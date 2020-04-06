Brown: "Önlem almazsak dört takım F1'den ayrılabilir"

McLaren patronu Zak Brown, Formula 1'in koronavirüs krizi nedeniyle "çok kırılgan bir durumda" olduğunu ve hayatta kalmak için büyük değişikliklere ihtiyacı olduğunu söylüyor.

“Tüm bu durum potansiyel olarak bazı takımları mahvedebilir ve eğer pek çok takım için yıkıcıysa, o zaman Formula 1'i bir bütün olarak tehdit edecek."

"Gerçekten radikal önlemler almazsak, iki takımın şampiyonayı terk edeceğini hayal edebiliyorum. Aslında, bana göre doğru şekilde ele alınmazsa dört takım bir anda yok olabilir."

"Ve sonra, bir F1 takımını yükseltmenin ne kadar çok vakit aldığını ve şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik ve sağlık krizi göz önüne alındığında, geçmişte olduğu gibi bu takımları almak isteyen insanlar olacağını düşünmek... Açıkçası bu açıdan bundan daha kötü bir zamanlama olabileceğini sanmıyorum."

"Bence Formula 1 şu anda çok kırılgan bir durumda."

Takımlar zaten büyük bir maliyet düşüşü konusunda anlaştılar. Özellikle, yeni yönetmeliğe geçişin 2022'ye ertelenmesi ve bütçe sınırının sezon başına 150 milyon dolara düşürülmesi bu hamlelerden bazıları.

Ancak Brown'a göre aha da ileri gidilmeli ve bütçe sınırı 100 milyon dolar ile sınırlandırılmalı. Ancak en iyi takımlardan sadece Mercedes bu fikri destekliyor.

Ferrari ve Red Bull ise 150 milyon doların altına inmesine yanaşmıyor.

Brown tam da bundan ötürü rakiplerini sert şekilde eleştirdi.

"Herkes 150 milyon dolara inmeyi kabul etti ve güçlü çoğunluk -büyük takımlardan biri de dahil olmak üzere- büyük ölçüde 150 milyon doların altına inmeye istekliler."

"Eğer yeterince agresif bir bütçe sınırı hazırlayamazsak ve bazı insanlar bu yıl para harcayıp, bunu geri alma şansları olmadığını düşünürlerse o zaman kendilerine 'neden buradayız?' diye soracaklar. Açıkçası sadece harcanan rakamları telafi etmek için F1'de yarışan kimse olduğunu düşünmüyorum."

"Futbolda herkes Manchester United ve Liverpool'a karşı zafer şansının daha zayıf olduğunu biliyorlar, ama yine de her takımın onları yenme şansı var. Oysa F1'de durum böyle değil."

"Birkaç takım, sporumuzun varlığını tehdit etme ihtimalini umursamayarak, çıkarlarını herkesin önüne koyarsa, sonrasında hepimiz kaybetmeye başlarız."

"Hatta daha önce bir rakip olarak görmedikleri takımlara karşı adil şekilde mücadele etmekten rahatsız olduklarını düşünürüz. Ya da belki de hiç savaşmadıkları için adil şekilde mücadele etmekten rahatsız olduklarını düşünürüz."

"Benim aklımdaki spor, herkesin adil ve eşit şekilde mücadele etme şansı yakaladığı bir spor. Bu, ağır sıklette savaşan bir boksörün orta veya daha hafif sıkletlerle savaşmak istemesi gibi bir şey."

Brown'a göre toplantı epey zorlu geçecek.

"Elbette bir bölünme var. Ama %50'ye 50 bir bölünme değil. Daha çok %80'e 20 olduğunu söyleyebilirim. Ama gerçek şu ki takımların %80'iyle hayatta kalabilirsiniz, ama %20'siyle kalamazsınız.

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