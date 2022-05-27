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Formula 1 / Monako GP Haberler

McLaren, aracının halosunda Senna'nın logosunu ve adını taşıyacak

McLaren, bu hafta sonu yapılacak Monako Grand Prix'sinde Ayrton Senna'nın adını ve logosunu taşıyacak.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
McLaren, aracının halosunda Senna'nın logosunu ve adını taşıyacak
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Senna en çok McLaren'da yakaladığı başarılarıyla hatırlanıyor çünkü Woking merkezli takımla üç dünya şampiyonluğu kazanmayı başardı.

Williams, 1994 San Marino Grand Prix'sinde kendi araçlarıyla yaptığı kazanın ardından hayatını kaybeden Senna'nın adını ve logosunu, uzun yıllar ön kanadında taşıdı.

Ancak 2022 sezonu öncesinde Senna'nın adı ve logosu araçtan kaldırıldı.

Williams takım patronu Jost Capito, takımın artık 1994 San Marino GP'de olanları hatırlamayı bırakmak ve önüne bakmak istediğini dile getirdi. Senna'yı onurlandırmak için özel bir müze hazırladıklarının altını çizen Capito, artık bu konuda bir sonraki adımı atmanın herkes için faydalı olacağı konusunda netti.

Senna logo on the front wing of Williams FW42

Senna logo on the front wing of Williams FW42

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Fakat bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monako GP öncesinde McLaren, Senna'yı unutmadı ve Brezilyalı pilot onuruna, adını ve logosunu aracın halosuna ekledi.

Cuma sabahı takım tarafından yayınlanan kısa bir videoda McLaren, Senna'ya olan saygısını ortaya koydu ve aynı zaman bu ismi taşımanın getirdiği mutluluğun altını çizdi.

Senna adının eklenmesi, Senna Vakfı'nın da tam desteğini aldı.

1988'den 1993'e kadar McLaren için yarışan Senna, 1988, 1990 ve 1991 yıllarında üç ayrı dünya şampiyonluğu kazandı.

Takımla katıldığı 96 yarıştan 35'ini kazanan Senna, F1'deki son zaferini de 1993 Avustralya GP'sinde McLaren'la elde etti.

 

 

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