumartesi akşamı karanlık çöktüğünde elektrik sorunu yaşadı.

Jordan Taylor, Colton Herta ve Jenson Button ile aynı sırayı paylaşan Louis Deletraz, yarış yeniden başladığında ilk virajında Jaminet'ye çarptı, ancak apekste sıkıştırılınca kurtuldu ve üçüncü oldu.

Pazar sabahı bir süre lider olan 6 numaralı Porsche, bir yazılım sorunu nedeniyle güç aktarım parametrelerine uymadığı için aldığı çok sayıda cezadan kurtuldu. Kevin Estre daha sonra Uluslararası At Nalı'nda, bitime dört saat kala, burun değişiminin hemen ardından gerçekleşen çıkış turunda zaman kaybettiren bir iniş yaşadı.

BMW'nin mücadelesi pazar sabahı, tam da podyum için ciddi bir rakip olarak ortaya çıktığı sırada her iki aracının da arızalanmasıyla sekteye uğradı.

#18 Era Motorsport ORECA LMP2-Gibson: Dwight Merriman, Ryan Dalziel, Christian Rasmussen

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

#18 Era Motorsport ORECA LMP2-Gibson: Dwight Merriman, Ryan Dalziel, Christian Rasmussen

Era Motorsport sıkı LMP2 mücadelelerinin ardından zafere ulaştı

LMP2 sınıfı, tüm yarışın en iyi ve en karışık anlarından bazılarını yaşattı.

Daytona'da beş takım zafer için mücadele etti: Era Motorsport, APR tarafından Crowdstrike, PR1 Mathiasen tarafından Inter Europol, Riley ve Tower Motorsports.

Era'dan Christian Rasmussen kapanış bölümünde harika bir performans sergileyerek Malthe Jakobsen, Tom Dillmann (Europol), Felipe Fraga (Riley) ve Scott McLaughlin (Tower) tarafından takip edildi.

Fraga kapanış bölümünde üçüncü olurken, Rasmussen de Jakobsen'i geride bırakarak kesin bir zafer elde etti. Dillmann, McLaughlin ile girdiği mücadeleyi kazanarak dördüncü oldu.

United Autosport'un 2 numaralı aracı ilk başlarda çok güçlüydü ancak yarışta bir tur geriye düşünce kazanma şansını kaybetti.

Önde gitmesi beklenen Steven Thomas (TDS Racing), Bus Stop (diğer adıyla Le Mans) Chicane çıkışında büyük bir kaza yaptı ve yarış dışı kalan ilk isim oldu.

#62 Risi Competizione Ferrari 296 GT3: Daniel Serra, Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi, James Calado

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

#62 Risi Competizione Ferrari 296 GT3: Daniel Serra, Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi, James Calado

Risi Ferrari GTD'yi kazandı 

GTD sınıfları 24 saat boyunca sürekli değişen bir yarış sunarken, Pro kategorisi Daniel Serra, Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi ve James Calado'dan oluşan #62 Risi Competizione Ferrari 296 ile Bryan Sellers, Madison Snow, Neil Verhagen ve Sheldon van der Linde'den oluşan #1 Paul Miller Racing BMW M4 arasında geçen bir mücadeleye dönüştü.

Sellers iki saat kala fren pedalında sorun olduğunu bildirdi, bu nedenle ekip rotorları ve kaliperleri değiştirdi. Ancak sağ ön rotor göbeğe tam oturmadı ve van der Linde tekerlek neredeyse yerinden çıkacak şekilde pite döndü.

Araç piste üç tur geride döndü ve GTD Pro'da ikinci sırayı Laurin Heinrich, Seb Priaulx ve Michael Christensen'den oluşan pole kazanan AO Racing Porsche 911'e verdi.

Bu üçlünün dışında kalan herkes büyük sorunlar yaşadı.

Daha önce ELMS şampiyonu olmuş temsilcimiz Salih Yoluç 2024 yılı için kendisine farklı bir yol haritası çizdi. Bunun ilk adımı da Daytona 24 saate katılması oldu. Salih Yoluç, Lone Star Racing'in 80 numaralı Mercedes AMG GT3 ile 20. başladığı yarışı yarışın çeşitli bölümlerinde kaybettikleri zaman ile liderin 4 tur gerisine düşmelerine rağmen GTD kategorisini 8.sırada tamamladı.

Salih Yoluç, yarıştan sonra, "Sekizinci olduk, söylenecek bir şey yok." açıklamasında bulundu.

