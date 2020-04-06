Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
235 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Brown: "Önlem almazsak dört takım F1'den ayrılabilir"

paylaşım
yorumlar
Brown: "Önlem almazsak dört takım F1'den ayrılabilir"
Ekleyen:
, Editör
6 Nis 2020 06:42

McLaren CEO'su Zak Brown, takımların önlem almaması halinde dört takımın spordan ayrılabileceğini düşünüyor ve takım patronları toplantısının zor geçeceğini tahmin ediyor.

McLaren patronu Zak Brown, Formula 1'in koronavirüs krizi nedeniyle "çok kırılgan bir durumda" olduğunu ve hayatta kalmak için büyük değişikliklere ihtiyacı olduğunu söylüyor.

“Tüm bu durum potansiyel olarak bazı takımları mahvedebilir ve eğer pek çok takım için yıkıcıysa, o zaman Formula 1'i bir bütün olarak tehdit edecek."

"Gerçekten radikal önlemler almazsak, iki takımın şampiyonayı terk edeceğini hayal edebiliyorum. Aslında, bana göre doğru şekilde ele alınmazsa dört takım bir anda yok olabilir."

"Ve sonra, bir F1 takımını yükseltmenin ne kadar çok vakit aldığını ve şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik ve sağlık krizi göz önüne alındığında, geçmişte olduğu gibi bu takımları almak isteyen insanlar olacağını düşünmek... Açıkçası bu açıdan bundan daha kötü bir zamanlama olabileceğini sanmıyorum."

"Bence Formula 1 şu anda çok kırılgan bir durumda."

Takımlar zaten büyük bir maliyet düşüşü konusunda anlaştılar. Özellikle, yeni yönetmeliğe geçişin 2022'ye ertelenmesi ve bütçe sınırının sezon başına 150 milyon dolara düşürülmesi bu hamlelerden bazıları.

Ancak Brown'a göre  aha da ileri gidilmeli ve bütçe sınırı 100 milyon dolar ile sınırlandırılmalı. Ancak en iyi takımlardan sadece Mercedes bu fikri destekliyor.

Ferrari ve Red Bull ise 150 milyon doların altına inmesine yanaşmıyor.

Brown tam da bundan ötürü rakiplerini sert şekilde eleştirdi.

"Herkes 150 milyon dolara inmeyi kabul etti ve güçlü çoğunluk -büyük takımlardan biri de dahil  olmak üzere- büyük ölçüde 150 milyon doların altına inmeye istekliler."

"Eğer yeterince agresif bir bütçe sınırı hazırlayamazsak ve bazı insanlar bu yıl para harcayıp, bunu geri alma şansları olmadığını düşünürlerse o zaman kendilerine 'neden buradayız?' diye soracaklar. Açıkçası sadece harcanan rakamları telafi etmek için F1'de yarışan kimse olduğunu düşünmüyorum."

"Futbolda herkes Manchester United ve Liverpool'a karşı zafer şansının daha zayıf olduğunu biliyorlar, ama yine de her takımın onları yenme şansı var. Oysa F1'de durum böyle değil."

"Birkaç takım, sporumuzun varlığını tehdit etme ihtimalini umursamayarak, çıkarlarını herkesin önüne koyarsa, sonrasında hepimiz kaybetmeye başlarız."

"Hatta daha önce bir rakip olarak görmedikleri takımlara karşı adil şekilde mücadele etmekten rahatsız olduklarını düşünürüz. Ya da belki de hiç savaşmadıkları için adil şekilde mücadele etmekten rahatsız olduklarını düşünürüz."

"Benim aklımdaki spor, herkesin adil ve eşit şekilde mücadele etme şansı yakaladığı bir spor. Bu, ağır sıklette savaşan bir boksörün orta veya daha hafif sıkletlerle savaşmak istemesi gibi bir şey."

Brown'a göre toplantı epey zorlu geçecek.

"Elbette bir bölünme var. Ama %50'ye 50 bir bölünme değil. Daha çok %80'e 20 olduğunu söyleyebilirim. Ama gerçek şu ki takımların %80'iyle hayatta kalabilirsiniz, ama %20'siyle kalamazsınız.

Alakalı video

Sonraki haber
Hockenheim, zor zamanlara rağmen hayatta kalmayı umuyor

Önceki haber

Hockenheim, zor zamanlara rağmen hayatta kalmayı umuyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
67 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
11:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
15:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
14:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
14:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Senna'nın Schumacher'i kızdırdığı gün

2
eSports

F1 Sanal Grand Prix: Leclerc çıktığı ilk yarışın galibi oldu!

3
Formula 1

Montezemolo: "Senna kaza yapmasaydı Ferrari'ye gelecekti"

4
Formula 1

Hockenheim, zor zamanlara rağmen hayatta kalmayı umuyor

32dk
5
Formula 1

Avustralya GP'den önce iptal edilen ilk ve tek F1 yarışı

Son Videolar

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu? 01:41
Formula 1

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu?

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Son Haberler

Brown: "Önlem almazsak dört takım F1'den ayrılabilir"
F1

Brown: "Önlem almazsak dört takım F1'den ayrılabilir"

Hockenheim, zor zamanlara rağmen hayatta kalmayı umuyor
F1

Hockenheim, zor zamanlara rağmen hayatta kalmayı umuyor

Senna'nın Schumacher'i kızdırdığı gün
F1

Senna'nın Schumacher'i kızdırdığı gün

Ron Dennis, İngiltere'deki sağlık çalışanları için yardım kampanyası başlattı
F1

Ron Dennis, İngiltere'deki sağlık çalışanları için yardım kampanyası başlattı

Montezemolo: "Senna kaza yapmasaydı Ferrari'ye gelecekti"
F1

Montezemolo: "Senna kaza yapmasaydı Ferrari'ye gelecekti"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.