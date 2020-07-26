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Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Üç kez üst üste yarış yapmak, F1'in yeni standartı olmamalı"

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Seidl: "Üç kez üst üste yarış yapmak, F1'in yeni standartı olmamalı"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
26 Tem 2020 16:00

McLaren takım patronu Andreas Seidl, 2020'de alınan zorunlu çözüme rağmen Formula 1'in gelecekte yapılacak takvimlerinde, üç hafta sonu boyunca art arda yarış yapmanın yeni bir normal olmaması gerektiğini söyledi.

Bu ayın başında Avusturya ve Macaristan'da yapılan üst üste üç yarıştan sonra F1, gelecek hafta Silverstone'da bir sonraki üç haftalık yarış programına başlayacak.

COVID-19 pandemisinin yarattığı yarış iptalleri sebebiyle üç kez üst üste yapılan yarış hafta sonları, sezonun tamamlanması amacıyla yapılıyor ve sezon bitmeden önce bir kez daha üç haftalık yarış programı yapılması planlanıyor.

F1, 2018 sezonunda ilk defa üç hafta sonu üst üste yarış yapmıştı, ancak takımlar gelecekte bu programın, çalışanlarının yorulması sebebiyle, yapılmamasına karar vermişti.

McLaren F1 takım patronu Seidl, üç kez üst üste yapılan yarışların 2020'de, sezonu hızlandırmak için ve sporun gelirini artırmaya yardım etmek için gerekli olduğunu söylese de, gelecek sezonlar için yeni standart yaratmaması gerektiğini söyledi.

"İngiltere'de yapılacak iki yarış ile beraber üç yarış hafta sonu yapacağımız bir döneme giriyoruz, ki bu da İngiltere'de bulunan takımlar için pek de kötü bir durum değil. En azından piste olabildiğince geç gelip çok kısa bir mesafe kat edeceğiz ve iki Silverstone yarışı arasında bir mola verebileceğiz."

"Daha sonra bir üç hafta sonuluk yarış dönemine daha gireceğiz, ve sanırım gelecekte bunlardan bir tane daha olacak, ki bana göre çok zor bir durum. Bu sene içerisinde bulunduğumuz koşullar sebebiyle bunu bu sezon boyunca uygulamamız gerektiğinin farkındayız."

"Ancak aynı zamanda bu yeni sistemin, gelecek sezonlardaki yeni standart olmaması gerekiyor."

Seidl'a göre takımların bu sezon yaşadığı en büyük sorun, tüm takımın yolda geçirdiği zaman ve biyosfer içerisinde uygulanan katı kurallar sebebiyle yarış aralarında eve dönme şansı yakalayamamak.

"Bence yaşadığımız en büyük sorun pistte yapmamız gereken çalışma değil. O da zor bir iş, ancak yaşadığımız en büyük sorun ailelerimizden, çocuklarımızdan ayrı kalmak ve bu durum her takım çalışanı için geçerli." 

"Bu sene yaşadığımız uzun aradan sonra yapılan ilk üçlü hafta sonunu, bence gördüğümüz en büyük zorluk değil. Sezonun uzaması, özellikle üçlü hafta sonu sayısının artacak olması, takım için asıl zorluğu yaratacak."

"Takım olarak yapabileceğimiz şey ise seyahatleri, konaklamaları ve diğer her şeyi, olabildiğince rahat ve olabildiğince güzel bir şekilde sağlamak ve böylece takım, olabildiği en iyi şekilde yola devam edebilsin."

"Aynı zamanda, bence takımdaki herkes bunun özel bir sezon olduğunu anlamış durumda. Hepimiz, bu sene yapılan yarışların, takımların hayatta kalması için oldukça önemli olduğunu anlamış durumdayız."

"Sadece basit bir şekilde umuyorum ki takım ile yaptığımız her şeyi, ki bunu açık bir kulak bırakarak da söylüyorum, takımda bulunan herkesin veya her takım üyesinin yaşadığı problemi, dinleyebiliriz ve bu süreci, sürekli bir şekilde yönetebiliriz."

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Editör Luke Smith

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