Yarış sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Pilotlar # Şase Tur Zaman Ara Pitler Puan Yarış dışı
1 United States D. Cameron Brazil F. Nasr Australia M. Campbell United States J. Newgarden Porsche Penske Motorsport 7 Porsche 963 791

23:58'24.723

   32    
2 Brazil P. Derani United Kingdom J. Aitken United Kingdom T. Blomqvist Whelen Cadillac Racing 31 Cadillac V-Series.R 791

+2.112

23:58'26.835

 2.112 33    
3 United States J. Taylor Switzerland L. Deletraz United States C. Herta United Kingdom J. Button Wayne Taylor Racing with Andretti 40 Acura ARX-06 791

+14.989

23:58'39.712

 12.877 32    
4 United Kingdom N. Tandy France M. Jaminet France K. Estre Belgium L. Vanthoor Porsche Penske Motorsport 6 Porsche 963 791

+15.387

23:58'40.110

 0.398 39    
5 Italy G. Bruni Switzerland N. Jani Belgium A. Picariello France R. Dumas Proton Competition 5 Porsche 963 791

+44.479

23:59'09.202

 29.092 32    
6 Netherlands T. van der Helm United Kingdom R. Westbrook United Kingdom P. Hanson United States B. Keating JDC/Miller Motorsports 85 Porsche 963 789

+2 Laps

23:59'19.406

 2 Laps 33    
7 United States C. dePhillippi United Kingdom N. Yelloly Belgium M. Martin Germany R. Rast BMW M Team RLL 25 BMW M Hybrid V8 778

+13 Laps

23:59'03.365

 11 Laps 33    
8 Finland J. Krohn Austria P. Eng Brazil A. Farfus Belgium D. Vanthoor BMW M Team RLL 24 BMW M Hybrid V8 776

+15 Laps

23:59'20.969

 2 Laps 33    
9 United States D. Merriman United Kingdom R. Dalziel
C. Zilisch
C. Rasmussen Era Motorsport
 18 ORECA 07 767

+24 Laps

23:59'46.247

 9 Laps 37    
10 United States G. Kurtz United States C. Braun United Kingdom T. Sowery
M. Jakobsen Crowdstrike Racing by APR
 04 ORECA 07 767

+24 Laps

23:59'53.047

 6.800 36    
11 United States G. Robinson Brazil F. Fraga Australia J. Burdon Brazil F. Massa Riley 74 ORECA 07 767

+24 Laps

24:00'04.187

 11.140 40    
12 Poland J. Smiechowski United States N. Boulle France T. Dillmann France C. Novalak Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports 52 ORECA 07 767

+24 Laps

24:00'04.480

 0.293 37    
13 Canada J. Farano
M. Dinan
Austria F. Habsburg New Zealand S. McLaughlin Tower Motorsports 		8 ORECA 07 767

+24 Laps

24:00'05.285

 0.805 37    
14 United States B. Keating
N. Pino
United Kingdom B. Hanley Mexico P. O'Ward United Autosports USA 		2 ORECA 07 765

+26 Laps

23:58'42.515

 2 Laps 39    
15 United States E. Lux
K. Simpson
Australia J. Allen
S. Alvarez Dragonspeed
 81 ORECA 07 764

+27 Laps

23:59'50.022

 1 Lap 39    
16
P. Hyett
France P. Chatin Australia M. Brabham
A. Quinn AO Racing
 99 ORECA 07 753

+38 Laps

23:59'28.160

 11 Laps 37    
17 Brazil D. Serra Italy D. Rigon Italy A. PierGuidi United Kingdom J. Calado Risi Competizione 62 Ferrari 296 GT3 733

+58 Laps

24:00'03.261

 20 Laps 31    
18 Germany L. Heinrich
S. Priaulx
Denmark M. Christensen AO Racing 		77 Porsche 911 GT3 R (992) 732

+59 Laps

23:58'48.041

 1 Lap 28    
19 United States R. Ward Switzerland P. Ellis Netherlands I. Dontje Canada D. Morad Winward Racing 57 Mercedes AMG GT3 731

+60 Laps

24:00'01.790

 1 Lap 30    
20 France S. Mann France F. Heriau Spain M. Molina Japan K. Cozzolino Af Corse 21 Ferrari 296 GT3 731

+60 Laps

24:00'04.521

 2.731 31    
21 United States B. Sellers United States M. Snow United States N. Verhagen South Africa S. Linde Paul Miller Racing 1 BMW M4 GT3 730

