Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Niki Lauda'nın 1976 Almanya GP kaskı Miami GP'de açık artırmayla satılacak

Niki Lauda'nın 1976 Almanya Grand Prix'sinde geçirdiği ateşli kaza sırasında taktığı kask, önümüzdeki ay Miami GP'de ilk kez açık artırmaya çıkarılacak.

Charles Bradley
Charles Bradley
Niki Lauda sits in his Ferrari 312T2.

Fotoğraf: David Phipps

Üç kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Lauda, Nurburgring'deki kazadan, bariyerle kafa kafaya çarpışması sırasında kaskın kafasından çıkmasına rağmen sağ kurtuldu. 

Dört pilot arkadaşı, pistin Bergwerk bölümünde ikinci turda kaza yapan Lauda'yı yanan aracından çıkarmaya yardım etti.

Yarıştan önce Lauda, 14.2 millik Nordschleife pistinin kötü güvenlik standartları, doktor ve tıbbi helikopter eksikliği ve yarış günü yağışlı hava tahmini nedeniyle bir pilot boykotu düzenlemeye çalışmıştı. Ancak bunu bir oy farkla başaramadı.

Ciddi yanıklara ve solunum yolu hasarına rağmen Lauda, kazadan sadece 40 gün sonra İtalya Grand Prix'sinde yarışmaya geri döndü. 5. sıradan başladığı 52 turluk yarışı dördüncü bitirdi.

İlginizi Çekebilir:

Kask, Bonhams Otomobil Departmanı tarafından 4 Mayıs Cumartesi günü Miami GP'de açık artırmaya çıkarılacak ve elde edilen gelirin bir kısmı Lauda ailesinin seçtiği hayır kurumu UNICEF'e bağışlanacak. 

Niki'nin oğlu Lukas Lauda aile adına yaptığı açıklamada, "Babamızın mirasının en çok ihtiyacı olanlara yardım ve destek sağlamaya devam etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz."

"UNICEF'in dünya çapında çocuklara yardım sağlama konusunda karşılaştığı zorluklar çok büyük, eğer başkaları için fırsatları iyileştirmeye yönelik küçük bir katkıda bulunabilirsek; bundan mutluluk duyarız." dedi.

Kask 1976'dan bu yana önemli otomobil ve Formula 1 hatıra koleksiyonlarında özel olarak tutuluyor. Kask, yarış hafta sonu boyunca Miami International Autodrome'daki Bonhams|Cars önizleme alanında sergilenecek.

Niki Lauda

Niki Lauda

Fotoğraf: GrandPrixMag

Bonhams|Cars Automobilia Uzmanı James Garguilo şunları ekledi: "Niki Lauda'nın mirasının bir kanıtı olarak bu tarihi öneme sahip kaskı sunmaktan ayrıcalık duyuyoruz. Onun boyun eğmeyen kararlılığı ve cesareti yarış tarihinin gidişatını değiştirdi."

Kahramanca geri dönüşüne rağmen Lauda 1976'da şampiyonluğu elde edemedi ve Dünya Şampiyonu James Hunt oldu. Bu hikaye Ron Howard'ın 2013 yapımı Rush adlı filminde anlatılmıştı.

Lauda 1977'de Ferrari ile ikinci ve 1984'te McLaren ile üçüncü şampiyonluğunu kazandı.

Müzayede, 4 Mayıs Cumartesi günü Miami International Autodrome'un güney tarafındaki podyumun önünde pist üzerinde, Bonhams|Cars müşterileri ve otomobil koleksiyoncularının yanı sıra davetli konuklar için gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 25 koleksiyon otomobili müzayede için yarış pistine sürülecek ve hafta sonu boyunca Miami Kampüsü'nde yarışseverlerin görmesi için sergilenecek.

Gilles Villeneuve, Michael Schumacher, Nigel Mansell, Alain Prost, Jean Alesi, Gerhard Berger ve Eddie Irvine'in F1 kaskları da açık artırmaya sunulacak.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Gasly: "Her şeye rağmen iyi bir sıralama seansı geçirdik"
Sonraki haber Marko'ya göre Vettel, F1'e 'bir şartla' geri dönebilir

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Charles Bradley
Daha fazlası
Charles Bradley
IndyCar St. Petersburg: Newgarden sezonun ilk yarışını kazandı

IndyCar St. Petersburg: Newgarden sezonun ilk yarışını kazandı

IndyCar
St. Petersburg
IndyCar St. Petersburg: Newgarden sezonun ilk yarışını kazandı
Daytona 24 Saat: Porsche, Cadillac ile destansı düellosunun ardından zafere ulaştı

Daytona 24 Saat: Porsche, Cadillac ile destansı düellosunun ardından zafere ulaştı

IMSA
Daytona 24 Saat
Daytona 24 Saat: Porsche, Cadillac ile destansı düellosunun ardından zafere ulaştı
Brad Pitt'in başrolünde olduğu F1 fiminin çekimleri Daytona 24 saatte devam edecek

Brad Pitt'in başrolünde olduğu F1 fiminin çekimleri Daytona 24 saatte devam edecek

IMSA
The Roar Before The 24
Brad Pitt'in başrolünde olduğu F1 fiminin çekimleri Daytona 24 saatte devam edecek
Daha fazlası
Niki Lauda
Hamilton: Lauda olmasaydı muhtemelen bir şampiyonlukta kalırdım

Hamilton: Lauda olmasaydı muhtemelen bir şampiyonlukta kalırdım

Formula 1
Hamilton: Lauda olmasaydı muhtemelen bir şampiyonlukta kalırdım
Vettel, 2018'de Lauda'ya neden mektup yazdığını açıkladı

Vettel, 2018'de Lauda'ya neden mektup yazdığını açıkladı

Formula 1
Vettel, 2018'de Lauda'ya neden mektup yazdığını açıkladı
Marko: Lauda'nın hayatını kaybettiğini kabullenmek benim için zor olacak

Marko: Lauda'nın hayatını kaybettiğini kabullenmek benim için zor olacak

Formula 1
Marko: Lauda'nın hayatını kaybettiğini kabullenmek benim için zor olacak

Son Haberler

Ferrari pilotları, Çin GP sprint görüşmeleri konusunda görüş ayrılığı yaşıyor

Ferrari pilotları, Çin GP sprint görüşmeleri konusunda görüş ayrılığı yaşıyor

F1 Formula 1
Çin GP
Ferrari pilotları, Çin GP sprint görüşmeleri konusunda görüş ayrılığı yaşıyor
Ricciardo: "Şu ana kadarki en iyi hafta sonum"

Ricciardo: "Şu ana kadarki en iyi hafta sonum"

F1 Formula 1
Çin GP
Ricciardo: "Şu ana kadarki en iyi hafta sonum"
Marko: "Ferrari yarışta çok güçlü olacak"

Marko: "Ferrari yarışta çok güçlü olacak"

F1 Formula 1
Çin GP
Marko: "Ferrari yarışta çok güçlü olacak"
Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Evans yakın takibini sürdürüyor

Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Evans yakın takibini sürdürüyor

WRC WRC
Hırvatistan Rallisi
Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Evans yakın takibini sürdürüyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye