Niki Lauda'nın 1976 Almanya GP kaskı Miami GP'de açık artırmayla satılacak
Niki Lauda'nın 1976 Almanya Grand Prix'sinde geçirdiği ateşli kaza sırasında taktığı kask, önümüzdeki ay Miami GP'de ilk kez açık artırmaya çıkarılacak.
Fotoğraf: David Phipps
Üç kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Lauda, Nurburgring'deki kazadan, bariyerle kafa kafaya çarpışması sırasında kaskın kafasından çıkmasına rağmen sağ kurtuldu.
Dört pilot arkadaşı, pistin Bergwerk bölümünde ikinci turda kaza yapan Lauda'yı yanan aracından çıkarmaya yardım etti.
Yarıştan önce Lauda, 14.2 millik Nordschleife pistinin kötü güvenlik standartları, doktor ve tıbbi helikopter eksikliği ve yarış günü yağışlı hava tahmini nedeniyle bir pilot boykotu düzenlemeye çalışmıştı. Ancak bunu bir oy farkla başaramadı.
Ciddi yanıklara ve solunum yolu hasarına rağmen Lauda, kazadan sadece 40 gün sonra İtalya Grand Prix'sinde yarışmaya geri döndü. 5. sıradan başladığı 52 turluk yarışı dördüncü bitirdi.
Kask, Bonhams Otomobil Departmanı tarafından 4 Mayıs Cumartesi günü Miami GP'de açık artırmaya çıkarılacak ve elde edilen gelirin bir kısmı Lauda ailesinin seçtiği hayır kurumu UNICEF'e bağışlanacak.
Niki'nin oğlu Lukas Lauda aile adına yaptığı açıklamada, "Babamızın mirasının en çok ihtiyacı olanlara yardım ve destek sağlamaya devam etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz."
"UNICEF'in dünya çapında çocuklara yardım sağlama konusunda karşılaştığı zorluklar çok büyük, eğer başkaları için fırsatları iyileştirmeye yönelik küçük bir katkıda bulunabilirsek; bundan mutluluk duyarız." dedi.
Kask 1976'dan bu yana önemli otomobil ve Formula 1 hatıra koleksiyonlarında özel olarak tutuluyor. Kask, yarış hafta sonu boyunca Miami International Autodrome'daki Bonhams|Cars önizleme alanında sergilenecek.
Niki Lauda
Fotoğraf: GrandPrixMag
Bonhams|Cars Automobilia Uzmanı James Garguilo şunları ekledi: "Niki Lauda'nın mirasının bir kanıtı olarak bu tarihi öneme sahip kaskı sunmaktan ayrıcalık duyuyoruz. Onun boyun eğmeyen kararlılığı ve cesareti yarış tarihinin gidişatını değiştirdi."
Kahramanca geri dönüşüne rağmen Lauda 1976'da şampiyonluğu elde edemedi ve Dünya Şampiyonu James Hunt oldu. Bu hikaye Ron Howard'ın 2013 yapımı Rush adlı filminde anlatılmıştı.
Lauda 1977'de Ferrari ile ikinci ve 1984'te McLaren ile üçüncü şampiyonluğunu kazandı.
Müzayede, 4 Mayıs Cumartesi günü Miami International Autodrome'un güney tarafındaki podyumun önünde pist üzerinde, Bonhams|Cars müşterileri ve otomobil koleksiyoncularının yanı sıra davetli konuklar için gerçekleştirilecek.
Yaklaşık 25 koleksiyon otomobili müzayede için yarış pistine sürülecek ve hafta sonu boyunca Miami Kampüsü'nde yarışseverlerin görmesi için sergilenecek.
Gilles Villeneuve, Michael Schumacher, Nigel Mansell, Alain Prost, Jean Alesi, Gerhard Berger ve Eddie Irvine'in F1 kaskları da açık artırmaya sunulacak.
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