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IndyCar St. Petersburg
Yarış raporu

IndyCar St. Petersburg: Newgarden sezonun ilk yarışını kazandı

Petersburg sokaklarında düzenlenen IndyCar Serisinin açılış yarışını Team Penske'den Josef Newgarden kazandı.

Charles Bradley
Charles Bradley
Güncel:

İzle: IndyCar: St Petersburg Newgarden Wins Season Opener

Newgarden 92 tur lider götürdüğü yarışta yavaş bir ilk pitstoptan sonra liderliği kaybetti. Ancak kısa bir süre sonra liderlik için tekrar savaştı ve galibiyete ulaşmayı bildi.

İkinci sırada yarışa başlayan Felix Rosenqvist'in (Meyer Shank Racing) daha yumuşak olan yedek lastiklerine karşı daha sert olan ana lastikleri kullanarak pole pozisyonundan başlayan Newgarden karşı avantaj elde etmek istedi. 

Newgarden, Rosenqvist'in 1. virajdaki çılgınca atağına rağmen zirvedeki yerini korurken, Colton Herta (Andretti Global) Pato O'Ward'dan (Arrow McLaren) 1. virajda dışarıdan gelerek üçüncülüğü kaptı.

Andretti Global'den Marcus Ericsson, Scott McLaughlin (Team Penske) ve Rinus VeeKay'in (Ed Carpenter Racing) önünde beşinci sırayı alırken, Romain Grosjean (Juncos Hollinger Racing) 1. virajda sıkışıp zaman kaybederek sekizinci sıraya geriledi. McLaughlin ilk virajda VeeKay'i geçerek dokuzuncu sıradan altıncı sıraya yükseldi.

Rahal Letterman Lanigan Racing'in en iyi başlangıç pozisyonuna sahip pilotu Christian Lundgaard, 4. Virajda arkadan gelen bir temas sonrasında sağ arka lastiği patladı ve ilk turun sonunda pite girmek zorunda kaldı.

Newgarden 10 tur sonra Rosenqvist'i bir saniyenin biraz altında bir farkla önünde ilerlerken, Herta, O'Ward, Ericsson ve McLaughlin'den oluşan ekip 100 turluk yarışta tam yakıt tasarrufu moduna geçerken 3 saniye daha geriye düştü.

Chip Ganassi Racing'den 10. sıradaki Marcus Armstrong 26. turda 10. virajda kaza yapıp sezonun ilk tüm pist sarı bayrak uyarısı verildiğinde Newgarden 1.9 saniye farkla liderdi.

Neredeyse tüm pist St Peterburg'da pite geldi ve Herta, Rosenqvist ve Newgarden'ın önünde lider olarak piste döndü. Newgarden, O'Ward nedeniyle pitten geç ayrılde ve liderlikten üçüncülüğe düştü. Ancak pit çıkışında Rosenqvist'in ön kanadının önde alduğu anlaşılınca Herta liderliği bırakmak zorunda kaldı.

Yarış 31. turda, pit yapmayan tek sürücü olan Lundgaard'ın Rosenqvist, Herta, Newgarden, O'Ward ve McLaughlin'in önünde liderliğiyle yeniden başladı.

Newgarden 4. virajda Herta'yı geçerek ikinci oldu. Herta daha sonra sert lastikleri ısıtmakta zorlandığı için O'Ward ve McLaughlin'e de sıra kaybetti.

Newgarden, 32. turda 4. virajda liderlik için Rosenqvist'e atak yaptı ama geçemedi e bir tur sonra 1. virajda bir hamle daha yaparak liderliği aldı. O'Ward, Herta gibi Rosenqvist'i geçti.

Ardından Sting Ray Robb (AJ Foyt Racing) 1. virajda sorun yaşayarak ikinci tüm pistte sarı bayrakları çıkardı. 

Lundgaard bu dönemde pite girerek Newgarden'ı asıl yarış liderliğine taşıdı. Bu noktada, Dale Coyne Racing'in çaylak pilotu Colin Braun durduğu sırada büyük bir yakıt yangını yaşadı ancak yarışa devam etti.

Ericsson'un Andretti ile ilk yarışı 52. turda aracının güç kaybetmesiyle sona erdi ve pit alanına dalarak ilk altıdaki yerini kaybetti. 

Power 60. turda 10. virajda VeeKay'i geçerken, Dixon da birkaç tur sonra 1. virajda VeeKay'i geride bıraktı. VeeKay daha sonra 4. virajda Grosjean ile çarpıştı.

