IndyCar St. Petersburg: Newgarden sezonun ilk yarışını kazandı
Petersburg sokaklarında düzenlenen IndyCar Serisinin açılış yarışını Team Penske'den Josef Newgarden kazandı.
İzle: IndyCar: St Petersburg Newgarden Wins Season Opener
Newgarden 92 tur lider götürdüğü yarışta yavaş bir ilk pitstoptan sonra liderliği kaybetti. Ancak kısa bir süre sonra liderlik için tekrar savaştı ve galibiyete ulaşmayı bildi.
İkinci sırada yarışa başlayan Felix Rosenqvist'in (Meyer Shank Racing) daha yumuşak olan yedek lastiklerine karşı daha sert olan ana lastikleri kullanarak pole pozisyonundan başlayan Newgarden karşı avantaj elde etmek istedi.
Newgarden, Rosenqvist'in 1. virajdaki çılgınca atağına rağmen zirvedeki yerini korurken, Colton Herta (Andretti Global) Pato O'Ward'dan (Arrow McLaren) 1. virajda dışarıdan gelerek üçüncülüğü kaptı.
Andretti Global'den Marcus Ericsson, Scott McLaughlin (Team Penske) ve Rinus VeeKay'in (Ed Carpenter Racing) önünde beşinci sırayı alırken, Romain Grosjean (Juncos Hollinger Racing) 1. virajda sıkışıp zaman kaybederek sekizinci sıraya geriledi. McLaughlin ilk virajda VeeKay'i geçerek dokuzuncu sıradan altıncı sıraya yükseldi.
Rahal Letterman Lanigan Racing'in en iyi başlangıç pozisyonuna sahip pilotu Christian Lundgaard, 4. Virajda arkadan gelen bir temas sonrasında sağ arka lastiği patladı ve ilk turun sonunda pite girmek zorunda kaldı.
Newgarden 10 tur sonra Rosenqvist'i bir saniyenin biraz altında bir farkla önünde ilerlerken, Herta, O'Ward, Ericsson ve McLaughlin'den oluşan ekip 100 turluk yarışta tam yakıt tasarrufu moduna geçerken 3 saniye daha geriye düştü.
Chip Ganassi Racing'den 10. sıradaki Marcus Armstrong 26. turda 10. virajda kaza yapıp sezonun ilk tüm pist sarı bayrak uyarısı verildiğinde Newgarden 1.9 saniye farkla liderdi.
Neredeyse tüm pist St Peterburg'da pite geldi ve Herta, Rosenqvist ve Newgarden'ın önünde lider olarak piste döndü. Newgarden, O'Ward nedeniyle pitten geç ayrılde ve liderlikten üçüncülüğe düştü. Ancak pit çıkışında Rosenqvist'in ön kanadının önde alduğu anlaşılınca Herta liderliği bırakmak zorunda kaldı.
Yarış 31. turda, pit yapmayan tek sürücü olan Lundgaard'ın Rosenqvist, Herta, Newgarden, O'Ward ve McLaughlin'in önünde liderliğiyle yeniden başladı.
Newgarden 4. virajda Herta'yı geçerek ikinci oldu. Herta daha sonra sert lastikleri ısıtmakta zorlandığı için O'Ward ve McLaughlin'e de sıra kaybetti.
Newgarden, 32. turda 4. virajda liderlik için Rosenqvist'e atak yaptı ama geçemedi e bir tur sonra 1. virajda bir hamle daha yaparak liderliği aldı. O'Ward, Herta gibi Rosenqvist'i geçti.
Ardından Sting Ray Robb (AJ Foyt Racing) 1. virajda sorun yaşayarak ikinci tüm pistte sarı bayrakları çıkardı.
Lundgaard bu dönemde pite girerek Newgarden'ı asıl yarış liderliğine taşıdı. Bu noktada, Dale Coyne Racing'in çaylak pilotu Colin Braun durduğu sırada büyük bir yakıt yangını yaşadı ancak yarışa devam etti.
Ericsson'un Andretti ile ilk yarışı 52. turda aracının güç kaybetmesiyle sona erdi ve pit alanına dalarak ilk altıdaki yerini kaybetti.
Power 60. turda 10. virajda VeeKay'i geçerken, Dixon da birkaç tur sonra 1. virajda VeeKay'i geride bıraktı. VeeKay daha sonra 4. virajda Grosjean ile çarpıştı.
McLaughlin 32 tur kala 10. Virajda Rosenqvist'i geçerek dördüncülüğe yükseldi, hemen öncesinde Linus Lundqvist, Grosjean'ın spin atmasının ardından CGR aracını 10. virajda lastik duvarına çarparak yarışın üçüncü sarı bayrak periyoduna neden oldu. Grosjean daha sonra kazaya neden olduğu için aldığı geçiş cezasının ardından vites kutusu sorunu nedeniyle yarış dışı kaldı.
