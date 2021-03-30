Vettel, Ocon'la olan olayda sorumluluğu üstlendi

Yarışın 45. turuna gelindiğinde Ocon, 12. için olan savaşta Vettel'i geride bırakmayı başardı. Fransız sürücü atağı tamamlamıştı ve frenleme bölgesinde artık ilk virajı dönmeye hazırlanıyordu. Ancak Vettel, frenlemeyi yanlış değerlendirdi ve Ocon'a arkadan çarptı. Her iki sürücü de temasın ardından devam etmeyi başardılar, ancak birkaç sıra kaybettiler ve her ikisi de hafta sonunu puansız kapattı.

Hakemler, Vettel'e 10 saniyelik bir zaman cezası ve iki ceza puanı verdiler. Sıralama turlarında sarı bayrakları görmezden geldiği için Alman pilot beş sıra grid cezası ve üç de ceza puanı almıştı. Böylelikle 1 günde 5 puan almış oldu.

Alman pilot, başlangıçta olaydan ötürü takım radyosundan Ocon'u suçladı ve frenlemede neden hareket ettiğini sorguladı.

Vettel, görüntüleri seyrettikten sonra sorumluluğu üstlendi ve neden Ocon'u suçladığını anlattı.

Vettel, "Açıkçası oraya gelirken onun sağ tarafta kalacağını düşünmüştüm ve sonrasında sola doğru gittiğinde, tam önümdeydi ve lastikleri kilitledim. Bu yüzden muhtemelen benim hatamdı."

"Bizim için pek de iyi bir hafta sonu olmadı ve bundan ötürü büzük üzüntü duyuyorum. Takımın, sezon ve ilk yarış öncesinde ne kadar hazırlık yaptığını biliyorum."

"Ancak bu noktadan sadece yukarıya doğru gidebiliriz. Dediğim gibi, bu yarıştan çok şey öğrendik. Bu yüzden önümüzde yapmamız gereken çok fazla iş var ve tüm bunların üstesinden adım adım gelmemiz gerekiyor." dedi.

Ocon, Vettel'in yarıştan sonra özür dilemek için kendisine geldiğini ve olaydan ötürü Alman pilota karşı herhangi bir kin beslemediğini dile getirdi. Ocon, "Maalesef Vettel ile olan olay birkaç pozisyon kaybetmemize neden oldu, ancak bazen çok yakın mücadelelerde böyle olabiliyor." "Az önce kazayı yeniden seyrettim ve bana [radyodaki yorumuyla ilgili] herhangi bir şeyden bahsetmedi. Gelip özür diledi ve cezasını kabullendi, bu yüzden her şey yolunda." dedi.

Bahreyn GP, Aston Martin için pek de iyi bir yarış olmadı. Vettel hafta sonunu puansız kapatırken, takım arkadaşı Lance Stroll 10. olarak sadece bir puan aldı.

Vettel, Aston Martin'in çözmesi gereken pek çok soruna sahip olduğunu açıkladı ve henüz takımın olması gereken yerin yarısına bile gelemediğini dile getirdi.

"Muhtemelen hayal ettiğimiz en iyi hafta sonu değildi. Ancak yarışta çözmemiz gereken pek çok şey öğrendik. Bunları ne kadar çabuk düzeltebileceğimizi göreceğiz."