Symonds; Senna, Schumacher ve Alonso'yu karşılaştırdı

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Formula 1'in baş teknik sorumlusu Symonds, 1980'den 2008'e kadar 'Team Enstone' ile çalıştığı süre boyunca üç F1 Dünya Şampiyonu ile de çalıştı.

1980'lerde Benetton ve Renault takımlarının öncüsü olan Toleman'da görev alan Symonds, Ayrton Senna'nın takımla ilk çalışmaya başladığı dönemde, takımın önde gelen mühendislerinden biriydi.

Symonds, 1994'teki ilk şampiyonluk yılında ve 1995'te Michael Schumacher'in yarış mühendisiydi. Schumacher'in Ferrari'ye gitmesiyle Enstone'da kalan Symonds, o dönem Fernando Alonso'nun Renault ile 2005 ve 2006 şampiyonluklarını kazanmasıyla bir başka Dünya Şampiyonu ile de çalışmış oldu.

Ocak ayında Birmingham'da düzenlenen Autosport International'a katılan Symonds, üç Dünya Şampiyonunu karşılaştırdı.

Symonds, “Ayrton, Michael ve Fernando ile çalıştım."

“İlginç olan şu ki, aşağı yukarı her biriyle onar yıl arayla çalıştım. Yani Ayrton ile 1980'lerde, Michael ile 1990'larda, Fernando ile 2000'lerde."

“Unutmamanız gereken şey, bu üç ayrı dönemde de bir sürücüden beklenenlerin çok farklı olduğudur. Herhangi bir işte on yıl uzun bir süredir ama motor sporlarında bu bir yüzyıl gibidir -her şey çok ama çok hızlı değişir." dedi.

Symonds, takımların sürücülerden beklentilerinin bu süre zarfında nasıl değiştiğini anlattı.

Michael Schumacher, Benetton B192 Ford and Martin Brundle, Benetton B192 Ford pass Ayrton Senna, McLaren MP4-7A Honda Fotoğraf: Ercole Colombo

Symonds, “Ayrton'la Toleman'da çalışırken, henüz veri toplama cihazları yoktu. O dönem ilk veri toplama cihazlarımızı oluşturuyorduk."

“Bu yüzden sürücüye birçok konuda çok güveniyorduk: Düzlüğün sonunda hangi devirde gittiği, doğru vitese takıp takmadığı, su ve yağ sıcaklığı, radyatörleri doğru şekilde boşaltıp boşaltmadığı ve bunun gibi şeyler."

“Aracı hızlı sürmenin yanı sıra taktiksel olarak da tüm bunları düşünmek zorundaydık. Fernando döneminde ise araçta neler olup bittiği hakkında bu tür ayrıntılar açısından ondan çok daha fazla şey biliyorduk. O noktada en önemlisi, araç dinamiklerini sürücüye uygun bir hale nasıl getirdiğinizi yorumlayabilecek sürücüyü bulmaktır."

“Örneğin Michael, oldukça dengesiz araç severdi. Çok hızlı bir aracınız olsa da, bunu kullanmak için çok iyi bir sürücü olmanız gerekir. Eskiden [Michael'ın] aracını oldukça dengesiz bir şekilde ayarlardık ve takım arkadaşları bu yüzden çok zorlanırdı."

“Dolayısıyla bir sürücüyü, kimin hızlı olduğunu ve neden hızlı olduğunu değerlendirmek, o dönem koşulları göz önüne alındığında gerçekten zor." dedi.