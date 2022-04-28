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Formula 1 Haberler

Seidl: "Kazanamıyorsak Mercedes'in önüne geçmemiz çok da önemli değil"

McLaren takım patronu Andreas Seidl, hafta sonunu Mercedes'in önünde tamamlamalarına rağmen bunun keyif verici olmadığını çünkü hedeflerinin kazanmak olduğunu söyledi.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Seidl: "Kazanamıyorsak Mercedes'in önüne geçmemiz çok da önemli değil"
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McLaren, 2021'den bu yana Mercedes motoru kullanıyor ve Alman üretici, uzun süredir gridin en güçlüsüydü. Fakat şimdi Ferrari en güçlüsü olarak görülüyor.

Woking merkezli takım, geçen yıl Mercedes'in fabrika takımından ciddi şekilde geride kalsa da, bu yıl yaşadıkları sorunlardan iyi şekilde faydalandılar ve son yarış Imola'da, Lando Norris iki Mercedes'in önünde finiş görmeyi başardı.

Mercedes şampiyonada hâlâ McLaren'ın önünde yer alıyor ancak iki takım arasındaki puan farkı 31'e indi.

Bu durum McLaren için pozitif görünse de, Andreas Seidl buna ilgi duymadığını söylüyor.

Seidl, "Bu hafta sonu Mercedes'in önünde olmaktan keyif almadım."

"Hedefimiz yarışlar kazanmak ve henüz o konumda değiliz çünkü henüz yolunda olmayan bazı şeyler var ama en azından hedefimiz bu."

"Önümüzdeki yıllarda öndeki takımlarla aradaki farkı kapatmamız gerekiyor. Takım içinde çeşitli değişiklikler yaptık ve birbirimizle deneyim kazanmak önemli."

"Nihai hedef elbette daha hızlı olmak." dedi.

Sezonun bir sonraki ayağı takvim için yeni bir pist olan Miami olacak. Ardından İspanya ve Monako gerçekleştirilecek.

Peki McLaren buraya güven içerisinde gidebilecek mi?

Seidl, bu konuda şöyle diyor: "Çok büyük bir güvenle değil. Formula 1'de kimse yerinde durmaz. Fakat aracı geliştirmeyi başardığımıza inanıyorum. En azından bir paket olarak Q3 ve puanlar için savaşabiliriz."

"İki güçlü sürücüye sahip güçlü bir takımız. Mesele sadece tur zamanları değil. Aynı zamanda insanları bir araya getirmekle de ilgili. Sürücülerimizin davranışlarını görmek harika."

"Imola'da elde ettiğimiz sonuç, takımdakilerin sıkı şekilde çalışmaya devam etmesi için iyi bir motivasyon olacak."

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