+61 Laps

23:58'27.560

 1 Lap 33    
22
M. Franco
A. Costa
Italy A. Balzan Monaco C. Sbirrazzuoli Conquest Racing 		34 Ferrari 296 GT3 730

+61 Laps

23:58'29.162

 1.602 33    
23 O. Triarsi
C. Scardina
R. Agostini Italy A. Rovera Triarsi Competizione 		023 Ferrari 296 GT3 730

+61 Laps

23:58'29.338

 0.176 33    
24 United States M. Skeen Canada M. Grenier United States K. Koch
M. Goetz Korthoff/Preston Motorsports
 32 Mercedes AMG GT3 730

+61 Laps

23:58'36.129

 6.791 29    
25 Switzerland R. Frey Denmark M. Gatting Belgium S. Bovy France D. Pin Iron Dames 83 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 730

+61 Laps

23:59'09.629

 33.500 30    
26
A. Adelson
E. Skeer Belgium J. Heylen France F. Makowiecki Wright Motorsports 		120 Porsche 911 GT3 R (992) 729

+62 Laps

23:58'49.765

 1 Lap 30    
27 Turkey S. Yoluç
R. Andrade
Australia S. Andrews United Kingdom A. Christodoulou Lone Star Racing 		80 Mercedes AMG GT3 729

+62 Laps

23:59'13.626

 23.861 36    
28 United States J. Andretti Colombia G. Chaves Canada S. Hargrove Austria T. Preining Andretti Motorsports 43 Porsche 911 GT3 R (992) 728

+63 Laps

23:58'45.431

 1 Lap 33    
29 United Kingdom R. Gunn Spain A. Riberas Germany M. Farnbacher Heart Of Racing Team 23 Aston Martin Vantage GT3 Evo 727

+64 Laps

23:59'01.874

 1 Lap 31    
30 Spain A. Garcia United Kingdom A. Sims Spain D. Juncadella Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports 3 Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 726

+65 Laps

23:58'26.939

 1 Lap 28    
31 United Kingdom H. Tincknell Germany M. Rockenfeller Germany C. Mies Ford Multimatic Motorsports 64 Ford Mustang GT3 726

+65 Laps

23:58'44.829

 17.890 27    
32 Italy R. Lacorte Italy G. Sernagiotto Italy A. Fuoco United States E. Cheever Cetilar Racing 47 Ferrari 296 GT3 722

+69 Laps

23:58'30.558

 4 Laps 33    
33
F. Perera
South Africa J. Pepper Italy A. Caldarelli Italy M. Bortolotti Iron Lynx 		19 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 721

+70 Laps

23:58'42.964

 1 Lap 34    
34 United States D. Brule United States A. Udell United States T. Hindman France J. Andlauer Kellymoss with Riley 92 Porsche 911 GT3 R (992) 719

+72 Laps

23:59'01.205

 2 Laps 32    
35
K. Li
Denmark A. Fjordbach Netherlands L. ten Voorde Austria K. Bachler MDK Motorsports 		86 Porsche 911 GT3 R (992) 718

+73 Laps

23:59'19.517

 1 Lap 32    
36 United States B. Iribe Switzerland F. Schandorff United Kingdom O. Millroy United Kingdom T. Gamble Inception Racing 70 McLaren 720S GT3 EVO 716

+75 Laps

23:58'36.519

 2 Laps 30    
37 United States T. Milner Netherlands N. Catsburg New Zealand E. Bamber Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports 4 Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 715

+76 Laps

23:58'36.868

 1 Lap 30    
38 United States R. Foley United States P. Gallagher
J. Walker
Germany J. Klingmann Turner Motorsport 		96 BMW M4 GT3 711

+80 Laps

23:59'08.980

 4 Laps 34    
dnf United States F. Montecalvo Canada P. Thompson United States A. Telitz Japan R. Miyata Vasser Sullivan 12 Lexus RC F GT3 705

+86 Laps

23:07'21.053

 6 Laps 27   Yarış dışı
40 Canada M. Goikhberg Italy L. Spinelli Canada D. DeFrancesco United Kingdom S. Mitchell Forte Racing 78 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 676

+115 Laps

23:59'41.758

 29 Laps 33    
dnf United States J. Hand Germany D. Müller Belgium F. Vervisch Ford Multimatic Motorsports 65 Ford Mustang GT3 650

