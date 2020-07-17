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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes tüm pistlerde kazanabilecek kadar baskın"

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Verstappen: "Mercedes tüm pistlerde kazanabilecek kadar baskın"
Ekleyen:
, Editör
17 Tem 2020 07:54

Max Verstappen, Red Bull'un bu yıl tüm pistlerde kazanabilecek kadar baskın olabileceğini düşünüyor.

Red Bull, sezona şampiyonluk parolasıyla başlasa da ilk iki yarışın ardından bu hedefe ulaşmaları pek de mümkün görünmüyor. Çünkü Mercedes, tıpkı son yıllarda olduğu gibi yine önde olan takım gibi görünüyor.

Verstappen, Macaristan'da şöyle dedi: "Mercedes açıkça önde, bu yüzden onları yakalamak zor olacak ama neler yapabileceğimizi görmek istiyorum. Her hafta sonu ayrı bir fırsat ama aynı zamanda gerçekçi olmalıyız. Mercedes kadar baskın olduğunuzda her pistte kazanacak kadar hızlı olursunuz. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum ama onları yenmek zor olacak. Bu yüzden gerçekçi olmalıyız. Ne kadar yakın olacağımızı göreceğiz ve belki de hava biraz kaos yaratıp, fark oluşturabilir. Ama doğrusu, saf hızda onları yenmenin çok zor olacağını düşünüyorum."

Verstappen ve Alex Albon sık sık aracın dengesinden yakındılar ve ilk iki yarış hafta sonunda birden fazla kez spin attılar.

"Sınırda sürdüğünüzde hangi araç olduğuna bakılmaksızın sürüş yapmak zorlaşır. Ancak her şey, aracın biraz daha tahmin edilebilir olmasıyla ilgili. Bence aracımız ilk hafta sonu tahmin edilebilir değildi ve bu, gerçekten zor oldu. Bu yüzden spin de attım."

"Sanırım ikinci hafta, kuru zeminde çok büyük sorunlar yoktu. Aracın dengesinde endişelendiğim veya hissetmediğim bir şey olmadığı için gayet muyluydum. Bu durumu çözdük."

"Mercedes düzlükte oldukça fazla zaman kazanıyor. Red Bull Ring'de bunu telafi edebileceğiniz çok fazla viraj yok. Geçen hafta çok rekabetçi olduğumuzu düşünüyorum. Bu olumluydu. Ama birkaç yüksek hızlı virajda çok güçlüydüler. Ayrıca araçlarına baktığınızda, aracın çok istikrarlı ve tahmin edilebilir olduğunu görebiliyorsunuz. Bizim aracımız, az önce de söylediğim gibi ikinci hafta çok daha öngörülebilirdi."

"Çok dengeli bir araçları var ve adeta ray üstündeymiş gibi gidiyor. Çok dengeli bir aracınız olduğunda lastik ömrü üzerinde çok fazla etkisi oluyor. Bu yüzden sadece tek turda değil, yarışta da lastiklerinizi çok iyi çalıştırabiliyorsunuz."

Mercedes'le olan farka şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda, "Bilmiyorum. Keşke daha yakın olsaydım. Ama bilirsiniz, herkes tam gaz çalışıyor. Bunu isteyerek yapmıyoruz. Olan şey bu. Sadece devam etmeliyiz, zorlamaya devam etmeliyiz, farkı kapatmaya çalışmalıyız." yanıtını verdi.

Alex Albon ise şunları ekledi: "Red Bull Ring'e baktığımızda, pistin kendisi çok basit. Bence düşük hızlarda rekabetçi görünüyorduk ve yüksek hızda Mercedes'in daha hızlı olduğu birkaç viraj vardı. Aynı zamanda düzlüklerde de biraz avantajlılardı. Ama evet, onları yakalamak kolay olmayacak."

 
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Editör Kemal Şengül

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