Sürücüler, Imola'da DRS'nin çok geç etkinleştirildiğini düşünüyorlar

Emilia Romagna Grand Prix'si, tüm araçların geçiş lastikleriyle yarışa başlayacağı kadar ıslak bir zeminde start aldı. Daha sonra tüm sürücüler, 19. tura gelmeden kuru zemin lastiklerine geçtiler. Fakat start-finiş düzlüğündeki tek DRS bölgesi, 15 tur daha aktif hale getirilmedi.

Esteban Ocon, bu gecikmenin Lance Stroll'ü geçmesine engel olduğunu söyledi.

Ocon, "DRS istiyordum çünkü Lance'i geçebilirdim."

"Bir noktada çok iyi bir fırsatım vardı. Stroll'ün önündeki araç uzaklaştı ve ben tam arkasındaydım, onu geçebilirdim. Bu açıdan biraz sinir bozucu oldu. Daha öncesinde etkinleştirmeleri daha iyi olurdu." dedi.

Daniel Ricciardo da DRS olmamasının, lastik değiştirmesine sebep olduğunu ve sert lastiklere geçerek kazanç sağlamayı umduğunu söyledi.

"Önümdeki grubun tam arkasındaydım ve pek bir şey yapamadım. DRS'i etkinleştirmelerini istedim."

"Neden bu kadar uzun süre beklediler bilmiyorum çünkü geçiş yapılmıyordu."

"Hiçbir şey olduğu yoktu bu yüzden, kazanç sağlayıp sağlayamayacağımızı görmek için sert lastiklere geçtik.

Williams pilotu Alexander Albon ise, DRS aktif hale getirildiğinde kendisine yardımının dokunmadığını ve daha erken izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Albon, "Daha erken etkinleştirilmesini istiyordum çünkü öndeki araçlardan çok daha hızlı olduğum altı veya yedi tur yaptım."

"Bizim yere basma kuvveti seviyemizle ve DRS ile öndeki araçları geçebileceğimizi biliyordum. Bu yüzden bu kadar uzun sürmesi sinir bozucu oldu. Etkinleştirdikleri noktada keşke yapmasalardı dedim." dedi.

Marshals clear the damaged car of Valtteri Bottas, Mercedes W12, from the gravel trap

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images