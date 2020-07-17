Sainz: "Bu hafta sonu bizim için daha zor olacak"

McLaren, sezonun ilk iki yarışında Lando Norris'le ilk beşe girmeyi başardı ve Carlos Sainz da her iki yarıştan önemli puanlar almayı başardı.

Bu hafta sonu, geçen yıl McLaren'ın iyi gözüktüğü Macaristan yarışı yapılacak ve Sainz, yarışın kendileri için daha zor geçebileceğini düşünüyorum.

"Steiermark'ta gerilediğim için hayal kırıklığı yaşamıyorum. Şu anda bulunduğumuz yer konusunda çok gerçekçiyiz. Bu, muhtemelen kış testlerinden sonra düşündüğümüzden biraz daha iyi. Özellikle geçen yıl çok iyi performans gösterdiğimiz Avusturya gibi bir pistte aracın bir adım daha attığını hissetmek güzeldi. Geçen yıla göre da iyiydi. Hem kuru hem de ıslak zeminde bazı iyi turları bir araya getirdik."

"Geçen yıl burada iyi bir sıralama turları geçirmiştik ve üçüncü bölümde yedinci ya da sekizinci olmuştum. Ama savaşmamız gereken çok hızlı bir pembe araç yoktu. Bu yüzden bu yıl bu pozisyonlarda yer almak daha zor olacak."

"Ferrari'yi etkileyen güç ihtiyacının daha az olduğu bu pistte neler olacağını görmemiz gerekiyor. Burada daha az düzlük var ve tüm grid, bir pistten diğerine çok fazla değişebilir. Sadece alarm durumunda kalmamız ve momentumu koruyabileceğimizden emin olmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda burada sıralama turlarında ilk beşe girmek mümkün olmayabilir."

"Bu yıl sadece bir piste gittik ve bu pist, bazıları için iyi ve diğerleri için iyi değildi."

"Bilmiyorum, aracın diğer pistlerde nasıl hissettirdiğini görmek için birkaç yarış pistine daha ihtiyaç var. Şimdi bir yüksek yere basma gücü pistindeyiz ve ardından daha düşük yere basma gücü isteyen Silverstone'a gideceğiz. Bu yüzden nerede olduğumuzu ve nerede savaşacağımızı değerlendirmek için iki ila üç piste daha ihtiyacımız olacak."

"Ek olarak sezonun ilerleyen kısmında bazı güncellemelerimiz olacak. Bu yüzden dediğim gibi birkaç yarışa daha ihtiyacımız var."