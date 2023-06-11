Hamilton: "Umarım belgeselim tüm gençlere ilham olur"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Apple TV'de yayınlanacak belgeselinin "gençler üstünde bir etki bırakabilmesini" istiyor.
Mart ayında çekimlerine başlanan belgesel kapsamında Hamilton, bir film ekibi tarafından hem F1 padokunda, hem de özel hayatında takip edilecek.
Bu görüntüler ve arşiv görüntüleri, Apple tarafından yüksek profilli kişilerle yapılacak röportajlarla birleştirilecek. Konuyla ilgili daha fazla ayrıntı henüz bilinmiyor.
Projenin son durumu hakkında konuşan Hamilton ise belgeselin 1992'de üç kez şampiyon olan Senna'nın hayatını anlatan 52 dakikalık 'Racing Is In My Blood' belgeselinin yaptığı etkiyi yapmasını bekliyor.
Hamilton, "Apple ile birlikte hazırladığım belgesel farklı hissettiriyor. Etrafınızda sizi takip eden bir kamera olması garip hissettiriyor."
"Bu benim hayatımla ilgili, dahası, çocukken Ayrton Senna belgeselinin üstümde bıraktığı etkiyi başkalarının üstünde kendi yolculuğumla bırakabilmekle ilgili."
"Umarım belgesel, okuldan eve gelip televizyon karşısına geçen ve bir şeyler hayal eden tüm gençleri biraz olsun etkileyebilir."
"Umarım bunu izleyebilirler ve kendileri de harika bir şeyler yapmak için ilham alırlar." dedi.
Hamilton hopes his documentary can have a similar effect on young people as a 1992 release featuring Senna had on him.
Photo by: Ercole Colombo
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