Seidl, yeni kurallarla beraber DRS’nin kalkmasını umuyor

Geçişleri arttırmak için 2011 sezonundan itibaren tüm F1 araçlarına DRS eklendi ve bunun sayesinde sürücüler, önlerindeki araca bir saniyeden yakın olduklarında bu sistem sayesinde daha yüksek hızlara ulaşma imkanına sahip oldular.

Sistem birçok kez eleştiriye maruz kaldı ancak geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan yeni teknik kurallarda da yer almaya devam edecek.

Bu kurallar 2021 yılında yürürlüğe girecekti, ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle bu kurallar 2022’ye ertelendi.

F1 ayrıca sporu daha sürdürülebilir hale getirmek ve gridi birbirine daha da yakınlaştırmak için 2021’den itibaren 145 milyon dolarlık yeni bir bütçe sınırı uygulayacak. Ayrıca aerodinamik gelişim için yeni bir handikap sistemi de getirilecek.

Salı günü bir basın toplantısında konuşan Seidl, gridi birbirine yaklaştırmak için yapılan hamleleri görmekten mutlu olduğunu söyledi.

Seidl, “Formula 1’de her zaman sevdiğim bir şey, herkesin aynı kurallara sahip olması ve işini en iyi yapan sürücü veya takımın kazanması.”

“Hâlâ, 2022’deki yeni kurallarla ve bütçe sınırıyla beraber yapay geçiş cihazlarının olmayacağı bir konuma geleceğimizi umuyorum.”

“Rekabetçi bir gridde ve birbiriyle çok yakın şekilde yarışabilen araçlarla harika bir gösteri sunabiliriz.”

“Aynı zamanda, gerçeklikle de yüzleşmeliyiz. Bu sene ve gelecek sene de, son birkaç senede olduğu gibi ilk üç takımla diğerleri arasında büyük bir farkın olduğu benzer bir grid olmasını bekleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Mevcut durumun bu sene de aynı şekilde kalması beklenirken, F1 patronları değiştirilen takvimle beraber sıralama turları yerine ters gridli sprint yarışları gibi bazı format değişikliklerinden yararlanmayı umuyordu.

McLaren da dahil olmak üzere dokuz takım bu hamleyi olumlu karşılarken, Mercedes bunu bu sezon uygulamayı reddetti.

Seidl, 2020’nin, McLaren’ın lehine olabilecek bu formatı denemek için “ideal bir fırsat” yarattığını ancak Mercedes’in neden bunu reddettiğini de anladığını söyledi.

“McLaren gibi bir takım bunun için hazır olurdu, çünkü şu anda normal yarışlarda elde edilmesi mümkün olmayan büyük sonuçlar elde etmek bizim için harika bir fırsat olurdu.”

“Ancak Mercedes gibi çok baskın, rekabetçi ve yine kış aylarında güçlü görünen bir takımın aniden gelen ve yarışları karıştıracak bir değişikliği neden kabul etmediğini de tam olarak anlayabiliyorum.”