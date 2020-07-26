Mercedes: “2020 sezonunun tahmin edilebilirliğinden biz sorumlu değiliz”

Mercedes, 2020 sezonunun ilk üç yarışındaki tüm pole pozisyonlarını ve yarış galibiyetlerini almayı başardı ve son yarış Macaristan’da oldukça dominantlardı.

Wolff, bu sene bazı yarışlarda sürücülerin birbirleriyle yarışabilmesi için farklı stratejiler uygulayabileceklerini ve rakip takımlar gerideyken gösteriyi geliştirebilecek fazla bir şey yapamayacaklarını söyledi.

Avusturyalı takım patronu, “Eğer 2020 sezonunu garanti gibi görürsek ve kupayı Aralık ayında Paris’te alacağımızı varsayarsak, tüm bu şampiyonaları kazanamazdık.”

“Aramızda, bu şampiyonayı şimdiden kazandığımızı düşünen tek bir kişi bile yok. Bu, sizi hazırlıksız yakalayabilir.”

“Öte yandan, tek bir takımın baskınlığı, hangi takım olduğu fark etmeksizin, şampiyona için biraz garip.”

“Ancak baskın olan takım, şampiyonanın tahmin edilebilirliğinden sorumlu değil.”

“Harika rakiplerimizle yarışmaya çok istekliyiz. Pistte Ferrari ve Red Bull ile yarışmak istiyoruz. Racing Point gibi rakiplerin de oyunda olmasını ve McLaren ile Renault gibi takımların da önlere dönmesini istiyoruz.”

“Her cuma ilk antrenman seansına başladığımızda bilinmezliklerle beraber güçlü bir rekabetten başka bir şey istemem, ancak şu anda güç dengesini değiştirmek gerçekten çok zor.”

“Önemli bir hedefimiz var ve bu da her hafta sonu yapabileceklerimizin en iyisini yapmak, birçok puan toplamak ve şampiyonluk için zorlamak. Daha fazla yapabileceğimiz bir şey yok.”

“Red Bull’un tüm hafta sonu boyunca zorlandığını görebilirsiniz. Ancak yarışta gayet iyi bir araçları vardı ve bu araç yarışabilecek gibi görünmüyordu. Mekanikerler araç üzerinde harika bir iş yaptılar.”

“Aradaki farklar bir şey ifade etmiyor. Eğer sürücüler şampiyonasına bakarsanız, Lewis ile Max arasında üç yarış sonunda 30 puan var. Yani bir yarışı bitiremezseniz, bütün fark eriyecek. İlerlemeye devam etmelisiniz.” şeklinde konuştu.