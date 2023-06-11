Önceki / Susie Wolff: "F1'de kadınlara daha fazla yer verilmeli" Sonraki / Verstappen: "F1'de yapmak istediğim her şeyi zaten yaptım"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Hamilton: "Umarım belgeselim tüm gençlere ilham olur"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Apple TV'de yayınlanacak belgeselinin "gençler üstünde bir etki bırakabilmesini" istiyor.

Matt Kew
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, signs autographs for fans after the race

Mart ayında çekimlerine başlanan belgesel kapsamında Hamilton, bir film ekibi tarafından hem F1 padokunda, hem de özel hayatında takip edilecek.

Bu görüntüler ve arşiv görüntüleri, Apple tarafından yüksek profilli kişilerle yapılacak röportajlarla birleştirilecek. Konuyla ilgili daha fazla ayrıntı henüz bilinmiyor.

Projenin son durumu hakkında konuşan Hamilton ise belgeselin 1992'de üç kez şampiyon olan Senna'nın hayatını anlatan 52 dakikalık 'Racing Is In My Blood' belgeselinin yaptığı etkiyi yapmasını bekliyor.

Hamilton, "Apple ile birlikte hazırladığım belgesel farklı hissettiriyor. Etrafınızda sizi takip eden bir kamera olması garip hissettiriyor."

"Bu benim hayatımla ilgili, dahası, çocukken Ayrton Senna belgeselinin üstümde bıraktığı etkiyi başkalarının üstünde kendi yolculuğumla bırakabilmekle ilgili." 

"Umarım belgesel, okuldan eve gelip televizyon karşısına geçen ve bir şeyler hayal eden tüm gençleri biraz olsun etkileyebilir."

"Umarım bunu izleyebilirler ve kendileri de harika bir şeyler yapmak için ilham alırlar." dedi.

Hamilton hopes his documentary can have a similar effect on young people as a 1992 release featuring Senna had on him.

Hamilton hopes his documentary can have a similar effect on young people as a 1992 release featuring Senna had on him.

Photo by: Ercole Colombo

paylaşım
yorumlar

Susie Wolff: "F1'de kadınlara daha fazla yer verilmeli"

Verstappen: "F1'de yapmak istediğim her şeyi zaten yaptım"
Matt Kew Daha fazlası
Matt Kew
Mercedes, süspansiyon güncellemesiyle 'özgürleşti'

Mercedes, süspansiyon güncellemesiyle 'özgürleşti'

Formula 1
Kanada GP

Mercedes, süspansiyon güncellemesiyle 'özgürleşti' Mercedes, süspansiyon güncellemesiyle 'özgürleşti'

Stella: "İspanya, McLaren'ın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koydu"

Stella: "İspanya, McLaren'ın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koydu"

Formula 1
İspanya GP

Stella: "İspanya, McLaren'ın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koydu" Stella: "İspanya, McLaren'ın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koydu"

F1, Güney Afrika'da yarışma planlarını şimdilik rafa kaldırdı

F1, Güney Afrika'da yarışma planlarını şimdilik rafa kaldırdı

Formula 1

F1, Güney Afrika'da yarışma planlarını şimdilik rafa kaldırdı F1, Güney Afrika'da yarışma planlarını şimdilik rafa kaldırdı

Daha fazlası
Ayrton Senna
Symonds; Senna, Schumacher ve Alonso'yu karşılaştırdı

Symonds; Senna, Schumacher ve Alonso'yu karşılaştırdı

Formula 1

Symonds; Senna, Schumacher ve Alonso'yu karşılaştırdı Symonds; Senna, Schumacher ve Alonso'yu karşılaştırdı

McLaren, aracının halosunda Senna'nın logosunu ve adını taşıyacak

McLaren, aracının halosunda Senna'nın logosunu ve adını taşıyacak

Formula 1
Monako GP

McLaren, aracının halosunda Senna'nın logosunu ve adını taşıyacak McLaren, aracının halosunda Senna'nın logosunu ve adını taşıyacak

Özel içerik: Senna'yı özel kılan öncü yaklaşımı

Özel içerik: Senna'yı özel kılan öncü yaklaşımı

Formula 1

Özel içerik: Senna'yı özel kılan öncü yaklaşımı Özel içerik: Senna'yı özel kılan öncü yaklaşımı

Son Haberler

Leclerc: "Gelecekte Le Mans 24 Saat'i denemek istiyorum"

Leclerc: "Gelecekte Le Mans 24 Saat'i denemek istiyorum"

F1 Formula 1
Kanada GP

Leclerc: "Gelecekte Le Mans 24 Saat'i denemek istiyorum" Leclerc: "Gelecekte Le Mans 24 Saat'i denemek istiyorum"

Wolff: "Montreal, yapı itibariyle W14'e uymuyor"

Wolff: "Montreal, yapı itibariyle W14'e uymuyor"

F1 Formula 1
Kanada GP

Wolff: "Montreal, yapı itibariyle W14'e uymuyor" Wolff: "Montreal, yapı itibariyle W14'e uymuyor"

Mercedes, Kanada'da Red Bull'u yakalamayı beklemiyor

Mercedes, Kanada'da Red Bull'u yakalamayı beklemiyor

F1 Formula 1
Kanada GP

Mercedes, Kanada'da Red Bull'u yakalamayı beklemiyor Mercedes, Kanada'da Red Bull'u yakalamayı beklemiyor

Mekies: "Genç Sürücü Akademisi'nde çıtayı Red Bull belirliyor"

Mekies: "Genç Sürücü Akademisi'nde çıtayı Red Bull belirliyor"

F1 Formula 1

Mekies: "Genç Sürücü Akademisi'nde çıtayı Red Bull belirliyor" Mekies: "Genç Sürücü Akademisi'nde çıtayı Red Bull belirliyor"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.