Yarış btime 28 tur kala yeniden başlarken, Herta 3. virajda büyük bir kayma yaşa a da McLaughlin'i arkasında tutmayı başardı. Ancak eski Supercars yıldızının 10. Virajda Herta'yı geçmeyi başardı. McLaughlin ile aynı lastik stratejisini kullanan Power, bir tur sonra 1. virajda Herta'yı geride bıraktı.
McLaughlin, iki pit stratejisiyle finişe ulaşması için daha fazla yakıt tasarrufu yapması gerektiği için O'Ward'ı çok fazla zorlayamadı.
Newgarden, O'Ward'ın 8 saniye önünde etkileyici bir zafere imza attı.
St. Petersburg IndyCar Sonuçları:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|Mph
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|1
|J. Newgarden Team Penske
|2
|100
|
1:51'29.5954
|96.867
|2
|54
|2
|P. O'Ward Arrow McLaren
|5
|100
|
+7.9121
1:51'37.5075
|7.9121
|96.752
|2
|40
|3
|S. McLaughlin Team Penske
|3
|100
|
+8.4577
1:51'38.0531
|0.5456
|96.745
|2
|35
|4
|W. Power Team Penske
|12
|100
|
+9.0559
1:51'38.6513
|0.5982
|96.736
|2
|32
|5
|C. Herta Andretti Global with Curb-Agajanian
|26
|100
|
+10.2578
1:51'39.8532
|1.2019
|96.719
|2
|31
|6
|A. Palou Chip Ganassi Racing
|10
|100
|
+11.8036
1:51'41.3990
|1.5458
|96.696
|2
|28
|7
|F. Rosenqvist Michael Shank Racing
|60
|100
|
+14.4044
1:51'43.9998
|2.6008
|96.659
|2
|26
|8
|A. Rossi Arrow McLaren
|7
|100
|
+15.7853
1:51'45.3807
|1.3809
|96.639
|2
|24
|9
|S. Dixon Chip Ganassi Racing
|9
|100
|
+16.2964
1:51'45.8918
|0.5111
|96.631
|2
|22
|10
|R. van Kalmthout Ed Carpenter Racing
|21
|100
|
+18.8346
1:51'48.4300
|2.5382
|96.595
|2
|20
|11
|S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises
|14
|100
|
+23.0437
1:51'52.6391
|4.2091
|96.534
|2
|19
|12
|K. Kirkwood Andretti Global
|27
|100
|
+24.5876
1:51'54.1830
|1.5439
|96.512
|2
|18
|13
|C. Ilott Arrow McLaren
|6
|100
|
+28.7113
1:51'58.3067
|4.1237
|96.453
|2
|17
|14
|K. Simpson Chip Ganassi Racing
|4
|100
|
+29.5662
1:51'59.1616
|0.8549
|96.441
|2
|16
|15
|P. Fittipaldi Rahal Letterman Lanigan Racing
|30
|100
|
+32.8175
1:52'02.4129
|3.2513
|96.394
|2
|15
|16
|G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing
|15
|100
|
+34.6955
1:52'04.2909
|1.8780
|96.367
|3
|14
|17
|T. Blomqvist Michael Shank Racing
|66
|100
|
+40.4726
1:52'10.0680
|5.7771
|96.284
|2
|13
|18
|A. Canapino Juncos Hollinger Racing
|78
|100
|
+42.1247
1:52'11.7201
|1.6521
|96.261
|2
|12
|19
|J. Harvey Dale Coyne Racing
|18
|100
|
+49.3453
1:52'18.9407
|7.2206
|96.158
|2
|11
|20
|C. Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing
|45
|100
|
+58.7347
1:52'28.3301
|9.3894
|96.024
|3
|11
|21
|
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
|20
|99
|
+1 Lap
1:52'21.5301
|1 Lap
|95.159
|2
|9
|22
|C. Braun Dale Coyne Racing
|51
|99
|
+1 Lap
1:52'27.0026
|5.4725
|95.082
|2
|8
|23
|L. Lundqvist Chip Ganassi Racing
|8
|97
|
+3 Laps
1:52'27.7687
|2 Laps
|93.151
|2
|7
|24
|R. Grosjean Juncos Hollinger Racing
|77
|82
|
+18 Laps
1:33'29.4950
|15 Laps
|94.725
|2
|6
|Mechanical
|25
|M. Ericsson Andretti Global
|28
|52
|
+48 Laps
59'35.2774
|30 Laps
|94.247
|1
|5
|Kaza
|26
|
R. Robb A.J. Foyt Enterprises
|41
|33
|
+67 Laps
37'17.3009
|19 Laps
|95.579
|1
|5
|Spin
|27
|M. Armstrong Chip Ganassi Racing
|11
|25
|
+75 Laps
26'07.8934
|8 Laps
|103.323
|5
|Kaza
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