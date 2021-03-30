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Formula 1 / Son dakika

Schumacher: ‘’Uzun süre boyunca yaptığım hatayı düşüneceğim’’

Yardımcı Editör:
Erwin Jaeggi
Çeviren:
Betim Aker

Formula 1'deki ilk yarışına katılan Mick Schumacher, yarışta attığı spini açıkladı ve bu hatayı uzun süre boyunca unutmayacağını söyledi.

Schumacher: ‘’Uzun süre boyunca yaptığım hatayı düşüneceğim’’

Haas sürücüsü Mick Schumacher, geçtiğimiz Pazar günü Bahreyn’de yapılan yarışı 16. sırada bitirmişti ve yarışı tamamlayan son araç olmuştu.

Alman pilotun takım arkadaşı Nikita Mazepin ilk turda, daha henüz ilk metrelerde spin atmış ve yarışa veda etmişti. Böylece Schumacher, yılın ilk yarışında finiş gören tek Haas aracı oldu.

Ancak Mick Schumacher’in de yarışı tamamen hatasız geçmedi. Alman sürücü ikinci turdaki güvenlik aracının ardından yarışın tekrar başlamasıyla, lastiklerini yeterince ısıtamadı ve dördüncü virajda spin attı.

Yarıştan sonra konuşan Mick Schumacher, ilk Formula 1 yarışının nasıl geçtiğini şöyle anlattı: ‘’Genel olarak bakıldığında mutluyum. Hayatım boyunca burada olmak istedim. Yarışın tekrar start almasından sonra dördüncü virajda yaptığım hata hakkında biraz üzgünüm.’’

‘’16. sıra, kulağa gerçekte olduğundan daha iyi geliyor çünkü yarışı tamamlayan son araçtık. Ancak elimizden gelen her şeyi yaptık. Denemek istediğimiz her şeyi denedik ve aracı kesinlikle daha iyi anladığımızı düşünüyorum.’’

‘’Bir hata yaptığım için, çok da mutlu değilim. Bu hatamın nedeni ise büyük ihtimalle güvenlik aracından sonraki startta, yol tutuşu için fazla hevesli davranmış olmam. Kesinlikle bir şey öğrendim ve bu öğrendiğim şeyi bir sonraki haftaya da taşıyacağım.’’

Yarışın ardından lastiklerin yol tutuşunu sağlamanın zor olduğunu dile getiren Schumacher, sert lastiklerle iyi bir sürüş yaptığını da ekledi.

‘’Lastiklerin yol tutuşunu sağlamak kesinlikle çok zordu. Lastikler güvenlik aracı gridde olduğu süre boyunca çok soğudu. Tekrar start aldığımızda onlara odaklandım ve sıcaklıklarını yükseltmeye çalıştım.’’

‘’Bu çok zordu ve araç tahmin edilemez hale geldi, bu yüzden de dördüncü virajda bir hata yaptım. Ancak ondan sonrasında işler yolundaydı. Sert lastiklerle iyi bir sürüş yaptım, bu iyiydi.’’

Bir sonraki yarışın öncesindeki hedeflerinden de bahseden Alman pilot, ‘’İlk amacımız yarışı bitirip, veri toplamaktı. Aynı zamanda, aracı daha iyi anlamak, bu yarış hafta sonunun nasıl geçtiğini ve bir Grand Prix’nin nasıl işlediğini anlamakta amaçlarımız arasındaydı. Bence bu konuda birçok bilgi edindim ve şimdi bunları kullanmalıyım.’’ dedi.

Mick Schumacher, aynı zamanda yarışta tekrar start almanın da baş etmesi kolay bir şey olmadığını ve bu olaydan ders çıkardığını da ekledi.

‘’Evet, baş etmesi kesinlikle kolay değildi, ancak bu alışmamız gereken bir şey. Güvenlik aracından sonra, dördüncü virajda bir hata yaptım. Lastikler soğuyunca, yol tutuş çok düşüktü. Bu, daha iyi anlamam ve öğrenmem gereken bir şey. Bir hata yaptım ve bunu uzun süre unutmayacağım. Hatamı anlamaya çalışacağım ve ders çıkaracağım.’’

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Seri Formula 1
Pilotlar Mick Schumacher
Takımlar Haas F1 Team

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