McLaughlin 32 tur kala 10. Virajda Rosenqvist'i geçerek dördüncülüğe yükseldi, hemen öncesinde Linus Lundqvist, Grosjean'ın spin atmasının ardından CGR aracını 10. virajda lastik duvarına çarparak yarışın üçüncü sarı bayrak periyoduna neden oldu. Grosjean daha sonra kazaya neden olduğu için aldığı geçiş cezasının ardından vites kutusu sorunu nedeniyle yarış dışı kaldı.

Yarış btime 28 tur kala yeniden başlarken, Herta 3. virajda büyük bir kayma yaşa a da McLaughlin'i arkasında tutmayı başardı. Ancak eski Supercars yıldızının 10. Virajda Herta'yı geçmeyi başardı. McLaughlin ile aynı lastik stratejisini kullanan Power, bir tur sonra 1. virajda Herta'yı geride bıraktı.

McLaughlin, iki pit stratejisiyle finişe ulaşması için daha fazla yakıt tasarrufu yapması gerektiği için O'Ward'ı çok fazla zorlayamadı.

Newgarden, O'Ward'ın 8 saniye önünde etkileyici bir zafere imza attı. 

 

St. Petersburg IndyCar Sonuçları:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara Mph Pitler Puan Yarış dışı
1 United States J. Newgarden Team Penske 2 100

1:51'29.5954

   96.867 2 54  
2 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 100

+7.9121

1:51'37.5075

 7.9121 96.752 2 40  
3 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 100

+8.4577

1:51'38.0531

 0.5456 96.745 2 35  
4 Australia W. Power Team Penske 12 100

+9.0559

1:51'38.6513

 0.5982 96.736 2 32  
5 United States C. Herta Andretti Global with Curb-Agajanian 26 100

+10.2578

1:51'39.8532

 1.2019 96.719 2 31  
6 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 100

+11.8036

1:51'41.3990

 1.5458 96.696 2 28  
7 Sweden F. Rosenqvist Michael Shank Racing 60 100

+14.4044

1:51'43.9998

 2.6008 96.659 2 26  
8 United States A. Rossi Arrow McLaren 7 100

+15.7853

1:51'45.3807

 1.3809 96.639 2 24  
9 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 100

+16.2964

1:51'45.8918

 0.5111 96.631 2 22  
10 Netherlands R. van Kalmthout Ed Carpenter Racing 21 100

+18.8346

1:51'48.4300

 2.5382 96.595 2 20  
11 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 100

+23.0437

1:51'52.6391

 4.2091 96.534 2 19  
12 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 100

+24.5876

1:51'54.1830

 1.5439 96.512 2 18  
13 United Kingdom C. Ilott Arrow McLaren 6 100

+28.7113

1:51'58.3067

 4.1237 96.453 2 17  
14 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 4 100

+29.5662

1:51'59.1616

 0.8549 96.441 2 16  
15 Brazil P. Fittipaldi Rahal Letterman Lanigan Racing 30 100

+32.8175

1:52'02.4129

 3.2513 96.394 2 15  
16 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 100

+34.6955

1:52'04.2909

 1.8780 96.367 3 14  
17 United Kingdom T. Blomqvist Michael Shank Racing 66 100

+40.4726

1:52'10.0680

 5.7771 96.284 2 13  
18 Argentina A. Canapino Juncos Hollinger Racing 78 100

+42.1247

1:52'11.7201

 1.6521 96.261 2 12  
19 United Kingdom J. Harvey Dale Coyne Racing 18 100

+49.3453

1:52'18.9407

 7.2206 96.158 2 11  
20 Denmark C. Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 45 100

+58.7347

1:52'28.3301

 9.3894 96.024 3 11  
21
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 20 99

+1 Lap

1:52'21.5301

 1 Lap 95.159 2 9  
22 United States C. Braun Dale Coyne Racing 51 99

+1 Lap

1:52'27.0026

 5.4725 95.082 2 8  
23 Sweden L. Lundqvist Chip Ganassi Racing 8 97

+3 Laps

1:52'27.7687

 2 Laps 93.151 2 7  
24 France R. Grosjean Juncos Hollinger Racing 77 82

+18 Laps

1:33'29.4950

 15 Laps 94.725 2 6 Mechanical
25 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 52

+48 Laps

59'35.2774

 30 Laps 94.247 1 5 Kaza
26
R. Robb A.J. Foyt Enterprises
 41 33

+67 Laps

37'17.3009

 19 Laps 95.579 1 5 Spin
27 New Zealand M. Armstrong Chip Ganassi Racing 11 25

+75 Laps

26'07.8934

 8 Laps 103.323   5 Kaza
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