Wittich ve Freitas'ın COVID-19 testleri pozitif çıktı

Haberi dinle

Konu hakkında FIA kanadından yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor ancak RacingNews365, FIA Yarış Direktörleri Niels Wittich ve Eduardo Freitas'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi.

Wittich ve Freitas, geçen yılki tartışmalı Abu Dhabi GP finalinin ardından Michael Masi'nin görevden alınmasıyla yarış direktörü olarak atanmışlardı.

Kaynaklar Emilia Romagna GP'nin ardından hem Wittich hem de Freitas'ın virüse yakalandığını ve her ikisinin de negatif test vermemeleri halinde Miami'deki yarışa gidemeyeceklerini söylüyorlar.

Ülke kuralları gereği 6-8 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Miami GP'ye gidebilmeleri için hem Freitas hem de Wittich'in COVID-19 testlerinin negatif çıkması gerekiyor ve virüsü yeni kaptıkları düşünüldüğünde, bu konuda soru işaretleri var.

Mevcut iki yarış direktöründen birisi veya hiçbirisi bu etkinliğe katılamazsa, yerlerine kimin geçeceği belirsiz. Ancak bu yıl kendilerine Herbie Blash danışmanlık ediyor.

Üst düzey bir kaynak, Wittich'in pozitif test verdiğini doğruladı ancak Freitas hakkında yorum yapmadı.

Wittich, sezonun ilk dört yarışında yarış direktörlüğü görevini üstlenmişti fakat ikilinin yıl boyunca bu görevi dönüşümlü olarak yapması planlanıyor.

Eduardo Freitas, Race Director, FIA Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images