McLaren, aracının halosunda Senna'nın logosunu ve adını taşıyacak

Senna en çok McLaren'da yakaladığı başarılarıyla hatırlanıyor çünkü Woking merkezli takımla üç dünya şampiyonluğu kazanmayı başardı.

Williams, 1994 San Marino Grand Prix'sinde kendi araçlarıyla yaptığı kazanın ardından hayatını kaybeden Senna'nın adını ve logosunu, uzun yıllar ön kanadında taşıdı.

Ancak 2022 sezonu öncesinde Senna'nın adı ve logosu araçtan kaldırıldı.

Williams takım patronu Jost Capito, takımın artık 1994 San Marino GP'de olanları hatırlamayı bırakmak ve önüne bakmak istediğini dile getirdi. Senna'yı onurlandırmak için özel bir müze hazırladıklarının altını çizen Capito, artık bu konuda bir sonraki adımı atmanın herkes için faydalı olacağı konusunda netti.

Senna logo on the front wing of Williams FW42

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images