+141 Laps

21:31'26.313

 26 Laps 28   Yarış dışı
42 Canada K. Marcelli Costa Rica D. Formal
G. Doyle
United States A. Harrison Wayne Taylor Racing with Andretti 		45 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 643

+148 Laps

24:00'17.685

 7 Laps 30    
dnf United States R. Taylor Portugal F. Albuquerque New Zealand B. Hartley Sweden M. Ericsson Wayne Taylor Racing with Andretti 10 Acura ARX-06 601

+190 Laps

21:35'22.036

 42 Laps 30   Yarış dışı
dnf Germany M. Kirchhofer United Kingdom O. Jarvis Canada J. Hinchcliffe United States A. Rossi Pfaff Motorsports 9 McLaren 720S GT3 EVO 532

+259 Laps

19:15'18.956

 69 Laps 24   Yarış dışı
dnf United States L. Willsey Portugal J. Barbosa
N. Siegel
United Kingdom J. Edgar Sean Creech Motorsport 		33 Ligier JS P217 510

+281 Laps

19:05'20.029

 22 Laps 28   Yarış dışı
dnf Canada A. Mantella
N. Varrone
United States T. Merrill Ireland C. Eastwood AWA 		17 Chevrolet Corvette C8.R GTD 508

+283 Laps

17:11'03.635

 2 Laps 26   Yarış dışı
dnf Netherlands R. vanderZande France S. Bourdais New Zealand S. Dixon Spain A. Palou Cadillac Racing 01 Cadillac V-Series.R 423

+368 Laps

13:14'45.769

 85 Laps 22   Yarış dışı
dnf United Kingdom J. Hawksworth United Kingdom B. Barnicoat United States K. Kirkwood United Kingdom M. Conway Vasser Sullivan 14 Lexus RC F GT3 397

+394 Laps

14:37'42.602

 26 Laps 17   Yarış dışı
dnf
S. Monk
United Kingdom K. Legge Colombia T. Calderon United Kingdom S. McAleer Gradient Racing 		66 Acura NSX GT3 368

+423 Laps

12:59'03.989

 29 Laps 20   Yarış dışı
dnf United States R. Hardwick Norway D. Olsen
G. Levorato
United States C. Lewis Proton Competition 		55 Ford Mustang GT3 367

+424 Laps

12:53'39.804

 1 Lap 19   Yarış dışı
dnf Canada O. Fidani United Kingdom M. Bell Germany L. Kern United Kingdom A. Lynn AWA 13 Chevrolet Corvette C8.R GTD 308

+483 Laps

13:14'03.111

 59 Laps 21   Yarış dışı
dnf Canada R. De Angelis Canada Z. Robichon United Kingdom I. James Denmark M. Sorensen Heart Of Racing Team 27 Aston Martin Vantage GT3 Evo 303

+488 Laps

10:18'53.225

 5 Laps 13   Yarış dışı
dnf United States J. Potter United States A. Lally United States S. Pumpelly Denmark N. Thiim Magnus Racing 44 Aston Martin Vantage GT3 Evo 294

+497 Laps

11:01'45.753

 9 Laps 19   Yarış dışı
dnf Italy C. Schiavoni Italy M. Cressoni France R. Grosjean Italy M. Cairoli Iron Lynx 60 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 293

+498 Laps

10:41'24.861

 1 Lap 18   Yarış dışı
dnf Australia K. Habul France J. Gounon Germany L. Stolz Germany M. Engel Sun Energy 1 75 Mercedes AMG GT3 193

+598 Laps

7:08'03.112

 100 Laps 13   Yarış dışı
dnf Denmark D. Andersen
S. Lucas
Germany L. Hörr United States S. Huffaker MDK by High Class Racing 		20 ORECA 07 185

+606 Laps

10:14'06.271

 8 Laps 19   Yarış dışı
dnf D. Goldburg United Kingdom P. diResta
B. Garg
Sweden F. Rosenqvist United Autosports USA 		22 ORECA 07 128

+663 Laps

4:57'40.916

 57 Laps 9   Yarış dışı
dnf Argentina L. Perez-Companc Denmark N. Nielsen
L. Wadoux
France M. Vaxivière Richard Mille AF Corse 		88 ORECA 07 107

+684 Laps

3:34'07.984

 21 Laps 7   Yarış dışı
dnf United States T. Steven Denmark M. Jensen
H. McElrea
France C. Milesi TDS Racing 		11 ORECA 07 58

+733 Laps

1:55'14.732

 49 Laps 4   Yarış dışı
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